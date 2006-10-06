Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Что вас ожидает

Погружение в древний мир

Вы пройдете по главному проспекту Эфеса, оцените ворота Геракла и осмотрите храм императора Адриана. А также отыщете легендарную библиотеку Цельса, торговую площадь и римский театр, рассчитанный на 30 тысяч человек. Заглянете в древние публичные туалеты, погуляете по руинам общественных бань, увидите фонтан ⛲ Траяна и раскроете, кто такие «весталки».

Главные храмы Эфеса

Эфес — место, объединяющее разные культуры и религии. Вы посетите его главные христианские святыни: домик Девы Марии и базилику Иоанна Богослова. Оцените шедевры исламской архитектуры: мечеть Иса-Бей и мусульманскую крепость. Кроме того, увидите наследие языческого культа — руины храма Артемиды Эфесской, признанные одним из Семи чудес света.

Организационные детали