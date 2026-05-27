Параглайдинг в Памуккале — это мгновения чистого восторга над белоснежными террасами и античным городом Иераполис.
Лёгкий старт, плавный полёт и панорамы, от которых захватывает дух — идеальный опыт для ярких эмоций и незабываемых фото.
Описание экскурсии
Мы заедем за вами в отель и доставим в Памуккале, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с тандем-пилотами вы отправитесь на стартовую площадку на вершине горы.
Перед полётом пройдёте инструктаж по безопасности, узнаете основные правила поведения в воздухе и наденете экипировку.
А затем — самый захватывающий момент: вы мягко оторвётесь от земли и отправитесь в полёт длительностью около 10–15 минут. В воздухе сможете полностью расслабиться, почувствовать свободу и насладиться ощущением парения.
Посадка пройдёт плавно на специально подготовленной площадке, после чего мы организуем обратный трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отелей Памуккале и Карахаита, страховка, экипировка, полёт в тандеме с пилотом
- Вы подниметесь на высоту 350 метров и проведёте воздухе около 15 минут
- Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг
- Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде. Возможны отмены или переносы на другой день
- Во время полёта производится фото- и видеосъёмка. По желанию, вы сможете её приобрести — подробности в переписке. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности
- С вами будет инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Памуккале
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
