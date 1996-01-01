Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Хаммам является очагом комфорта и уюта, в котором есть все необходимое для полноценного отдыха, где тело расслабляется и наполняется энергией, а мысли — радостью и умиротворением.

Для полной релаксации предоставляется ряд услуг: очистка омертвевших частиц кожи специальной рукавицей с шершавым покрытием (кесе); легкий мыльный массаж с воздушной пеной из натурального мыла ручной работы; масляный массаж; посещение сауны. Также есть возможность отдохнуть в холле с баром.

Для вас доступны следующие предложения:

Пакет № 1 Сауна Скраб Пенный массаж Масляный массаж 15 минут

Пакет № 2 Сауна Скраб Пенный массаж Масляный массаж 30 минут

Пакет № 3 Сауна Скраб Маска Пенный массаж Напиток на выбор Масляный массаж 45 минут

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