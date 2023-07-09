Морская рыбалка с лодки. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание. Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

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Описание

Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам! Вы отправитесь в место, где плавают целые косяки рыб, поэтому переживать по поводу клева не стоит. У вас будет возможность поймать не только рыбу – барбунью, кефаль, сибас, дорадо, но и кальмаров и осьминогов. С яхты вам откроется невероятно прекрасный и живописный вид на природные пейзажи Турции.