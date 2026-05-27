Чтобы представить себе масштаб античной цивилизации на территории Турции, отправимся бродить по мраморным улицам, осматривать амфитеатр с уникальной акустикой и изящную библиотеку Цельса. Вы узнаете о главных достопримечательностях Эфеса и любопытных деталях быта того времени. И побываете в месте, где Дева Мария провела последние годы жизни.

Описание экскурсии

Храм Артемиды — одно из чудес света

По сохранившимся фрагментам колонн и фундамента вы легко представите себе масштаб и значение грандиозного святилища. Гид расскажет, как этот храм стал центром притяжения паломников и торговцев со всего Средиземноморья.

Амфитеатр Эфеса — голос города

Вы осмотрите огромный амфитеатр, где проходили собрания, театральные постановки и гладиаторские бои. Подниметесь по рядам, чтобы проверить акустику, и узнаете, какие представления предпочитала античная публика.

Библиотека Цельса и улица Куретов

Полюбуетесь гармоничным памятником архитектуры с колоннами и нишами для статуй. Прогуляетесь по улице, вдоль которой тянутся колоннады, и увидите остатки храмов и общественных зданий. Мы расскажем о городской элите, религии и роли Эфеса как важного центра региона.

Дома богатых горожан и городская повседневность

Вы заглянете в жилища, где сохранились фрагменты мозаичных полов, фресок и внутренние дворики. Эти детали помогают представить, как жили состоятельные купцы и владельцы мастерских. Как был устроен их быт, какие у них были привычки и представления о красоте.

Базилика Святого Иоанна и Дом Богородицы

Посетите раннехристианский храм и побываете в тихом месте на холмах, где, по преданию, Дева Мария провела последние годы жизни.

Агора и общественные здания

Познакомитесь с центром политической и торговой жизни древнего города, от которого сохранились руины общественных зданий, терм, храмов и элементы мозаик.

Организационные детали

Поездка проходит на автобусе туристического класса. Дорога в одну сторону занимает около 4 часов

Дополнительные расходы: входной билет в Дом Девы Марии — €15, входной билет в город Эфес — €40. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, трансфер оплачивается дополнительно — €15

Обед (курица, салаты) и страховка входят в стоимость. Напитки во время обеда и завтрак — по желанию, за доплату