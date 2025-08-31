Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться. К тому же яхта оснащена специальным гидролокационным оборудованием, сканирующим морское дно, поэтому позволяет безошибочно определить рыбные места и заполучить долгожданный трофей. Время, проведенное в открытом море, пролетит незаметно, а кроме рыбной ловли тут есть масса увлекательных занятий — можно понежиться на ласковом солнце и сквозь кристально чистую воду понаблюдать за морскими обитателями, искупаться в лазурных бухтах и насладиться свежим бризом. Красота утопающих в зелени берегов и высоких гор, бескрайнего синего моря и скрытых от посторонних глаз лагун никого не оставит равнодушным, поэтому рыбалку в Мармарисе смело можно считать терапией, избавляющей от стресса и напряжения. Программа:

Рыбалка начинается со сбора туристов и отправление из гостиницы • Выход яхты с пристани в открытое море • Остановка в море, получение снастей и их подготовка, инструктаж от капитана яхты • Начало рыбной охоты в присутствии капитана, опытного рыбака-инструктора • Перемещение на разные места, в зависимости от клева • Приготовление улова на борту яхты • Возвращение на пристань • Обратная дорога После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.