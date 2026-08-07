Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

В этом невероятном приключении вас ждет спуск около 7 км по реке Даламан.
Во время нашего рафтинг-тура вам не нужно ни о чем беспокоиться, так как все оборудование и безопасность гарантированны.
Все, что вам нужно сделать — это любоваться захватывающими дух пейзажами и попробовать удержать равновесие на волнах реки Даламан.
Во время нашего рафтинг-тура вам не нужно ни о чем беспокоиться, так как все оборудование и безопасность гарантированны.
Все, что вам нужно сделать — это любоваться захватывающими дух пейзажами и попробовать удержать равновесие на волнах реки Даламан.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Рафтинг по горной реке Рафтинг в Мармарисе начнется с поездки к реке Даламан, где на спортивной базе Вы пройдете инструктаж и ознакомитесь с правилами техники безопасности. Надев защитное снаряжение, Вы отправитесь в 3-х часовой сплав по бурной горной реке. Вам придется преодолеть расстояние в 12 километров по отрезкам разного уровня сложности. Остановка для отдыха В середине пути Вас ожидает остановка для отдыха, смельчаки смогут искупаться в прохладной горной реке, любители первозданной природы прогуляются по сосновому лесу и позагорают на солнышке. Панорама гор и каньонов Второй отрезок пути будет менее сложным, но интересным. Овладев мастерством, Вы сможете уделить время окружающим видам, насладиться панорамами гор и каньонов, отвесных скал и зеленых склонов. Национальная кухня После сплава, на террасе уютного ресторана с видом на горы и бурную реку, Вы отведаете блюда национальной кухни, восстановите силы и поделитесь впечатлениями и эмоциями. Рафтинг в Мармарисе однозначно станет самым ярким и запоминающимся событием Вашего отпуска. Важно знать:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуется их собрать.
- Рекомендуем снять украшения.
- Дети до 17 лет не могут присоединиться к этому туру. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Трансфер от/до отеля
- Завтрак
- Обед
- Тренировка по рафтингу
- Все оборудование для рафтинга
- Руководство по рафтингу
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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