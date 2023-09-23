Водная прогулка
Остров Клеопатры из Мармариса
Увлекательное морское путешествие к Острову Клеопатры, где легенды оживают. Насладитесь купанием в лагунах и исследованием древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота
3 мая в 08:30
5 мая в 08:30
$35 за человека
Групповая
Экскурсия по Эгейским островам
Погрузитесь в мир Эгейских островов с комфортным трансфером из Мармариса. Откройте для себя уединенные бухты и древние руины на лодочном туре
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
$32 за человека
Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
- ИИрина28 мая 2023Кто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Эгейские острова»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в мае 2025
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