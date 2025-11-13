Мои заказы

Мечеть Ибрагима Ага Паши – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Ибрагима Ага Паши» в Мармарисе, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
3 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
2 часа
-
25%
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    13 ноября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность Тамаре от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от Мармариса благодаря
    читать дальше

    Тамаре, которая показала нам город глазами местного жителя, мы помотрели и исторические достопримечательности и потаенные уголки города. Тамара прекрасный рассказчик и грамотный дипломированный экскурсовод, владеющий информацией не только о своём городе, но и о регионе в целом. Отдельное спасибо за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Если вы хотите познакомится с историей города и комфортно провести время в Мармарисе, без сомнений обращайтесь к Тамаре. Это один из лучших экскурсоводов, нам есть с чем сравнивать. Тамара, вам удачи!!!

  • Д
    Данила
    2 ноября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хорошая обзорная экскурсия. Нам понравилось 👍 большое спасибо, было интересно
  • М
    Марина
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Наш рекомендасьен! Тамара очень интересно рассказывает, чувствуется серьезная подстёжка из знаний об истории и культуре региона. В общении полный комфорт - легкий и весёлый собеседник. Тамара, спасибо! Мы ждём новых экскурсий;)
  • S
    Stephan
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Очень хорошая и познавательная экскурсия! Тамара замечательный и весёлый гид. Всем советую!
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хочу выразить огромную благодарность Томе за потрясающую экскурсию по Мармарису! Город очаровал нас своими живописными бухтами, историческими достопримечательностями и гостеприимной
    читать дальше

    атмосферой. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Томе — её профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали поездку по-настоящему незабываемой.

    Я настоятельно рекомендую всем путешественникам воспользоваться услугами Томы — это откроет множество интересных деталей, которые остались бы незамеченными без опытного проводника.

    Желаю Томе вдохновения, и много благодарных туристов! Пусть каждая ваша экскурсия будет такой же яркой и насыщенной, как наша поездка в Мармарис!

  • B
    Busalaeva
    24 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Замечательная экскурсия! Тамара — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Мармариса, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем! ❤️
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Замечательная экскурсия, а точнее - идеальная познавательная прогулка, не перегруженная, очень живая! Тамара интересно рассказывает, обращает внимание на детали, которые
    читать дальше

    самостоятельно мы бы даже не заметили и ничего не поняли, а еще помогает сделать красивые фото на память! Время пролетело незаметно. Тамара также дала несколько практических советов - и мы сразу же после экскурсии отправились есть местное мороженое из козьего молока (вкусное!). 😁 В общем, все прошло отлично!

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Отлично прогулялись с Тамарой по красивому Мармарису, без напряжения, без спешки, отличное знание истории, прекрасное владение русским языком. Мы гуляли, общались, задавали вопросы. Тамара, спасибо Вам большое.
  • В
    Василий
    20 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Экскурсия прошла замечательно! Гуляли по маршруту в неспешном темпе, слушая об истории, культуре и быте местного населения. Маршрут по протяженности
    читать дальше

    не большой, насыщенный, составлен удобно, с одним небольшим подъемом к крепости. Тома отлично владеет русским языком, говорит практически без акцента, интересно рассказывает о культуре, традициях и быте жителей Мармариса, предоставляя максимум информации. Правда местами, когда речь заходила про исторические события, информация подавалось слишком быстро, факты, даты наслаивались друг на друга, из-за чего терялась нить повествования. Но в общем и целом, в качестве первого знакомства с исторической частью города, его прошлым и настоящим, данная экскурсия полностью себя оправдала. Спасибо!

  • е
    елена
    18 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Тамара, обладает глубокими познаниями в области истории. Очень интересно обо всем рассказала. Обязательно рекомендую к заказу этой экскурсии
  • С
    Сергей
    17 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Экскурсия в Мармарисе оставила очень яркие впечатления. Небольшой курортный город сочетает в себе богатую историю и современный стиль. Очень понравилось
    читать дальше

    гулять по старому городу,узнать историю образования города. Местный гид очень увлекательно и интересно рассказывает,подсказывает,где и что посмотреть, погулять. Очень приятные впечатления. Рекомендую экскурсии с Тамарой,не пожалеете!

  • Г
    Галина
    17 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Отличный вариант для прогулки и знакомства с городом. Тамара приятная девушка и собеседник. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    17 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Огромное спасибо Тамаре за потрясающую экскурсию! Мы с таким удовольствием провели это время с Тамарой! Интересно, увлекательно, познавательные рассказы во время экскурсии. Очень рекомендую!!! Еще раз спасибо!!! Такие моменты, как Ваша экскурсия-сокровища, которые мы накапливаем в себе
  • Ю
    Юлия
    15 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Спасибо большое за отличную экскурсию. Тома отлично владеет материалом, интересно рассказывает, отвечает на вопросы! Очень здорово посетить крепость с гидом.
    читать дальше

    Самостоятельно было бы вообще не информативно. А вместе мы прошли по всем залам и окунулись в историю. Кстати, владение русским языком на высоте, что не мало важно!
    Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Мармарисом.

    Спасибо большое за отличную экскурсию. Тома отлично владеет материалом, интересно рассказывает, отвечает на вопросы! Очень здорово посетить крепость с гидом.
    Самостоятельно было бы вообще не информативно. А вместе мы прошли по всем залам и окунулись в историю. Кстати, владение русским языком на высоте, что не мало важно!
    Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Мармарисом.
  • М
    Максим
    15 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Экскурсия понравилась. Узнали множество интересных фактов про Мармарис, которые без этой экскурсии осталось бы нам неизвестны. Хорошее знакомство с городом.
  • И
    Ирина
    15 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    отличная экскурсия, были с дочкой 17 лет, получили удовольствие от красивых видов, хорошо стуктурированную информацию о городе, его истории и традициях, большое спасибо Тамаре)
  • И
    Ирина
    12 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Огромное спасибо Тамаре за увлекательную, интересную и красивую прогулку. Было приятно пообщаться, послушать много интересных фактов. Тамара также сделала на память мне много прекрасных фото на мой телефон, за что отдельное спасибо!
    От души всем рекомендую!
    От души всем рекомендую!
  • Э
    Эльмира
    12 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Были 11 октября на экскурсии, решились на неё спонтанно) с нами была маленькая дочка почти 2-х лет, поэтому было немного
    читать дальше

    боязно, что не выдержит, но Тамара успокоила, сказав, что подстроимся. В итоге мы даже не заметили, как пролетели эти 3 часа,под конец дочка уснула. Было познавательно+ красивые места, нам очень понравилось. Тамара отвечала на все вопросы. Однозначно рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    5 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Спасибо большое Тамаре за интересную и познавательную экскурсию, учла все наши пожелания, мы прошлись по всем самым красивым местам, сами бы бродили бестолку, а тут столько узнали интересных исторических моментов! Отличный гид, очень располагает к себе! 😌👍🏼
    
  • Г
    Горелова
    5 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Спасибо большое прекрасному гиду Тамаре ❤️ все показала, подробно рассказала, постоянно предлагала сама пофоткать. Остались только положительные эмоции и потрясающие фотографии.
    

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Мечеть Ибрагима Ага Паши»

