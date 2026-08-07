Мои заказы

Джип-сафари в Мармарисе

Джип-сафари в Мармарисе — это активный день среди гор, лесов и морских панорам с поездками по бездорожью и остановками в самых красивых местах региона.

Вы посетите водопад Тургут, увидите знаменитую косу
читать дальшеуменьшить

Кыз-Куму и сможете прогуляться по песчаной полосе прямо посреди моря.

В программе — панорамные виды, купание, весёлые водные баталии и поездка на внедорожниках по живописным маршрутам. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить природу, приключения и отдых у воды.

Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе

Описание экскурсии

Джип-сафари в Мармарисе — это насыщенное путешествие по горным дорогам, лесным маршрутам и живописным уголкам побережья. Вас ждут поездки по бездорожью, панорамные виды, купание в природных локациях и атмосфера настоящего приключения среди природы Турции. Экскурсия начинается с поездки на внедорожниках по горным серпантинам и лесным дорогам региона. По пути вас ждут остановки в самых красивых местах побережья и возможность увидеть Мармарис с необычных ракурсов. Одной из главных точек маршрута станет водопад Тургут, расположенный среди сосновых лесов и скал. Здесь можно освежиться в прохладной воде, прогуляться по природным тропам и отдохнуть в тени деревьев. Далее маршрут приведёт вас к смотровой площадке с видом на знаменитую косу Кыз-Куму. После обеда у вас будет свободное время для прогулки по узкой песчаной полосе, уходящей прямо в море. Благодаря мелководью создаётся эффект прогулки по воде — это одно из самых необычных мест региона. Во время сафари гостей ждут весёлые водные баталии, поездки по пыльным дорогам и активный отдых в компании других участников тура. Экскурсия отлично подойдёт тем, кто любит природу, драйв и яркие эмоции. Важная информация:
  • Время встречи у отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте у главного входа в гостиницу и заранее уточните точное время выезда.
  • Не рекомендуется надевать дорогую одежду и аксессуары.
  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальные принадлежности, а также кроссовки или удобные тапочки для прогулок.
  • В прохладное время года рекомендуем захватить тёплую одежду.
  • Маршрут проходит по пыльным и неровным дорогам, поэтому будьте готовы испачкаться.
  • Во время экскурсии возможны водные баталии — защитите телефон, документы и другие ценные вещи от воды.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горные дороги Мармариса
  • Водопад Тургут
  • Сосновые леса и горные пейзажи
  • Косу Кыз-Куму
  • Лагуну с прозрачной водой
  • Панорамные смотровые площадки
  • Внедорожники 4×4
  • Побережье Эгейского моря
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Входной билет
  • Полная страховка
  • Бесплатное руководство
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи у отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте у главного входа в гостиницу и заранее уточните точное время выезда
  • Не рекомендуется надевать дорогую одежду и аксессуары
  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальные принадлежности, а также кроссовки или удобные тапочки для прогулок
  • В прохладное время года рекомендуем захватить тёплую одежду
  • Маршрут проходит по пыльным и неровным дорогам, поэтому будьте готовы испачкаться
  • Во время экскурсии возможны водные баталии - защитите телефон, документы и другие ценные вещи от воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «Джип-сафари в Мармарисе»

Джип-сафари в Мармарисе
Джиппинг
7 часов
10 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Джип-сафари в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$37 за человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
Конные прогулки
1 час
7 отзывов
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$35 за человека
Квадроциклы и багги в Мармарисе
На квадроциклах
На багги
2 часа
7 отзывов
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$39 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$21 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
$39 за человека