Слияние двух Морей- одна из самых популярных экскурсии в Мармарисе.

На экскурсии вы увидите Фосфорную Пищеру, Рубную Ферму, и искупаться в бухте Зеленая море, Ингилиз Лиманы.

Считается, что что граница между Средиземным и Эгейским морем проходится между Мармариса и островом Родос, так что, побывав на морской прогулке, вы искупались на двух морях одновременно.