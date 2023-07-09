Морская рыбалка с лодки. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание.
Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам! Вы отправитесь в место, где плавают целые косяки рыб, поэтому переживать по поводу клева не стоит. У вас будет возможность поймать не только рыбу – барбунью, кефаль, сибас, дорадо, но и кальмаров и осьминогов. С яхты вам откроется невероятно прекрасный и живописный вид на природные пейзажи Турции.
Программа
- Сбор туристов из отелей.
- Отправление из центра города на не больших лодках.
- Прибытие в бухту и начало рыбалки (периодически лодка меняет места).
- Вы можете поймать кефаль, дорадо, сибас или барбунью. Иногда попадаются кальмары и осьминоги.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рыболовные снасти
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30, 14:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
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На яхте
Природа и пейзажи
Животные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании