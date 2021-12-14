Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Слияние двух Морей- одна из самых популярных экскурсии в Мармарисе.
На экскурсии вы увидите Фосфорную Пищеру, Рубную Ферму, и искупаться в бухте Зеленая море, Ингилиз Лиманы.
Считается, что что граница между Средиземным и Эгейским морем проходится между Мармариса и островом Родос, так что, побывав на морской прогулке, вы искупались на двух морях одновременно.
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Напитки
Обед
Трансфер
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Фотки
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, суббота 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, четверг, суббота 10:00
Роман Ю.
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