Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Рафтинг - это экстрим для туристов, который покорил многих

Рафтинг — это экстрим для туристов, который покорил многих.

Здесь вы можете проявить выносливость, мужество и силу.

Отлично подойдет для любителей экстрима и тех, кто предпочитает активный отдых.

Рафтинг проходит на надувной лодке с бортами особой конструкции, с помощью которой лодка держится на плаву, даже если одна часть лодки повреждена.

Откройте для себя новый вид спорта или усовершенствуйте свои нынешние навыки!
Рафтинг в Мармарисе
Рафтинг в Мармарисе
Рафтинг в Мармарисе
Рафтинг в Мармарисе
Рафтинг в Мармарисе
Рафтинг в Мармарисе
Программа
  • Проведение инструктажа (просмотр видеопрезентаций) и отправление в горы с плотами. Весь процесс занимает 1, 5 часа;
  • Сплав по реке Даламан (3 часа).
Подробнее
Река Даламан – бурная горная река, в честь которой назван небольшой турецкий городок, расположенный неподалеку.
Река делится на два уровня сложности, а сам сплав проходит в два этапа.
Верхний этап реки имеет уровень R3, его преодолевают на рафтах (плотах). Пороги имеют 3-4 уровень сложности.
Нижний этап реки имеет уровень R2, сплав осуществляется на лодках-каноэ. Этот отрезок пути считается наиболее предпочтительным для начинающих. Часть этого участка реки имеет уровень R1, и на нем могут принимать участие даже дети.
Экскурсия начинается у моста Аккопрю рядом с деревней Демирли и заканчивается через 12 км в деревне Арпачик. В наших командах от 8 до 10 человек.

С собой обязательно возьмите:

  • Солнцезащитный водостойкий крем;
  • Подходящую обувь, которая плотно прилегает к ноге;
  • Сухую одежду.
Тур «Рафтинг в Мармарисе» – отличная возможность активно провести время, насладиться пейзажами и искупаться в горной реке. Желаем вам отличного сплава и положительных эмоций!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Инструктаж и сопровождение
  • Спортивное снаряжение.
Время проведения: Вторник, четверг, суббота с 7:30 до 19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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