Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Морская рыбалка – отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов. Обширное разнообразие морских существ доставляет большое удовольствие и азарт в этом активном деле. Мы предлагаем вам отправиться на рыбалку в открытом море на специально оборудованной лодке, которая вмещает в себя максимум 12 рыбаков.
С помощью экскурсии вы сможете как познать навыки рыболовства, так и усовершенствовать их. Также вы получите отличные советы на успешный улов от нашего капитана.
Этот тур отлично подойдет для отдыха с семьей или друзьями, которые смогут наблюдать прекрасные пейзажи и голубое кристально-чистое море, загорать и просто наслаждаться окрестностями и достопримечательностями Мармариса.
На нашей рыбалке никто не останется без улова!
Программа
9:30 Отправление из вашего отеля
10:00 Приезд на место рыбалки
14:00 Прибытие к вашему отелю
Необходимо взять с собой:
- Купальные принадлежности, полотенце;
- Солнцезащитные средства;
- Головной убор, солнцезащитные очки;
- Камера и фотоаппарат.