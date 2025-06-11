Вечерние экскурсии Мармариса

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Мармарисе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
«После 22:00 здесь начинается бурная ночная жизнь»
Завтра в 08:30
17 июн в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Ночная пенная вечеринка в Мармарисе
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Ночная пенная вечеринка в Мармарисе
Пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - это зажигательная музыка, танцы в пене, конкурсы и великолепные виды ночного города
Начало: Вваш отель
«Ночная пенная вечеринка Пиратский корабль Проходит на борту настоящего пиратского корабля, оснащенного по последнему слову техники»
Расписание: Суббота
21 июн в 18:00
28 июн в 18:00
$20 за человека
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
На автобусе
12 часов
Групповая
Вечерняя поездка в Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
«Вечерняя поездка из Мармариса в Памуккале и Иераполис — это возможность увидеть знаменитые террасы и руины древнего города в мягком закатном свете»
Расписание: во вторник и четверг в 11:30
17 июн в 11:30
19 июн в 11:30
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    11 июня 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Отличная экскурсия на русском языке!
  • Р
    Резеда
    10 июня 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Экскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужное нам время, а также
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    сразу обговорили и подкорректировали маршрут под наши желания и обстоятельства (были с детьми). Тамара - максимально комфортная, очень приятная, интеллигентная, эрудированная девушка. Сразу располагает к себе и возникает ощущение,что знакомы с этим человеком много лет. Сама экскурсия пешая, если хотите информации вас погрузят в историю и быт Турции, если хотите более лайтово,можно просто прогуляться и пофоткаться в очень красивых локациях. Нисколько не пожалели, что заказали данную экскурсию. Самим не возможно было бы так грамотно составить маршрут и найти такие красивые закоулочки. Три час пролетели незаметно. Тамара, огромная вам благодарность!

    Экскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужноеЭкскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужное
  • А
    Алена
    5 июня 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Отличная экскурсия! Мы остались довольны! Тамара хороший оратор, владеет информацией, интересно излагала историю, с интересом отвечала на вопросы. С нами был ребенок 5 лет - осилил экскурсию:)

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 100. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.18 из 5
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