Для тех, кто ищет захватывающих приключений, а также потрясающий вид на окрестности Мармариса, тур является...

Для тех, кто ищет захватывающих приключений, а также потрясающий вид на окрестности Мармариса, тур является обязательным! Мы будем двигаться по сосновому лесу и проселочным дорогам полуострова Бозбурун.

Вам предстоит насладиться красивейшими горными пейзажами, посетить водопад Тургут и песчаную косу Кыз-Куму, а самое главное – надолго зарядиться хорошим настроением!
Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе
Джип-сафари в Мармарисе

Что вы увидите 🤩

  • Песчаная коса Кыз-Куму
  • Водопад Тургут
О программе и маршруте
Наши комфортабельные джипы находятся в отличном состоянии и регулярно подвергаются осмотру. Каждый член семьи может участвовать в этой увлекательной поездке в горах прямо над городом. Это интересное путешествие придется по душе туристам любого возраста.
Наши хорошо укомплектованные джипы выстраиваются один за другим и образуют конвой. Это не экстремальные гонки, джипы едут аккуратно на безопасных скоростях (в пределах 50 км/ч) по лесным дорожкам среди горной местности.
Место проведения сафари находится всего в нескольких километрах от Мармариса. Маршрут включает в себя сосновые леса, внедорожную зону, водопад, пляж Иесуса и всё, что могут пересечь наши джипы. Наши опытные водители поднимут вас высоко в горы. Вы увидите великолепные пейзажи и влюбитесь в них.
Также мы посетим одну из близлежащих деревень, где вам будет предложен вкусный обед в аутентичном и колоритном местечке, который для вас приготовят местные жители. Мы уверены, что гостеприимность хозяев и вкусная кухня запомнятся вам надолго!
После обеденного перерыва наше путешествие продолжится среди сельской местности Мармариса, где есть еще много чего посмотреть.
Во время посещения водопада Тургут у вас будет возможность искупаться в нем и прогуляться вдоль ручейка, который берет свое начало от водопада.
В прозрачной воде горной речушки вы сможете увидеть рыбу и крабов. Далее Сафари на джипах снова продолжит своё приключение по дороге, грязной, пыльной и асфальтированной.
Вас ожидает возможность поучаствовать в битве из водяных пистолетов, поэтому смело отправляетесь на джип-тур, если вы приехали с компанией — вы сможете побрызгаться и отлично повеселиться с друзьями. Не забудьте сделать фотографии этого незабываемого дня!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Обед в турецком ресторанчике
  • Посещение водопада Тургут
  • Посещение косы Кыз-Куму
  • Страховка.
 Что не входит
  • Напитки, чипсы, мороженое на стоянках
  • Диск с фотографиями и видео.
Время проведения: Ежедневно
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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