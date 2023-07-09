Морская рыбалка в Мармарисе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Морская рыбалка с лодки. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание.

Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Морская рыбалка в Мармарисе
Морская рыбалка в Мармарисе
Морская рыбалка в Мармарисе
Морская рыбалка в Мармарисе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам! Вы отправитесь в место, где плавают целые косяки рыб, поэтому переживать по поводу клева не стоит. У вас будет возможность поймать не только рыбу – барбунью, кефаль, сибас, дорадо, но и кальмаров и осьминогов. С яхты вам откроется невероятно прекрасный и живописный вид на природные пейзажи Турции.

Программа

  • Сбор туристов из отелей.
  • Отправление из центра города на не больших лодках.
  • Прибытие в бухту и начало рыбалки (периодически лодка меняет места).
  • Вы можете поймать кефаль, дорадо, сибас или барбунью. Иногда попадаются кальмары и осьминоги.
  • Возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рыболовные снасти
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На яхте
Природа и пейзажи
Животные
Рыбалка

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