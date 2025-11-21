На фоне бирюзового моря и зелёных холмов вы проведёте день, наполненный не только природой, но и историей. Прогуляетесь по уютному Турунчу, где всё дышит покоем, а затем подниметесь к руинам древнего Амоса. Мы расскажем, как здесь жили люди более 2000 лет назад, как развивалась торговля и религия, и почему Амос был важной частью Карийской цивилизации.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезд из Мармариса. Мы поедем по одной из самых живописных дорог региона — извилистый серпантин, потрясающий вид на бухты, сосны и Эгейское море. По пути сделаем фотостоп на смотровой площадке.

Прибытие в Турунч — приморский посёлок, утопающий в зелени холмов. Здесь нет суеты — только море и уютные улочки. Немного погуляем по набережной, чтобы прочувствовать атмосферу этого спокойного уголка.

Треккинг к древнему городу Амос. Подъём займёт около 15 минут. Дорога несложная, но ведёт в гору — нас будут сопровождать звуки цикад и панорамы побережья.

Исследование Амоса. На вершине холма скрываются руины города, основанного задолго до нашей эры. Мы осмотрим следы ушедшей цивилизации — античный театр, оборонительные стены, фрагменты храмов и жилых домов.

Свободное время в Турунче (около 2 часов). После прогулки по руинам возвращаемся обратно. Вы сможете искупаться, позагорать или пообедать. Рекомендуем попробовать свежую рыбу или домашнюю турецкую кухню.

Выезд обратно. После отдыха и впечатлений — комфортный путь домой.

Организационные детали