Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Программа

Проведение инструктажа (просмотр видеопрезентаций) и отправление в горы с плотами. Весь процесс занимает 1, 5 часа;

Сплав по реке Даламан (3 часа).

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Река Даламан – бурная горная река, в честь которой назван небольшой турецкий городок, расположенный неподалеку.

Река делится на два уровня сложности, а сам сплав проходит в два этапа.

Верхний этап реки имеет уровень R3, его преодолевают на рафтах (плотах). Пороги имеют 3-4 уровень сложности.

Нижний этап реки имеет уровень R2, сплав осуществляется на лодках-каноэ. Этот отрезок пути считается наиболее предпочтительным для начинающих. Часть этого участка реки имеет уровень R1, и на нем могут принимать участие даже дети.

Экскурсия начинается у моста Аккопрю рядом с деревней Демирли и заканчивается через 12 км в деревне Арпачик. В наших командах от 8 до 10 человек.

С собой обязательно возьмите:

Солнцезащитный водостойкий крем;

Подходящую обувь, которая плотно прилегает к ноге;

Сухую одежду.

Тур «Рафтинг в Мармарисе» – отличная возможность активно провести время, насладиться пейзажами и искупаться в горной реке. Желаем вам отличного сплава и положительных эмоций!