в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30

Морская прогулка на яхте со стеклянным дном

Побывать там, где сливаются два моря, и насладиться пляжным отдыхом в живописных бухтах

Эта программа позволит вам отдохнуть в чистейших водах акватории Мармариса, а еще с комфортном понаблюдать за ее подводным миром. На корабле со стеклянным дном в группе до 50 человек вы отправитесь в это небольшое приключение. Побываете в четырех бухтах и Фосфорной пещере, а еще увидите затонувший корабль. Также в программу входит обед на борту.
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Корабль с прозрачным дном. Благодаря стеклянным панорамным иллюминаторам на судне вы сможете рассмотреть каждого проплывающего морского обитателя и полюбоваться ее флорой этих глубин. Также на судне вам предложат обед и за доплату — напитки.

Маршрут прогулки

Вы отправитесь туда, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, и отдохнете в живописных локациях:

  • Бухта Аквариум — с чистейшей водой и мелким песком; море здесь всегда спокойное, что удобно для купания с детьми.
  • Фосфорная пещера — ее интерьер еще формируется; здесь вы сможете увидеть сталактиты и сталагмиты и сделать необычные фото.
  • Бухта Кадырга с ее прекрасными рифами глубиной до 40 метров.
  • Зелёная бухта — еще одно отличное место для пляжного отдыха.
  • Бухта Красные пески, где вы сможете насладиться тишиной и спокойствием.

Программа

09:00 Отправление из отелей
09:30 Пересадка на корабль
10:00 Остановка для купания в бухте Аквариум
10:45 Фосфорная пещера
11:15 Остановка для купания в бухте Кадырга
13:00 Обед на корабле
13:45 Бухта Красные пески
15:00 Остановка для купания в Зеленной бухте
16:35 Возвращение
17:00 Трансфер в отели

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая морская прогулка
  • На борту будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из вашего отеля в в Ичмелере или Мармарисе; страховка; обед
  • Дополнительные расходы: напитки (безалкогольные и алкогольные); блюда из креветок и рыбы (по желанию)

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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