Джип-сафари в Мармарисе — это активный день среди гор, лесов и морских панорам с поездками по бездорожью и остановками в самых красивых местах региона.
Вы посетите водопад Тургут, увидите знаменитую косу
Вы посетите водопад Тургут, увидите знаменитую косу
Описание экскурсииДжип-сафари в Мармарисе — это насыщенное путешествие по горным дорогам, лесным маршрутам и живописным уголкам побережья. Вас ждут поездки по бездорожью, панорамные виды, купание в природных локациях и атмосфера настоящего приключения среди природы Турции. Экскурсия начинается с поездки на внедорожниках по горным серпантинам и лесным дорогам региона. По пути вас ждут остановки в самых красивых местах побережья и возможность увидеть Мармарис с необычных ракурсов. Одной из главных точек маршрута станет водопад Тургут, расположенный среди сосновых лесов и скал. Здесь можно освежиться в прохладной воде, прогуляться по природным тропам и отдохнуть в тени деревьев. Далее маршрут приведёт вас к смотровой площадке с видом на знаменитую косу Кыз-Куму. После обеда у вас будет свободное время для прогулки по узкой песчаной полосе, уходящей прямо в море. Благодаря мелководью создаётся эффект прогулки по воде — это одно из самых необычных мест региона. Во время сафари гостей ждут весёлые водные баталии, поездки по пыльным дорогам и активный отдых в компании других участников тура. Экскурсия отлично подойдёт тем, кто любит природу, драйв и яркие эмоции. Важная информация:
- Время встречи у отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте у главного входа в гостиницу и заранее уточните точное время выезда.
- Не рекомендуется надевать дорогую одежду и аксессуары.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальные принадлежности, а также кроссовки или удобные тапочки для прогулок.
- В прохладное время года рекомендуем захватить тёплую одежду.
- Маршрут проходит по пыльным и неровным дорогам, поэтому будьте готовы испачкаться.
- Во время экскурсии возможны водные баталии — защитите телефон, документы и другие ценные вещи от воды.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные дороги Мармариса
- Водопад Тургут
- Сосновые леса и горные пейзажи
- Косу Кыз-Куму
- Лагуну с прозрачной водой
- Панорамные смотровые площадки
- Внедорожники 4×4
- Побережье Эгейского моря
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет
- Полная страховка
- Бесплатное руководство
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время встречи у отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте у главного входа в гостиницу и заранее уточните точное время выезда
- Не рекомендуется надевать дорогую одежду и аксессуары
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальные принадлежности, а также кроссовки или удобные тапочки для прогулок
- В прохладное время года рекомендуем захватить тёплую одежду
- Маршрут проходит по пыльным и неровным дорогам, поэтому будьте готовы испачкаться
- Во время экскурсии возможны водные баталии - защитите телефон, документы и другие ценные вещи от воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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