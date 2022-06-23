вторник, пятница, суббота

Ночная пенная вечеринка

Пиратский корабль

Проходит на борту настоящего пиратского корабля, оснащенного по последнему слову техники. Для комфортного отдыха тут есть удобная лаунж зона, телевизоры и кондиционеры, бары и огромный танцпол.

Ночные пейзажи

Пока любители активного отдыха веселятся на дискотеке и участвуют в сумасбродных конкурсах, романтики могут с бокалом вина подняться на верхнюю палубу и полюбоваться силуэтами береговых линий и освещенной ночными огнями городской крепостью, старым портовым причалом и великолепной набережной. При свете луны знакомые пейзажи кажутся совсем иными, более таинственными и загадочными.

Анимация

Юным посетителям тоже не придется скучать, специально для них на яхте работает команда аниматоров, которые уже подготовили увлекательные конкурсы с ценными призами и веселую шоу программу.

Огромным преимуществом ночной пенной вечеринки в Мармарисе является абсолютная свобода выбора, в том числе дресс кода. Главный принцип этой дискотеки – безопасность и комфорт, а вместо каблуков и украшений лучше захватить полотенца и надеть удобную обувь.