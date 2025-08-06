Мои заказы

Круизы и туры по воде в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Мармарисе, цены от €28. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
На яхте
7 часов
1 отзыв
Круиз
Круиз на остров Клеопатры
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
«09:00 — Сбор по отелям10:00 — Посадка на яхту10:30 — Остров Клеопатры»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 авг в 09:30
€42 за человека
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
7 часов
81 отзыв
Круиз
Экскурсия по Эгейским островам
Погрузитесь в мир Эгейских островов с комфортным трансфером из Мармариса. Откройте для себя уединенные бухты и древние руины на лодочном туре
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«На двухпалубном теплоходе предусмотрены места для загара и отдыха в тени»
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
$28 за человека
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
На теплоходе
10 часов
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, круиз на теплоходе и лодке (судна оснащены спасательными жилетами), обед»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tetiana
    6 августа 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Замечательная экскурсия!!!Ездили с детьми и всем очень понравилось. Еда и безалкогольные напитки, включены в стоимость. Персонал очень дружелюбный. Провели замечательно время, отдохнули, поплавали в чистейших водах. Рекомендую.
  • М
    Максим
    4 августа 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Хороший, неторопливый тур для тех, кто хочет полюбоваться видами с верхней палубы корабля и искупаться в чистой голубой воде. Во
    читать дальше

    время круиза вам подадут вкусный, сытный обед, который можно будет "расширить" за 12$: добавить жареные креветки, кольца кальмаров или или рыбку Дорадо:) Рекомендую!

  • M
    Maxim
    4 августа 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Замечательный круиз по бухтам с кристально чистой водой лазурного цвета. Каждая остановка была с купанием. На судне было 70 отдыхающих
    читать дальше

    и 10 членов команды, но не было никакого дискомфорта или ощущения тесноты. Есть пресный душ, раздевалка, туалетные комнаты. Можно разместиться на нижней и верхней палубе. Мы были на верхней, можно позагорать, но можно и под навесами укрыться. Для тех, кто не умеет плавать,выдают спасжилеты. Очень веселая ненавязчивая команда на судне. Каждый остров из 4-ех интересен по своему. Но нам особенно понравился остров с козочками на берегу, третья остановка, если возьмете в поездку угощение для них, получите еще больше позитивных эмоций. День пролетел незаметно. Все были довольные, счастливые и совсем немножко уставшие от сладкого свежего бриза и теплой ласковой воды. Рекомендуем этот тур, а главное компанию, которая организовала такое прекрасное путешествие. Кстати, очень порадовало, что возможна оплата онлайн по карте.

  • Н
    Надежда
    2 августа 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Отличная экскурсия. Трансфер вовремя забрал из отеля, буквально минут 10 собирали остальных.
    Добрались до пирса минут за 20
    Кораблик большой, 3 уровня
    читать дальше

    палуб.
    Мы приехали почти последние, места достались наверху. Вначале испугались, что обгорим, но крем от Загара спас. Зато какое виды и морской бриз! Это фантастика. Посетили 4 места для купания. Каждая остановка красивее другой) везде по 40-45 минут выделяли. Питание -отдельный плюс. Потому что цивилизованно рассадили всех за столы и оперативно разнесли блюда. Напитки реально безлимит (4 вида холодных и чай/кофе). Может докупать пиво, мороженное, снежки и закуски из морепродуктов. Цены адекватны. Также для плавания есть жилеты и трубки (макароны).
    Обратный трансфер также оперативно, без многочасовых катаний)
    Рекомендую однозначно.

  • А
    Айгуль
    29 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Хорошая экскурсия, не верьте отельным гидам, туристов из Пегаса на наш же корабль посадили, ну или соседний. Забрали на 5
    читать дальше

    минут позже заявленного времени, но по WA поддержка была. Забронировали вечером, и уже утром поехали, выехали в 9;05, приехали около 16:00. Конечно
    Не Красное море, но рыбок посмотрели.
    Прохладительные напитки включены,
    Гид говорила по русски, турецки и английски. Туристов было примерно также поровну. Все понравилось.

  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Хорошая экскурсия по красивым местам
  • Е
    Елизавета
    27 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Красивые бухты и пейзажи. Хороший персонал и гид. Все хорошо организовано. Единственной проблемой была связь с оператором, который выслал билет
    читать дальше

    и не мог сказать какая машина наша (трансфер). Из-за этого возникли небольшие проблемы и путаница. Это было конечно очень неприятно. Но сама экскурсия оставила только положительные впечатления.

  • S
    Sveta
    24 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Это самая лучшая экскурсия в Мармарисе. Живописные места, кристально чистое море, хорошая публика на борту, прекрасный сервис трансфера от отеля. Менеджер был на связи с момента оплаты, до окончания экскурсии.
  • A
    Alsu
    22 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Отдыхаем в Мармарисе, взяли эту поездку на двух взрослых, 2 детей 12 лет. Обошлось в 96 $, экскурсию рекомендую все
    читать дальше

    четко и слажено, муж отговаривал говорил что за 22 можно от пирса отеля также покататься, но ребята скажу это другое, другое море, вывозят из Мармариса и везут на эгейское море минут 20-25 обратно по серпантину))) сажают на корабль и будете плавать по островам, наслаждаться морем, островами и обстановкой. С нами была русскоговорящий гид Юля - ей спасибо 🙏 вкусный обед это на второй точке - там где два черных козла и большие ежи под водой))), на третьей точке можно покормить рыб и косяки рыб приблизятся, там растут оливки где люди загадывают желания и завязывают ленточки. Рядом находится разрушенная часовня. Ленточки можно купить на корабле, на корабле можно купить также пиво, мороженое. И четвертная точка рядом с какой то бухтой, люди купаются в открытой воде))) из отеля забрали в 8:30 плюс 15 минут и привезли около 16:15. Это самая классная экскурсия в Мармарисе ♥️

  • М
    Максим
    19 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Все понравилось, 4 остановки для купания, неплохой обед, бесплатные напитки на корабле, дешево.
  • А
    Анастасия
    17 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Природа очень красивая, море замечательное - кристально чистое и теплое, были 05 июня. остались довольны - накупались вдоволь. на корабле
    читать дальше

    были бесплатно все напитки чай,кофе,вода,кола,фанта и т. д. пиво и алкоголь за доп. плату - но недорого. Обед большая порция макароны, курица, салат. Есть крытая палуба, можно спрятаться от солнца, на втором этаже лежаки можно загорать. По пути рассказывают о местах где мы делали остановки. Сама стоянка длительная - успевали вдоволь накупаться

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Отдыхаю сейчас в Мармарисе, и уже несколько раз брала эту экскурсию. Всё очень понравилось, организованно хорошо, команда и год отличные, ну а море и острова просто волшебные)
  • А
    Александр
    16 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению всем без исключения. Море очень красивое. Хороший гид.
  • A
    Anton
    14 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Все понравилось,экскурсия хорошая стоит посетить.
  • Р
    Роман
    13 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Шикарные пляжи и бухты с теплейшей и разносиней водой, очень вкусный обед, отличные креветки королевские за доп 500 лир, удобные места на яхте, удобный трансфер. Рекомендую однозначно к поездке
  • В
    Виктория
    12 июля 2025
    Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
    Было все отлично, мы проехали 5 эгейских островов, на каждом желали остановку, для купания. Если кто-то плохо плавает, или боится
    читать дальше

    глубины, дают жилеты. Но вообще эта экскурсия походит для тех, кто хорошо плавает. Вода в море изумительная- тёплая и прозрачная. Покормили обедом (входит в стоимость билета), также в стоимость билета входят безалкогольные напитки. Яхта большая, с нами ехал примерно 70 человек. Экскурсию проводят на трех языках: русский, английский и турецкий. Гид говорил в микрофон, слышно было хорошо.
    Возьмите с собой обувь для плавания- дно каменистое и много морских ежей. Если этот отзыв читает представитель турагентства, я бы посоветовала предупреждать туристов об этом заранее, сразу после бронирования экскурсии. В остальном, все просто замечательно!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
  2. Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
  3. Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 45. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.27 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Мармариса с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия