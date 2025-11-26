Природа и история в одном дне Познакомьтесь с легендарным Памуккале — одним из самых узнаваемых символов Турции! Эти ослепительно белые травертины, словно из сказки, ждут вас, чтобы подарить день, наполненный удивлением и вдохновением. Программа тура • Античный город Иераполис Под руководством гида вы прогуляетесь по древнему Иераполису — некогда популярному курорту Римской империи. Узнайте, как город сочетал отдых, лечение и роскошь.

Время для отдыха и релакса Окунитесь в бассейн Клеопатры, насыщенный полезными минералами, или насладитесь теплой водой травертинов — природных бассейнов Памуккале.

Озеро Салда Salda Gölü — одно из самых красивых и уникальных озёр на планете. Это пресное глубоководное озеро с белоснежным песком и водой ярко-бирюзового цвета, которое часто называют турецкими Мальдивами.

• Местные ремесла Познакомьтесь с текстильными традициями региона, посетите винный погреб с дегустацией местных фруктовых вин и мастерскую по изготовлению изделий из оникса. Это отличный шанс найти уникальный сувенир. Важная информация: