Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Мои заказы

Рыбалка в Мармарисе

Яхта для рыбалки в Мармарисе: специальное гидролокационное оборудование
Рыбалка в Мармарисе — отличный способ разнообразить пляжный отдых, провести день в открытом море, сбежать от городской суеты и насладиться невероятными панорамами высокий гор и живописных голубых лагун.
1.8
4 оценки
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе

Описание экскурсии

Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться. К тому же яхта оснащена специальным гидролокационным оборудованием, сканирующим морское дно, поэтому позволяет безошибочно определить рыбные места и заполучить долгожданный трофей. Время, проведенное в открытом море, пролетит незаметно, а кроме рыбной ловли тут есть масса увлекательных занятий — можно понежиться на ласковом солнце и сквозь кристально чистую воду понаблюдать за морскими обитателями, искупаться в лазурных бухтах и насладиться свежим бризом. Красота утопающих в зелени берегов и высоких гор, бескрайнего синего моря и скрытых от посторонних глаз лагун никого не оставит равнодушным, поэтому рыбалку в Мармарисе смело можно считать терапией, избавляющей от стресса и напряжения. Программа:
Рыбалка начинается со сбора туристов и отправление из гостиницы • Выход яхты с пристани в открытое море • Остановка в море, получение снастей и их подготовка, инструктаж от капитана яхты • Начало рыбной охоты в присутствии капитана, опытного рыбака-инструктора • Перемещение на разные места, в зависимости от клева • Приготовление улова на борту яхты • Возвращение на пристань • Обратная дорога После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Порт
  • Побережье Средиземного моря
Что включено
  • Трансфер
  • 3 часов рыбалки на лодке
  • Рыболовные снасти
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Напитки
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
1
2
А
Отличный отдых на море и рыбалка с катера, за адекватные деньги!
Всё, что данная компания мне рассказала о мероприятии, было исполнено.
Утром, к назначенному времени за мной приехала такси и отвезли меня
читать дальшеуменьшить

на причал. Все вопросы решались в оперативном порядке по Вацап.
Я доволен этой рыбалкой.
Сегодня с супругой едем в турецкую баню и на массаж с помощью этой кампании, предоплату внесли 20 процентов. (в отеле цены на массаж завышены раза в три)!!!
Надеемся, что всё пройдёт отлично!
К СОЖАЛЕНИЮ СНЯЛ ДВЕ ЗВЕЗДЫ В Турецком хамаме нам побывать НЕ УДАЛОСЬ!
ПРОЖДАЛИ ПОЧТИ ЧАС, НА 35 ГРАДУСНОЙ ЖАРЕ У ВХОДА В ОТЕЛЬ ТРАНСПОРТ, А ОН ТАК И НЕ ПРИЕХАЛ ЗА НАМИ!
КОРМИЛИ ОБЕЩАНИЯМИ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ПРИЕДЕТ!
ПОЛУЧИЛИ ТЕПЛОВОЙ УДАР ВМЕСТЕ С СУПРУГОЙ И ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ!!!
ТАК ЧТО РЕШАЙТЕ, СТОИТ ЭТО ВАМ ИСПЫТЫВАТЬ ИЛИ НЕТ!

Вам был полезен этот отзыв?
I
1. Нет русскоязычного гида. Никто не говорил по русски 2. Улов мы не готовили и не могли,, не было оборудования.
3. Не было «яхты» была простая лодка 4. Перенесли время с 7.00 на 9.00 без предупреждения. из-за этого нам пришлось ловить в самую жару.

Описание - обман
Вам был полезен этот отзыв?
I
Заказали «Рыбалку в Мармарисе». Нас привезли на рыбацкую лодку “Savas fishing”. Выдали удочки и наживку. Пришли на первое место рыбалки. В процессе ловли выяснилось, что наживка (нарезанная креветка без панциря)
читать дальшеуменьшить

съедается рыбой без поклёвки. Удилище толстое, негибкое. Очень сложно почувствовать поклёвку и подсечь. Несмотря на это мы с женой поймали 6 маленьких рыбок. У других туристов улов тоже был очень скромный. Хозяева лодки сменили ещё 2 места рыбалки, в которых даже не клевало. Люди были недовольны и просто сидели не забрасывая удочки, так как поняли, что это бесполезно. Хозяева не обращали внимание на просьбы клиентов поискать другое место или прикормить рыбу. В общем, было сделано всё, чтобы улов был как можно меньше. В рекламе тура было заявлено, что улов будет приготовлен и подан на ланч. Вместо этого у нас молча забрали рыбу и всё. Все были в недоумении и разочарованы. Удовольствия не получили.
P.S. Нам есть с чем сравнить. Ходили на такие же рыбалки (не в Мармарисе).

Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия началась в 10:00! Нам забрали из отеля в 9:30 и пол часа везли до порта. На катере мы 2 часа порыбачили, ловили маленькую рыбку. Инструкций как правильно ловить нам
читать дальшеуменьшить

не давали. Просто дали 2 удочки и наживку. После того как прошло 2 часа нас привезли на берег. Все. Очень многое что написано в описании экскурсии не состоялось. Это не стоит 100$ с двоих человек.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «Рыбалка в Мармарисе»

Джип-сафари в Мармарисе
Джиппинг
7 часов
10 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Джип-сафари в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$37 за человека
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
На яхте
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
Кристальная вода, мягкое солнце и рыбацкий азарт
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от €1500 за всё до 10 чел.
Эгейские острова из Мармариса
6 часов
10 отзывов
Групповая
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
$39 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$21 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
-10%
$55
$49.50 за человека