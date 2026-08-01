Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Как выглядел обычный день две тысячи лет назад? Где торговали, встречались, спорили и отдыхали? Мы поможем рассмотреть за руинами живой город и разобраться, почему это место стало одним из важнейших центров своего времени. А после прогулки вас ждут обед и свободное время для самостоятельных открытий.
Описание экскурсии
Эфес. Вы пройдёте по мраморным улицам среди древних сооружений и архитектурных памятников. Мы расскажем, какую роль город играл в торговле и культуре Средиземноморья и как он менялся в греческий и римский периоды. После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки и фотографий.
Примерный тайминг
5:00–5:45 — сбор участников и выезд из Мармариса
10:30–11:00 — остановка в магазине керамики
11:30 — самостоятельное посещение Дома Девы Марии (45 мин)
12:30–13:00 — обед
13:30–16:30 — Эфес
19:00–19:30 — возвращение в Мармарис
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и обед в ресторане
- Напитки оплачиваются отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Без входного билета в Эфес 0–6
|€5
|Без входного билета в Эфес 7–11
|€20
|С входным билетом в Эфес 0–6
|€5
|Без входного билета в Эфес 12+
|€39
|С входным билетом в Эфес 7+
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
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