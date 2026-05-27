Параглайдинг в Памуккале

Воздушный вальс над античным городом
Параглайдинг в Памуккале — это мгновения чистого восторга над белоснежными террасами и античным городом Иераполис.

Лёгкий старт, плавный полёт и панорамы, от которых захватывает дух — идеальный опыт для ярких эмоций и незабываемых фото.
Описание экскурсии

Мы заедем за вами в отель и доставим в Памуккале, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с тандем-пилотами вы отправитесь на стартовую площадку на вершине горы.

Перед полётом пройдёте инструктаж по безопасности, узнаете основные правила поведения в воздухе и наденете экипировку.

А затем — самый захватывающий момент: вы мягко оторвётесь от земли и отправитесь в полёт длительностью около 10–15 минут. В воздухе сможете полностью расслабиться, почувствовать свободу и насладиться ощущением парения.

Посадка пройдёт плавно на специально подготовленной площадке, после чего мы организуем обратный трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отелей Памуккале и Карахаита, страховка, экипировка, полёт в тандеме с пилотом
  • Вы подниметесь на высоту 350 метров и проведёте воздухе около 15 минут
  • Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг
  • Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде. Возможны отмены или переносы на другой день
  • Во время полёта производится фото- и видеосъёмка. По желанию, вы сможете её приобрести — подробности в переписке. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Памуккале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

