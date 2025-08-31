Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Рыбалка в Мармарисе — отличный способ разнообразить пляжный отдых, провести день в открытом море, сбежать от городской суеты и насладиться невероятными панорамами высокий гор и живописных голубых лагун.
Описание экскурсии
Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться. К тому же яхта оснащена специальным гидролокационным оборудованием, сканирующим морское дно, поэтому позволяет безошибочно определить рыбные места и заполучить долгожданный трофей. Время, проведенное в открытом море, пролетит незаметно, а кроме рыбной ловли тут есть масса увлекательных занятий — можно понежиться на ласковом солнце и сквозь кристально чистую воду понаблюдать за морскими обитателями, искупаться в лазурных бухтах и насладиться свежим бризом. Красота утопающих в зелени берегов и высоких гор, бескрайнего синего моря и скрытых от посторонних глаз лагун никого не оставит равнодушным, поэтому рыбалку в Мармарисе смело можно считать терапией, избавляющей от стресса и напряжения. Программа:
Рыбалка начинается со сбора туристов и отправление из гостиницы • Выход яхты с пристани в открытое море • Остановка в море, получение снастей и их подготовка, инструктаж от капитана яхты • Начало рыбной охоты в присутствии капитана, опытного рыбака-инструктора • Перемещение на разные места, в зависимости от клева • Приготовление улова на борту яхты • Возвращение на пристань • Обратная дорога После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт
- Побережье Средиземного моря
Что включено
- Трансфер
- 3 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный отдых на море и рыбалка с катера, за адекватные деньги!
Всё, что данная компания мне рассказала о мероприятии, было исполнено.
Утром, к назначенному времени за мной приехала такси и отвезли меня
Всё, что данная компания мне рассказала о мероприятии, было исполнено.
Утром, к назначенному времени за мной приехала такси и отвезли меня
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I
1. Нет русскоязычного гида. Никто не говорил по русски 2. Улов мы не готовили и не могли,, не было оборудования.
3. Не было «яхты» была простая лодка 4. Перенесли время с 7.00 на 9.00 без предупреждения. из-за этого нам пришлось ловить в самую жару.
Описание - обман
3. Не было «яхты» была простая лодка 4. Перенесли время с 7.00 на 9.00 без предупреждения. из-за этого нам пришлось ловить в самую жару.
Описание - обман
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I
Заказали «Рыбалку в Мармарисе». Нас привезли на рыбацкую лодку “Savas fishing”. Выдали удочки и наживку. Пришли на первое место рыбалки. В процессе ловли выяснилось, что наживка (нарезанная креветка без панциря)
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М
Экскурсия началась в 10:00! Нам забрали из отеля в 9:30 и пол часа везли до порта. На катере мы 2 часа порыбачили, ловили маленькую рыбку. Инструкций как правильно ловить нам
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