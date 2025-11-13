Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 13:00
11 дек в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
-
25%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia13 ноября 2025Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность Тамаре от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от Мармариса благодаря
- ДДанила2 ноября 2025Хорошая обзорная экскурсия. Нам понравилось 👍 большое спасибо, было интересно
- ЕЕлена29 октября 2025Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
- ММарина28 октября 2025Наш рекомендасьен! Тамара очень интересно рассказывает, чувствуется серьезная подстёжка из знаний об истории и культуре региона. В общении полный комфорт - легкий и весёлый собеседник. Тамара, спасибо! Мы ждём новых экскурсий;)
- SStephan28 октября 2025Очень хорошая и познавательная экскурсия! Тамара замечательный и весёлый гид. Всем советую!
- ИИрина27 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Томе за потрясающую экскурсию по Мармарису! Город очаровал нас своими живописными бухтами, историческими достопримечательностями и гостеприимной
- BBusalaeva24 октября 2025Замечательная экскурсия! Тамара — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Мармариса, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем! ❤️
- ЕЕкатерина22 октября 2025Замечательная экскурсия, а точнее - идеальная познавательная прогулка, не перегруженная, очень живая! Тамара интересно рассказывает, обращает внимание на детали, которые
- ТТатьяна20 октября 2025Отлично прогулялись с Тамарой по красивому Мармарису, без напряжения, без спешки, отличное знание истории, прекрасное владение русским языком. Мы гуляли, общались, задавали вопросы. Тамара, спасибо Вам большое.
- ВВасилий20 октября 2025Экскурсия прошла замечательно! Гуляли по маршруту в неспешном темпе, слушая об истории, культуре и быте местного населения. Маршрут по протяженности
- еелена18 октября 2025Тамара, обладает глубокими познаниями в области истории. Очень интересно обо всем рассказала. Обязательно рекомендую к заказу этой экскурсии
- ССергей17 октября 2025Экскурсия в Мармарисе оставила очень яркие впечатления. Небольшой курортный город сочетает в себе богатую историю и современный стиль. Очень понравилось
- ГГалина17 октября 2025Отличный вариант для прогулки и знакомства с городом. Тамара приятная девушка и собеседник. Рекомендую.
- ГГалина17 октября 2025Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
- ИИрина17 октября 2025Огромное спасибо Тамаре за потрясающую экскурсию! Мы с таким удовольствием провели это время с Тамарой! Интересно, увлекательно, познавательные рассказы во время экскурсии. Очень рекомендую!!! Еще раз спасибо!!! Такие моменты, как Ваша экскурсия-сокровища, которые мы накапливаем в себе
- ЮЮлия15 октября 2025Спасибо большое за отличную экскурсию. Тома отлично владеет материалом, интересно рассказывает, отвечает на вопросы! Очень здорово посетить крепость с гидом.
- ММаксим15 октября 2025Экскурсия понравилась. Узнали множество интересных фактов про Мармарис, которые без этой экскурсии осталось бы нам неизвестны. Хорошее знакомство с городом.
- ИИрина15 октября 2025отличная экскурсия, были с дочкой 17 лет, получили удовольствие от красивых видов, хорошо стуктурированную информацию о городе, его истории и традициях, большое спасибо Тамаре)
- ИИрина12 октября 2025Огромное спасибо Тамаре за увлекательную, интересную и красивую прогулку. Было приятно пообщаться, послушать много интересных фактов. Тамара также сделала на память мне много прекрасных фото на мой телефон, за что отдельное спасибо!
От души всем рекомендую!
- ЭЭльмира12 октября 2025Были 11 октября на экскурсии, решились на неё спонтанно) с нами была маленькая дочка почти 2-х лет, поэтому было немного
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Улица баров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в декабре 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Улица баров" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 100 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2025 год по теме «Улица баров», 106 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль