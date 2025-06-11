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сразу обговорили и подкорректировали маршрут под наши желания и обстоятельства (были с детьми). Тамара - максимально комфортная, очень приятная, интеллигентная, эрудированная девушка. Сразу располагает к себе и возникает ощущение,что знакомы с этим человеком много лет. Сама экскурсия пешая, если хотите информации вас погрузят в историю и быт Турции, если хотите более лайтово,можно просто прогуляться и пофоткаться в очень красивых локациях. Нисколько не пожалели, что заказали данную экскурсию. Самим не возможно было бы так грамотно составить маршрут и найти такие красивые закоулочки. Три час пролетели незаметно. Тамара, огромная вам благодарность!