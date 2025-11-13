N Natalia Знакомьтесь, Мармарис читать дальше Тамаре, которая показала нам город глазами местного жителя, мы помотрели и исторические достопримечательности и потаенные уголки города. Тамара прекрасный рассказчик и грамотный дипломированный экскурсовод, владеющий информацией не только о своём городе, но и о регионе в целом. Отдельное спасибо за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Если вы хотите познакомится с историей города и комфортно провести время в Мармарисе, без сомнений обращайтесь к Тамаре. Это один из лучших экскурсоводов, нам есть с чем сравнивать. Тамара, вам удачи!!! Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность Тамаре от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от Мармариса благодаря

Д Данила Знакомьтесь, Мармарис Хорошая обзорная экскурсия. Нам понравилось 👍 большое спасибо, было интересно

Е Елена Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.

М Марина Знакомьтесь, Мармарис Наш рекомендасьен! Тамара очень интересно рассказывает, чувствуется серьезная подстёжка из знаний об истории и культуре региона. В общении полный комфорт - легкий и весёлый собеседник. Тамара, спасибо! Мы ждём новых экскурсий;)

S Stephan Знакомьтесь, Мармарис Очень хорошая и познавательная экскурсия! Тамара замечательный и весёлый гид. Всем советую!

И Ирина Знакомьтесь, Мармарис атмосферой. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Томе — её профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали поездку по-настоящему незабываемой.



Я настоятельно рекомендую всем путешественникам воспользоваться услугами Томы — это откроет множество интересных деталей, которые остались бы незамеченными без опытного проводника.



Желаю Томе вдохновения, и много благодарных туристов! Пусть каждая ваша экскурсия будет такой же яркой и насыщенной, как наша поездка в Мармарис! Хочу выразить огромную благодарность Томе за потрясающую экскурсию по Мармарису! Город очаровал нас своими живописными бухтами, историческими достопримечательностями и гостеприимной

B Busalaeva Знакомьтесь, Мармарис Замечательная экскурсия! Тамара — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Мармариса, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем! ❤️

Е Екатерина Знакомьтесь, Мармарис самостоятельно мы бы даже не заметили и ничего не поняли, а еще помогает сделать красивые фото на память! Время пролетело незаметно. Тамара также дала несколько практических советов - и мы сразу же после экскурсии отправились есть местное мороженое из козьего молока (вкусное!). 😁 В общем, все прошло отлично! Замечательная экскурсия, а точнее - идеальная познавательная прогулка, не перегруженная, очень живая! Тамара интересно рассказывает, обращает внимание на детали, которые

Т Татьяна Знакомьтесь, Мармарис Отлично прогулялись с Тамарой по красивому Мармарису, без напряжения, без спешки, отличное знание истории, прекрасное владение русским языком. Мы гуляли, общались, задавали вопросы. Тамара, спасибо Вам большое.

В Василий Знакомьтесь, Мармарис не большой, насыщенный, составлен удобно, с одним небольшим подъемом к крепости. Тома отлично владеет русским языком, говорит практически без акцента, интересно рассказывает о культуре, традициях и быте жителей Мармариса, предоставляя максимум информации. Правда местами, когда речь заходила про исторические события, информация подавалось слишком быстро, факты, даты наслаивались друг на друга, из-за чего терялась нить повествования. Но в общем и целом, в качестве первого знакомства с исторической частью города, его прошлым и настоящим, данная экскурсия полностью себя оправдала. Спасибо! Экскурсия прошла замечательно! Гуляли по маршруту в неспешном темпе, слушая об истории, культуре и быте местного населения. Маршрут по протяженности

е елена Знакомьтесь, Мармарис Тамара, обладает глубокими познаниями в области истории. Очень интересно обо всем рассказала. Обязательно рекомендую к заказу этой экскурсии

С Сергей Знакомьтесь, Мармарис гулять по старому городу,узнать историю образования города. Местный гид очень увлекательно и интересно рассказывает,подсказывает,где и что посмотреть, погулять. Очень приятные впечатления. Рекомендую экскурсии с Тамарой,не пожалеете! Экскурсия в Мармарисе оставила очень яркие впечатления. Небольшой курортный город сочетает в себе богатую историю и современный стиль. Очень понравилось

Г Галина Знакомьтесь, Мармарис Отличный вариант для прогулки и знакомства с городом. Тамара приятная девушка и собеседник. Рекомендую.

Г Галина Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.

И Ирина Знакомьтесь, Мармарис Огромное спасибо Тамаре за потрясающую экскурсию! Мы с таким удовольствием провели это время с Тамарой! Интересно, увлекательно, познавательные рассказы во время экскурсии. Очень рекомендую!!! Еще раз спасибо!!! Такие моменты, как Ваша экскурсия-сокровища, которые мы накапливаем в себе

Ю Юлия Знакомьтесь, Мармарис Самостоятельно было бы вообще не информативно. А вместе мы прошли по всем залам и окунулись в историю. Кстати, владение русским языком на высоте, что не мало важно!

Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Мармарисом. Спасибо большое за отличную экскурсию. Тома отлично владеет материалом, интересно рассказывает, отвечает на вопросы! Очень здорово посетить крепость с гидом.

М Максим Знакомьтесь, Мармарис Экскурсия понравилась. Узнали множество интересных фактов про Мармарис, которые без этой экскурсии осталось бы нам неизвестны. Хорошее знакомство с городом.

И Ирина Знакомьтесь, Мармарис отличная экскурсия, были с дочкой 17 лет, получили удовольствие от красивых видов, хорошо стуктурированную информацию о городе, его истории и традициях, большое спасибо Тамаре)

И Ирина Знакомьтесь, Мармарис Огромное спасибо Тамаре за увлекательную, интересную и красивую прогулку. Было приятно пообщаться, послушать много интересных фактов. Тамара также сделала на память мне много прекрасных фото на мой телефон, за что отдельное спасибо!

От души всем рекомендую!