Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Кушадасы находится на побережье Эгейского моря 🌊. Город 🏙️ назван Кушадасы, что в переводе на русский язык означает Птичий остров 🏝️, благодаря острову Гуверджин ада. Кушадасы знаменит своим портом, куда приплывают круизные корабли со всего мира. Сельджук- современный Эфес славится своей античностью, сельским хозяйством и ремесленным мастерством. Еще с древности этот город известен как торговый город.