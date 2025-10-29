Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 16:00
13 фев в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Завтра в 13:00
13 фев в 13:00
€36
€40 за человека
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
13 фев в 09:30
16 фев в 09:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 октября 2025Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
- еелена22 октября 2025Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
- ГГалина17 октября 2025Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
- ММаргарита9 октября 2025Все было четко и хорошо организовано!
- ННаталья30 сентября 2025Заказывали трансфер из Дагестана в Мармарис и обратно, очень классный сервис, нас встретили с табличкой, в машине кондиционер, чистенько, осень комфортно, много места, водитель отличный, надёжный, поездка прошла отлично!!! Обязательно ещё воспользуемся данной услугой!))
- ММаргарита26 сентября 2025Нас встретили в аэропорту, все прошло быстро и четко, автомобиль отличный, доехали прекрасно
- ВВладимир16 сентября 2025Отличный трансфер! Рейс задержали, но нас дождались, за что отдельное спасибо. Встретили с табличкой, довезли до отеля Fortezza в Мармарисе,
- ГГульнас6 сентября 2025Заказывали трансфер из аэропорта Даламана в Мармарис, все прошло отлично.
- ДДарья29 августа 2025Все отлично. Водитель приехал минута в минуту, в машине вода, кондиционер. Забрал чемоданы. Все супер.
- ДДарья22 августа 2025Все супер. Приехали во время, встретили с табличкой. В машине дали холодную воду и печеньку. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Для иностранцев»
