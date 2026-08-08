в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30

Эта программа позволит вам отдохнуть в чистейших водах акватории Мармариса, а еще с комфортном понаблюдать за ее подводным миром. На корабле со стеклянным дном в группе до 50 человек вы отправитесь в это небольшое приключение. Побываете в четырех бухтах и Фосфорной пещере, а еще увидите затонувший корабль. Также в программу входит обед на борту.
Описание экскурсии
Корабль с прозрачным дном. Благодаря стеклянным панорамным иллюминаторам на судне вы сможете рассмотреть каждого проплывающего морского обитателя и полюбоваться ее флорой этих глубин. Также на судне вам предложат обед и за доплату — напитки.
Маршрут прогулки
Вы отправитесь туда, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, и отдохнете в живописных локациях:
- Бухта Аквариум — с чистейшей водой и мелким песком; море здесь всегда спокойное, что удобно для купания с детьми.
- Фосфорная пещера — ее интерьер еще формируется; здесь вы сможете увидеть сталактиты и сталагмиты и сделать необычные фото.
- Бухта Кадырга с ее прекрасными рифами глубиной до 40 метров.
- Зелёная бухта — еще одно отличное место для пляжного отдыха.
- Бухта Красные пески, где вы сможете насладиться тишиной и спокойствием.
Программа
09:00 Отправление из отелей
09:30 Пересадка на корабль
10:00 Остановка для купания в бухте Аквариум
10:45 Фосфорная пещера
11:15 Остановка для купания в бухте Кадырга
13:00 Обед на корабле
13:45 Бухта Красные пески
15:00 Остановка для купания в Зеленной бухте
16:35 Возвращение
17:00 Трансфер в отели
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая морская прогулка
- На борту будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из вашего отеля в в Ичмелере или Мармарисе; страховка; обед
- Дополнительные расходы: напитки (безалкогольные и алкогольные); блюда из креветок и рыбы (по желанию)
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 28 туристов
Для многих путешествия — это хобби, ваше хобби стало нашей любимой работой. Приветствую вас, любители расширять свои горизонты! Меня зовут Сулейман — я руководитель экскурсионного агентства. Есть как минимум 5
Входит в следующие категории Мармариса
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