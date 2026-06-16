Отправьтесь навстречу приключениям на одной из самых живописных рек Турции! Вас ждёт захватывающий рафтинг среди горных пейзажей, бурлящих порогов и нетронутой природы. Вы почувствуете азарт сплава, зарядитесь адреналином и получите незабываемые эмоции в компании друзей, семьи или новых попутчиков. Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить ярких впечатлений в свой отдых в Мармарисе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — сбор участников из отелей и отправление к месту проведения рафтинга. Дорога проходит через живописные горные районы и занимает около 2 часов. По пути вас ждёт вкусный завтрак, который поможет набраться сил перед активным днём. Перед стартом опытные инструкторы проведут подробный инструктаж по технике безопасности и выдадут всё необходимое снаряжение: шлем, спасательный жилет и весло

11:00–14:00 — захватывающий сплав по горной реке протяжённостью около 14 км. Маршрут включает пороги средней сложности, участки с бурным течением и спокойные отрезки для отдыха. Предусмотрены остановки для купания, отдыха и фотографий. После завершения маршрута — вкусный обед в уютном ресторане на берегу реки

15:00–16:00 — свободное время для отдыха

16:00 — отправление обратно в Мармарис

18:00–19:00 — возвращение в отели с яркими впечатлениями

Организационные детали