Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг

Фериде А.
Фериде А. – Гид из Кушадасы
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €300 за человека

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Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
Кушадасы находится на побережье Эгейского моря 🌊. Город 🏙️ назван Кушадасы, что в переводе на русский язык означает Птичий остров 🏝️, благодаря острову Гуверджин ада. Кушадасы знаменит своим портом, куда приплывают круизные корабли со всего мира. Сельджук- современный Эфес славится своей античностью, сельским хозяйством и ремесленным мастерством. Еще с древности этот город известен как торговый город.
Начало и место завершения
🚩 Kusadasi
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фериде А.
Фериде А.
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