Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Морская рыбалка - отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов

Морская рыбалка – отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов.

Обширное разнообразие морских существ доставляет большое удовольствие и азарт в этом активном деле.

Мы предлагаем вам отправиться на рыбалку в открытом море на специально оборудованной лодке, которая вмещает в себя максимум 12 рыбаков.
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка в Мармарисе
Морская рыбалка – отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов. Обширное разнообразие морских существ доставляет большое удовольствие и азарт в этом активном деле. Мы предлагаем вам отправиться на рыбалку в открытом море на специально оборудованной лодке, которая вмещает в себя максимум 12 рыбаков.
С помощью экскурсии вы сможете как познать навыки рыболовства, так и усовершенствовать их. Также вы получите отличные советы на успешный улов от нашего капитана.
Этот тур отлично подойдет для отдыха с семьей или друзьями, которые смогут наблюдать прекрасные пейзажи и голубое кристально-чистое море, загорать и просто наслаждаться окрестностями и достопримечательностями Мармариса.
На нашей рыбалке никто не останется без улова!
Программа
9:30 Отправление из вашего отеля
10:00 Приезд на место рыбалки
14:00 Прибытие к вашему отелю

Необходимо взять с собой:

  • Купальные принадлежности, полотенце;
  • Солнцезащитные средства;
  • Головной убор, солнцезащитные очки;
  • Камера и фотоаппарат.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Рыболовные снасти
  • Инструктаж
Время проведения: Ежедневно в 9:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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