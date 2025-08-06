Круиз
Круиз на остров Клеопатры
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
«09:00 — Сбор по отелям10:00 — Посадка на яхту10:30 — Остров Клеопатры»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 авг в 09:30
€42 за человека
Круиз
Экскурсия по Эгейским островам
Погрузитесь в мир Эгейских островов с комфортным трансфером из Мармариса. Откройте для себя уединенные бухты и древние руины на лодочном туре
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«На двухпалубном теплоходе предусмотрены места для загара и отдыха в тени»
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
$28 за человека
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, круиз на теплоходе и лодке (судна оснащены спасательными жилетами), обед»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTetiana6 августа 2025Замечательная экскурсия!!!Ездили с детьми и всем очень понравилось. Еда и безалкогольные напитки, включены в стоимость. Персонал очень дружелюбный. Провели замечательно время, отдохнули, поплавали в чистейших водах. Рекомендую.
- ММаксим4 августа 2025Хороший, неторопливый тур для тех, кто хочет полюбоваться видами с верхней палубы корабля и искупаться в чистой голубой воде. Во
- MMaxim4 августа 2025Замечательный круиз по бухтам с кристально чистой водой лазурного цвета. Каждая остановка была с купанием. На судне было 70 отдыхающих
- ННадежда2 августа 2025Отличная экскурсия. Трансфер вовремя забрал из отеля, буквально минут 10 собирали остальных.
Добрались до пирса минут за 20
Кораблик большой, 3 уровня
- ААйгуль29 июля 2025Хорошая экскурсия, не верьте отельным гидам, туристов из Пегаса на наш же корабль посадили, ну или соседний. Забрали на 5
- ААлексей27 июля 2025Хорошая экскурсия по красивым местам
- ЕЕлизавета27 июля 2025Красивые бухты и пейзажи. Хороший персонал и гид. Все хорошо организовано. Единственной проблемой была связь с оператором, который выслал билет
- SSveta24 июля 2025Это самая лучшая экскурсия в Мармарисе. Живописные места, кристально чистое море, хорошая публика на борту, прекрасный сервис трансфера от отеля. Менеджер был на связи с момента оплаты, до окончания экскурсии.
- AAlsu22 июля 2025Отдыхаем в Мармарисе, взяли эту поездку на двух взрослых, 2 детей 12 лет. Обошлось в 96 $, экскурсию рекомендую все
- ММаксим19 июля 2025Все понравилось, 4 остановки для купания, неплохой обед, бесплатные напитки на корабле, дешево.
- ААнастасия17 июля 2025Природа очень красивая, море замечательное - кристально чистое и теплое, были 05 июня. остались довольны - накупались вдоволь. на корабле
- ООльга16 июля 2025Отдыхаю сейчас в Мармарисе, и уже несколько раз брала эту экскурсию. Всё очень понравилось, организованно хорошо, команда и год отличные, ну а море и острова просто волшебные)
- ААлександр16 июля 2025Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению всем без исключения. Море очень красивое. Хороший гид.
- AAnton14 июля 2025Все понравилось,экскурсия хорошая стоит посетить.
- РРоман13 июля 2025Шикарные пляжи и бухты с теплейшей и разносиней водой, очень вкусный обед, отличные креветки королевские за доп 500 лир, удобные места на яхте, удобный трансфер. Рекомендую однозначно к поездке
- ВВиктория12 июля 2025Было все отлично, мы проехали 5 эгейских островов, на каждом желали остановку, для купания. Если кто-то плохо плавает, или боится
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Круизы»
