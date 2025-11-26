Откройте для себя Памуккале и его белоснежные травертины в рамках однодневного тура. Посетите античный город Иераполис с гидом, узнайте о его истории как курорта Римской империи. Расслабьтесь в бассейне Клеопатры
Описание экскурсии
Природа и история в одном дне Познакомьтесь с легендарным Памуккале — одним из самых узнаваемых символов Турции! Эти ослепительно белые травертины, словно из сказки, ждут вас, чтобы подарить день, наполненный удивлением и вдохновением. Программа тура • Античный город Иераполис Под руководством гида вы прогуляетесь по древнему Иераполису — некогда популярному курорту Римской империи. Узнайте, как город сочетал отдых, лечение и роскошь.
- Время для отдыха и релакса Окунитесь в бассейн Клеопатры, насыщенный полезными минералами, или насладитесь теплой водой травертинов — природных бассейнов Памуккале.
- Озеро Салда Salda Gölü — одно из самых красивых и уникальных озёр на планете. Это пресное глубоководное озеро с белоснежным песком и водой ярко-бирюзового цвета, которое часто называют турецкими Мальдивами.
Местные ремесла Познакомьтесь с текстильными традициями региона, посетите винный погреб с дегустацией местных фруктовых вин и мастерскую по изготовлению изделий из оникса. Это отличный шанс найти уникальный сувенир. Важная информация:.
- Возьмите с собой удобную обувь, купальник, солнцезащитный крем и головной убор.
- Детские кресла предоставляются по запросу при бронировании.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Озеро Салда
- Бассейн Клеопатры
- Античный Город Иераполис
Что включено
- Трансфер из / до отель
- Услуги гида
- Завтрак, обед и ужин
- Входной билет на озеро Салда
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Памуккале (30€)
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (12€)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00.
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
