Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Морская рыбалка – отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов. Обширное разнообразие морских существ доставляет большое удовольствие и азарт в этом активном деле. Мы предлагаем вам отправиться на рыбалку в открытом море на специально оборудованной лодке, которая вмещает в себя максимум 12 рыбаков.

С помощью экскурсии вы сможете как познать навыки рыболовства, так и усовершенствовать их. Также вы получите отличные советы на успешный улов от нашего капитана.

Этот тур отлично подойдет для отдыха с семьей или друзьями, которые смогут наблюдать прекрасные пейзажи и голубое кристально-чистое море, загорать и просто наслаждаться окрестностями и достопримечательностями Мармариса.

На нашей рыбалке никто не останется без улова!

Программа

9:30 Отправление из вашего отеля

10:00 Приезд на место рыбалки

14:00 Прибытие к вашему отелю

Необходимо взять с собой: