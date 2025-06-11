Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
«После 22:00 здесь начинается бурная ночная жизнь»
Завтра в 08:30
17 июн в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Ночная пенная вечеринка в Мармарисе
Пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - это зажигательная музыка, танцы в пене, конкурсы и великолепные виды ночного города
Начало: Вваш отель
«Ночная пенная вечеринка Пиратский корабль Проходит на борту настоящего пиратского корабля, оснащенного по последнему слову техники»
Расписание: Суббота
21 июн в 18:00
28 июн в 18:00
$20 за человека
Групповая
Вечерняя поездка в Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
«Вечерняя поездка из Мармариса в Памуккале и Иераполис — это возможность увидеть знаменитые террасы и руины древнего города в мягком закатном свете»
Расписание: во вторник и четверг в 11:30
17 июн в 11:30
19 июн в 11:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег11 июня 2025Отличная экскурсия на русском языке!
- РРезеда10 июня 2025Экскурсию рекомендую на все 1000%. Не пожалеете. Начну по-порядку. Списались, подкорректировали время и провели в нужное нам время, а также
- ААлена5 июня 2025Отличная экскурсия! Мы остались довольны! Тамара хороший оратор, владеет информацией, интересно излагала историю, с интересом отвечала на вопросы. С нами был ребенок 5 лет - осилил экскурсию:)
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
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