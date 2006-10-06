Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

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Из Мармариса — в древний Эфес

Посетить один из старейших городов мира и услышать его историю и легенды

Диана
Диана – Гид из Мармариса
Вы узнаете, когда и кем был основан Эфес, как он рос и развивался и что стало причиной его упадка.

Раскроете, как с ним связаны апостол Иоанн и Пресвятая Дева Мария и какие философы жили на побережье Эгейского моря 🌊.

Расскажу я и о современной Турции: ее традициях, географии и повседневной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €250 за экскурсию

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Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес

Что вас ожидает

Погружение в древний мир
Вы пройдете по главному проспекту Эфеса, оцените ворота Геракла и осмотрите храм императора Адриана. А также отыщете легендарную библиотеку Цельса, торговую площадь и римский театр, рассчитанный на 30 тысяч человек. Заглянете в древние публичные туалеты, погуляете по руинам общественных бань, увидите фонтан ⛲ Траяна и раскроете, кто такие «весталки».

Главные храмы Эфеса
Эфес — место, объединяющее разные культуры и религии. Вы посетите его главные христианские святыни: домик Девы Марии и базилику Иоанна Богослова. Оцените шедевры исламской архитектуры: мечеть Иса-Бей и мусульманскую крепость. Кроме того, увидите наследие языческого культа — руины храма Артемиды Эфесской, признанные одним из Семи чудес света.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Опель Астра 2018 года
  • В стоимость включены: завтрак и обед, входные билеты 🎫 в Эфес, домик Девы Марии и базилику Иоанна Богослова
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес
Из Мармариса — в древний Эфес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Диана
Диана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Диана, я лицензированный гид по Турции. В Мармарисе живу 20 лет, увлекаюсь античной историей и мифологией Древнего Рима. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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