Исследовать археологическое сокровище Турции (из Мармариса)
Чтобы представить себе масштаб античной цивилизации на территории Турции, отправимся бродить по мраморным улицам, осматривать амфитеатр с уникальной акустикой и изящную библиотеку Цельса. Вы узнаете о главных достопримечательностях Эфеса и любопытных деталях быта того времени. И побываете в месте, где Дева Мария провела последние годы жизни.
Описание экскурсии
Храм Артемиды — одно из чудес света
По сохранившимся фрагментам колонн и фундамента вы легко представите себе масштаб и значение грандиозного святилища. Гид расскажет, как этот храм стал центром притяжения паломников и торговцев со всего Средиземноморья.
Амфитеатр Эфеса — голос города
Вы осмотрите огромный амфитеатр, где проходили собрания, театральные постановки и гладиаторские бои. Подниметесь по рядам, чтобы проверить акустику, и узнаете, какие представления предпочитала античная публика.
Библиотека Цельса и улица Куретов
Полюбуетесь гармоничным памятником архитектуры с колоннами и нишами для статуй. Прогуляетесь по улице, вдоль которой тянутся колоннады, и увидите остатки храмов и общественных зданий. Мы расскажем о городской элите, религии и роли Эфеса как важного центра региона.
Дома богатых горожан и городская повседневность
Вы заглянете в жилища, где сохранились фрагменты мозаичных полов, фресок и внутренние дворики. Эти детали помогают представить, как жили состоятельные купцы и владельцы мастерских. Как был устроен их быт, какие у них были привычки и представления о красоте.
Базилика Святого Иоанна и Дом Богородицы
Посетите раннехристианский храм и побываете в тихом месте на холмах, где, по преданию, Дева Мария провела последние годы жизни.
Агора и общественные здания
Познакомитесь с центром политической и торговой жизни древнего города, от которого сохранились руины общественных зданий, терм, храмов и элементы мозаик.
Организационные детали
Поездка проходит на автобусе туристического класса. Дорога в одну сторону занимает около 4 часов
Дополнительные расходы: входной билет в Дом Девы Марии — €15, входной билет в город Эфес — €40. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, трансфер оплачивается дополнительно — €15
Обед (курица, салаты) и страховка входят в стоимость. Напитки во время обеда и завтрак — по желанию, за доплату
В пути вас будет сопровождать англоговорящий гид. Экскурсию по Эфесу проведёт местный гид на русском языке. В высокий сезон, если в группе будет много русскоговорящих участников, трассовая экскурсия также будет по-русски
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый (12+)
€37
Детский билет (6-11)
€27
Детский билет (0-5)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Мармариса
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Мармарисе
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи читать дальшеуменьшить
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны.
Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии.
Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.
