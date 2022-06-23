Проходит на борту настоящего пиратского корабля, оснащенного по последнему слову техники. Для комфортного отдыха тут есть удобная лаунж зона, телевизоры и кондиционеры, бары и огромный танцпол.
Ночные пейзажи
Пока любители активного отдыха веселятся на дискотеке и участвуют в сумасбродных конкурсах, романтики могут с бокалом вина подняться на верхнюю палубу и полюбоваться силуэтами береговых линий и освещенной ночными огнями городской крепостью, старым портовым причалом и великолепной набережной. При свете луны знакомые пейзажи кажутся совсем иными, более таинственными и загадочными.
Анимация
Юным посетителям тоже не придется скучать, специально для них на яхте работает команда аниматоров, которые уже подготовили увлекательные конкурсы с ценными призами и веселую шоу программу.
Огромным преимуществом ночной пенной вечеринки в Мармарисе является абсолютная свобода выбора, в том числе дресс кода. Главный принцип этой дискотеки – безопасность и комфорт, а вместо каблуков и украшений лучше захватить полотенца и надеть удобную обувь.
вторник, пятница, суббота
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от /до отеля
Шоу-программа
Что не входит
Напитки
Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница, суббота
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
EKM — ваш гид в Мармарисе
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