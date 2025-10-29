Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Мармарисе, цены от €36, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 16:00
13 фев в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
2 часа
-
10%
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Завтра в 13:00
13 фев в 13:00
€36€40 за человека
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
На теплоходе
Круизы
10 часов
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
13 фев в 09:30
16 фев в 09:30
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
  • е
    елена
    22 октября 2025
    Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
    Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
  • Г
    Галина
    17 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
  • М
    Маргарита
    9 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все было четко и хорошо организовано!
  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Заказывали трансфер из Дагестана в Мармарис и обратно, очень классный сервис, нас встретили с табличкой, в машине кондиционер, чистенько, осень комфортно, много места, водитель отличный, надёжный, поездка прошла отлично!!! Обязательно ещё воспользуемся данной услугой!))
  • М
    Маргарита
    26 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Нас встретили в аэропорту, все прошло быстро и четко, автомобиль отличный, доехали прекрасно
  • В
    Владимир
    16 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Отличный трансфер! Рейс задержали, но нас дождались, за что отдельное спасибо. Встретили с табличкой, довезли до отеля Fortezza в Мармарисе,
    читать дальше

    быстро и с комфортом. Машина хорошая, кондиционер работал. Организатор Наталья всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Все прошло идеально, рекомендую!

  • Г
    Гульнас
    6 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Заказывали трансфер из аэропорта Даламана в Мармарис, все прошло отлично.
  • Д
    Дарья
    29 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все отлично. Водитель приехал минута в минуту, в машине вода, кондиционер. Забрал чемоданы. Все супер.
  • Д
    Дарья
    22 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все супер. Приехали во время, встретили с табличкой. В машине дали холодную воду и печеньку. Рекомендую

