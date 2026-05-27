Инструктаж

Перед началом прогулки вас ждёт подробный инструктаж. Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными. Опытные инструкторы объяснят, как правильно сидеть в седле, управлять лошадью и соблюдать меры безопасности. На территории конной базы у вас будет возможность потренироваться, чтобы почувствовать уверенность перед выездом. Прогулка

Верховая езда — это увлекательное приключение, позволяющее прочувствовать особую связь между человеком и животным. Даже если у вас нет опыта общения с лошадьми, вас поразит их ум, доброта и спокойный нрав. Наши лошади специально обучены для туристических маршрутов — они ласковые, уравновешенные и прекрасно подходят как для новичков, так и для уверенных всадников. Проведённое с ними время подарит вам массу положительных эмоций. Конное сафари в Мармарисе — это не только возможность насладиться живописной природой и увидеть исторические места, но и отличный способ укрепить здоровье, зарядиться энергией и получить яркие впечатления. Полезная информация: Максимальный вес участника: до 100–110 кг Возрастное ограничение: от 6 лет За безопасностью следит профессиональная команда конного клуба Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн• Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени.

• Наши зоны трансфера:

Мармарис и Ичмелер • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats

App, по которому организатор может связаться с вами.