четко и слажено, муж отговаривал говорил что за 22 можно от пирса отеля также покататься, но ребята скажу это другое, другое море, вывозят из Мармариса и везут на эгейское море минут 20-25 обратно по серпантину))) сажают на корабль и будете плавать по островам, наслаждаться морем, островами и обстановкой. С нами была русскоговорящий гид Юля - ей спасибо 🙏 вкусный обед это на второй точке - там где два черных козла и большие ежи под водой))), на третьей точке можно покормить рыб и косяки рыб приблизятся, там растут оливки где люди загадывают желания и завязывают ленточки. Рядом находится разрушенная часовня. Ленточки можно купить на корабле, на корабле можно купить также пиво, мороженое. И четвертная точка рядом с какой то бухтой, люди купаются в открытой воде))) из отеля забрали в 8:30 плюс 15 минут и привезли около 16:15. Это самая классная экскурсия в Мармарисе ♥️