О программе и маршруте

Наши комфортабельные джипы находятся в отличном состоянии и регулярно подвергаются осмотру. Каждый член семьи может участвовать в этой увлекательной поездке в горах прямо над городом. Это интересное путешествие придется по душе туристам любого возраста.

Наши хорошо укомплектованные джипы выстраиваются один за другим и образуют конвой. Это не экстремальные гонки, джипы едут аккуратно на безопасных скоростях (в пределах 50 км/ч) по лесным дорожкам среди горной местности.

Место проведения сафари находится всего в нескольких километрах от Мармариса. Маршрут включает в себя сосновые леса, внедорожную зону, водопад, пляж Иесуса и всё, что могут пересечь наши джипы. Наши опытные водители поднимут вас высоко в горы. Вы увидите великолепные пейзажи и влюбитесь в них.

Также мы посетим одну из близлежащих деревень, где вам будет предложен вкусный обед в аутентичном и колоритном местечке, который для вас приготовят местные жители. Мы уверены, что гостеприимность хозяев и вкусная кухня запомнятся вам надолго!

После обеденного перерыва наше путешествие продолжится среди сельской местности Мармариса, где есть еще много чего посмотреть.

Во время посещения водопада Тургут у вас будет возможность искупаться в нем и прогуляться вдоль ручейка, который берет свое начало от водопада.

В прозрачной воде горной речушки вы сможете увидеть рыбу и крабов. Далее Сафари на джипах снова продолжит своё приключение по дороге, грязной, пыльной и асфальтированной.

Вас ожидает возможность поучаствовать в битве из водяных пистолетов, поэтому смело отправляетесь на джип-тур, если вы приехали с компанией — вы сможете побрызгаться и отлично повеселиться с друзьями. Не забудьте сделать фотографии этого незабываемого дня!