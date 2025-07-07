Водная прогулка
На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса
Удивительное путешествие вдали от суеты: прогулка по реке Азмак, обед на реке Юварлакчай и отдых в посёлке Акьяка. Природа Турции вас очарует
Начало: У вашего отеля
«Качели и обед над горной рекой Юварлакчай»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путь к легендарному Эфесу
Увлекательное путешествие в древний Эфес из Мармариса подарит вам возможность увидеть величественные руины и насладиться турецкой кухней
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«После экскурсии — обед (шведский стол, включен в стоимость)»
10 июл в 05:00
17 июл в 05:00
$35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Памуккале
Насладитесь поездкой в Памуккале из Мармариса. Утренний трансфер, завтрак и обед включены. Откройте для себя белоснежные утёсы и древний Иераполис
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Обед в виде шведского стола организован в деревне Памуккале»
Завтра в 05:00
9 июл в 05:00
$35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «С обедом»
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