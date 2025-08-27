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Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте

Кристальная вода, мягкое солнце и рыбацкий азарт
Представьте: утро, лёгкий бриз, яхта отходит от берега. Впереди — прозрачные воды и безлюдная бухта. Капитан подскажет, какие места облюбовала ставрида и где лучше забросить удочку.

А после рыбалки можно искупаться, позагорать и насладиться домашним обедом с видом на морские просторы.
5
1 отзыв
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте

Описание экскурсии

  • Рыбалка в чистых водах Эгейского моря под руководством местного капитана
  • Возможность поймать дорадо, луфаря или ставриду (всё оборудование предоставляется)
  • Купание в прозрачной воде в укромных бухтах
  • Домашний обед на борту
  • Полный релакс — без посторонних, только вы и море

На яхте — всё необходимое: просторная палуба для загара, тень для отдыха, душ и туалет.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Мармариса на автомобиле
9:30 — прибытие к пирсу в районе Чамлы, посадка на яхту
10:00–12:30 — морская прогулка с остановками для рыбалки и купания
12:30–13:30 — обед на борту (включён в стоимость)
13:30 — продолжение прогулки, рыбалка, отдых
15:00 — возвращение к пирсу
15:30 — прибытие в Мармарис

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер к пирсу и обратно, аренда яхты, рыболовные снасти, обед на борту, вода и чай
  • В поездке вас будут сопровождать капитан лодки (опытный местный рыбак), его помощник и гид (я или мой коллега по команде)

Домашний обед (входит в стоимость)

  • Основное блюдо на выбор: рыба (дорадо или сибас), курица на гриле, домашняя котлета
  • Дополнения: салат, рис или макароны, хлеб, чай

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут
Тургут — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 724 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году. Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Замечательная прогулка на большой лодке по красивым бухтам! Мы очень любим плавать с масками и ластами, получили огромное удовольствие! Заповедные живописные места за полуостровом Датча, очень мало яхт и людей, шикарная вода! Все комфортно и четко организовано. Это был один из лучших дней за весь отпуск!
Замечательная прогулка на большой лодке по красивым бухтам! Мы очень любим плавать с масками и ластами,
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