Мармарис — это идеальное место для незабываемого и комфортного отдыха.
Конное сафари — уникальная возможность пообщаться с дружелюбными лошадьми и насладиться живописной природой окрестностей Мармариса. Мы предлагаем вам день, который подарит настоящую радость и оставит массу приятных впечатлений!
Конное сафари — уникальная возможность пообщаться с дружелюбными лошадьми и насладиться живописной природой окрестностей Мармариса. Мы предлагаем вам день, который подарит настоящую радость и оставит массу приятных впечатлений!
Описание экскурсии
Инструктаж
Перед началом прогулки вас ждёт подробный инструктаж. Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными. Опытные инструкторы объяснят, как правильно сидеть в седле, управлять лошадью и соблюдать меры безопасности. На территории конной базы у вас будет возможность потренироваться, чтобы почувствовать уверенность перед выездом. Прогулка
Верховая езда — это увлекательное приключение, позволяющее прочувствовать особую связь между человеком и животным. Даже если у вас нет опыта общения с лошадьми, вас поразит их ум, доброта и спокойный нрав. Наши лошади специально обучены для туристических маршрутов — они ласковые, уравновешенные и прекрасно подходят как для новичков, так и для уверенных всадников. Проведённое с ними время подарит вам массу положительных эмоций. Конное сафари в Мармарисе — это не только возможность насладиться живописной природой и увидеть исторические места, но и отличный способ укрепить здоровье, зарядиться энергией и получить яркие впечатления. Полезная информация: Максимальный вес участника: до 100–110 кг Возрастное ограничение: от 6 лет За безопасностью следит профессиональная команда конного клуба Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн• Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени.
• Наши зоны трансфера:
Мармарис и Ичмелер • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats
App, по которому организатор может связаться с вами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги русскоязычного гида
- Снаряжение
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные траты и напитки
- Видео и фото
- Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем организовать дополнительный трансфер за отдельную плату - $10 с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, TRY, GBP
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени
- Наши зоны трансфера: Мармарис и Ичмелер
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «Сафари на лошадях в Мармарисе»
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
-
15%
Групповая
Дайвинг в Мармарисе (с трансфером и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$42.50
$50 за человека
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$45 за человека
$35 за человека