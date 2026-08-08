в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30

Эта программа позволит вам отдохнуть в чистейших водах акватории Мармариса, а еще с комфортном понаблюдать за ее подводным миром. На корабле со стеклянным дном в группе до 50 человек вы отправитесь в это небольшое приключение. Побываете в четырех бухтах и Фосфорной пещере, а еще увидите затонувший корабль. Также в программу входит обед на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Корабль с прозрачным дном. Благодаря стеклянным панорамным иллюминаторам на судне вы сможете рассмотреть каждого проплывающего морского обитателя и полюбоваться ее флорой этих глубин. Также на судне вам предложат обед и за доплату — напитки.

Маршрут прогулки

Вы отправитесь туда, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, и отдохнете в живописных локациях:

Бухта Аквариум — с чистейшей водой и мелким песком; море здесь всегда спокойное, что удобно для купания с детьми.

Фосфорная пещера — ее интерьер еще формируется; здесь вы сможете увидеть сталактиты и сталагмиты и сделать необычные фото.

Бухта Кадырга с ее прекрасными рифами глубиной до 40 метров.

Зелёная бухта — еще одно отличное место для пляжного отдыха.

Бухта Красные пески, где вы сможете насладиться тишиной и спокойствием.

Программа

09:00 Отправление из отелей

09:30 Пересадка на корабль

10:00 Остановка для купания в бухте Аквариум

10:45 Фосфорная пещера

11:15 Остановка для купания в бухте Кадырга

13:00 Обед на корабле

13:45 Бухта Красные пески

15:00 Остановка для купания в Зеленной бухте

16:35 Возвращение

17:00 Трансфер в отели

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая морская прогулка

На борту будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет