Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в античную историю
На фоне бирюзового моря и зелёных холмов вы проведёте день, наполненный не только природой, но и историей. Прогуляетесь по уютному Турунчу, где всё дышит покоем, а затем подниметесь к руинам древнего Амоса.
Мы расскажем, как здесь жили люди более 2000 лет назад, как развивалась торговля и религия, и почему Амос был важной частью Карийской цивилизации.
Описание экскурсии
Выезд из Мармариса. Мы поедем по одной из самых живописных дорог региона — извилистый серпантин, потрясающий вид на бухты, сосны и Эгейское море. По пути сделаем фотостоп на смотровой площадке.
Прибытие в Турунч — приморский посёлок, утопающий в зелени холмов. Здесь нет суеты — только море и уютные улочки. Немного погуляем по набережной, чтобы прочувствовать атмосферу этого спокойного уголка.
Треккинг к древнему городу Амос. Подъём займёт около 15 минут. Дорога несложная, но ведёт в гору — нас будут сопровождать звуки цикад и панорамы побережья.
Исследование Амоса. На вершине холма скрываются руины города, основанного задолго до нашей эры. Мы осмотрим следы ушедшей цивилизации — античный театр, оборонительные стены, фрагменты храмов и жилых домов.
Свободное время в Турунче (около 2 часов). После прогулки по руинам возвращаемся обратно. Вы сможете искупаться, позагорать или пообедать. Рекомендуем попробовать свежую рыбу или домашнюю турецкую кухню.
Выезд обратно. После отдыха и впечатлений — комфортный путь домой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Oktavia Elegance
Подходит для путешественников со средней физической формой
Возможна адаптация маршрута под ваш темп и интересы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 757 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году.
Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анна
Тургут - замечательный гид, знающий историю и русский язык!!! Посетили с ним красивые места, и даже не по программе экскурсий, по желанию!! Остались яркие, незабываемые впечатления, которые будут согревать своими теплыми воспоминаниями о наших путешествиях и увлекательных беседах!!! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «Турунч и древний город Амос - из Мармариса»