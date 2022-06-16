в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30

Корабль с прозрачным дном. Благодаря стеклянным панорамным иллюминаторам на судне вы сможете рассмотреть каждого проплывающего морского обитателя и полюбоваться ее флорой этих глубин. Также на судне вам предложат обед и за доплату — напитки.
Вы отправитесь туда, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, и отдохнете в живописных локациях:
09:00 Отправление из отелей
09:30 Пересадка на корабль
10:00 Остановка для купания в бухте Аквариум
10:45 Фосфорная пещера
11:15 Остановка для купания в бухте Кадырга
13:00 Обед на корабле
13:45 Бухта Красные пески
15:00 Остановка для купания в Зеленной бухте
16:35 Возвращение
17:00 Трансфер в отели