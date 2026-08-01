Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Как выглядел обычный день две тысячи лет назад? Где торговали, встречались, спорили и отдыхали? Мы поможем рассмотреть за руинами живой город и разобраться, почему это место стало одним из важнейших центров своего времени. А после прогулки вас ждут обед и свободное время для самостоятельных открытий.

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Описание экскурсии

Эфес. Вы пройдёте по мраморным улицам среди древних сооружений и архитектурных памятников. Мы расскажем, какую роль город играл в торговле и культуре Средиземноморья и как он менялся в греческий и римский периоды. После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки и фотографий.

Примерный тайминг

5:00–5:45 — сбор участников и выезд из Мармариса

10:30–11:00 — остановка в магазине керамики

11:30 — самостоятельное посещение Дома Девы Марии (45 мин)

12:30–13:00 — обед

13:30–16:30 — Эфес

19:00–19:30 — возвращение в Мармарис

Организационные детали