Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде

Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями! Приглашаем вас

4.5
2 оценки
Групповая
Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями! Приглашаем вас в Памуккале — место, где белоснежные травертины сияют на солнце, а древний город Иераполис готов открыть вам свои тайны.

У вас будет возможность искупаться в термальном бассейне и принять грязевую ванну, а также увидеть бассейн Клеопатры.
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде

Что вас ожидает 🤩

  • Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • Античный город Иераполис, некогда славившийся своим величием
  • Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • Храм Мартириум — место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • Храм Плутоний — языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)

Экскурсия в Памуккале из Сиде

Экскурсия в Памуккале из Сиде поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Вы можете открыть для себя Памуккале, одно из мест, предпочитаемых любителями путешествий, ищущими исторические и культурные путешествия, по сниженным ценам.
Во время экскурсии в Памуккале из Сиде вы можете посетить белоснежные травертины, такие как хлопок, получить исцеление термальной водой и в грязевой ванне. Добавьте Памуккале в список мест, которых стоит посетить сейчас.
Если вы раньше не видели Памуккале, который является чудом природы, которое ежегодно посещают тысячи туристов, то сейчас самое подходящее время, чтобы начать однодневный тур из Алании. Экскурсия в Памуккале из Сиде, является уникальной возможностью чтобы насладиться красотой, в которой природа и история встречаются в полной мере.

Травертины Памуккале

Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, совокупность природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.
Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.
Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.
Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния. Во время экскурсии в Памуккале вы сможете сделать захватывающие фотографии и увидеть культурные открытия, которые станут одним из самых красивых мест для вас.
Программа экскурсии в Памуккале из Сиде
Экскурсия в Памуккале из Сиде начинается с того, что наш трансферный автобус забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наши сотрудники сообщат вам точное время трансфера во время бронирования.
Памуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе Памуккале Тур из Сиде есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные районы. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции.
И здесь много текстильных фабрик. Таким образом, мы посетим самый крупный из этих мастерских. При желании можно приобрести продукты для себя или сувениры.
Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на обычных рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе.
Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно. Конечно, любой желающий может купить его в подарок.
После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.
Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. Однако плата за древний бассейн является дополнительной.

Мы прощаемся с Памуккале

После купания в античном бассейне наше время в Памуккале подходит к концу. И встречаемся на стоянке, чтобы вернуться в отели.
Вы приезжаете в гостиницу около 8-10 вечера. Гид имеет право вносить изменения в программу тура при необходимости.
Экскурсия в Памуккале из Сиде– один из незаменимых туристических маршрутов. Мы уверены, что вы останетесь довольны.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На весь день🧖SPAПамуккале🗽Достопримечательности🏖Пляжи

Еще несколько похожих предложений в Сиде

Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
3 отзыва
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
394355 за 1-4 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Сиде
17 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Tunar
5
15 отзывов
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Сиде
Белоснежный пляж и ослепительно сияющие на солнце соляные травертины - на этой экскурсии вы увидите две невероятные
$40 за 1 человека
Памуккале и античный Иераполис
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Василиса
Нет отзывов
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
450 за 1-6 чел.
Памуккале и озеро Салда из Сиде
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Сиде
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
от $38 за 1 человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
3.6
7 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
57 за 1 человека
Из Сиде в Памуккале - белоснежную крепость Турции
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.2
6 отзывов
Из Сиде в Памуккале - белоснежную крепость Турции
На автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры - без шоппинга
57 за 1 человека
Групповая экскурсия в Памуккале
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Елена
5
2 отзыва
Групповая экскурсия в Памуккале
Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город
50 за 1 человека
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
17 часов
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
Tunar
5
4 отзыва
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин
$230 за 1 человека
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
4 отзыва
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
300240 за 1-4 чел.
Тайны античного Сиде
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Василиса
5
1 отзыв
Тайны античного Сиде
Погулять по руинам древнеримского города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
240 за 1-6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
Нет отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
361325 за 1-4 чел.
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
13 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
Анна
3.8
4 отзыва
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
37 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиде
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ