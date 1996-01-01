Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Турецкий хаммам в Мармарисе

Если Вы остановились в Мармарисе, не упустите возможность посетить популярную турецкую баню в лучших...

Если Вы остановились в Мармарисе, не упустите возможность посетить популярную турецкую баню в лучших восточных традициях.

Турки и сейчас придерживаются этой традиции.

Внутреннее убранство хаммама всегда отличалось изысканностью и восточной роскошью.

Для отделки помещений используется плитка высшего качества, стены украшают мозаичные картины, для изготовления лежаков используют мрамор.
Турецкий хаммам в Мармарисе
Турецкий хаммам в Мармарисе
Турецкий хаммам в Мармарисе
Турецкий хаммам в Мармарисе
Турецкий хаммам в Мармарисе
Турецкий хаммам в Мармарисе
Хаммам является очагом комфорта и уюта, в котором есть все необходимое для полноценного отдыха, где тело расслабляется и наполняется энергией, а мысли — радостью и умиротворением.
Для полной релаксации предоставляется ряд услуг: очистка омертвевших частиц кожи специальной рукавицей с шершавым покрытием (кесе); легкий мыльный массаж с воздушной пеной из натурального мыла ручной работы; масляный массаж; посещение сауны. Также есть возможность отдохнуть в холле с баром.

Для вас доступны следующие предложения:

    Пакет № 1 Сауна Скраб Пенный массаж Масляный массаж 15 минут
    Пакет № 2 Сауна Скраб Пенный массаж Масляный массаж 30 минут
    Пакет № 3 Сауна Скраб Маска Пенный массаж Напиток на выбор Масляный массаж 45 минут
    Турецкая баня в Мармарисe – место, где вы почувствуете себя султаном или султаншей!
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансфер из отеля и обратно
    • Мыльный массаж
    • Пилинг
    • Масляный массаж.
     Что не входит
    • Услуги косметолога по уходу за лицом
    • Пилинг ног рыбками.
    Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 20:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Armagan
    Armagan
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