Экскурсии в Иераполис из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Иераполис» в Сиде, цены от $54. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
На автобусе
12 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
На автобусе
18 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
27 апр в 04:00
$57 за человека
Трансфер-тур в Памуккале
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер-тур в Памуккале
Отправляйтесь в незабываемое путешествие в Памуккале из Сиде с индивидуальным трансфером. Комфортный минивэн и личный водитель ждут вас
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    20 декабря 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
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    спасла в это время года (конец декабря). Очень дружелюбная и вовлеченная в маленькую жизнь группы. По насыщению программы - все как заявлено - не больше, не меньше. Можно сказать, что больше чем заявлено, потому как повозили по местным торговым точкам. Общее впечатление на 5 из 5-ти. Хочу обратить особое внимание туристов на то, что НЕ включено в тур, чтобы потом не было удивления и каких-то неожиданностей. Просто внимательно читайте «содержание» тура. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию, заботу и профессиональных сотрудников.

  • А
    Александр
    28 ноября 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
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    помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.

  • M
    Mazeika
    25 сентября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    + очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
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    без акцента, очень любит шутить и подкалывать в любой ситуации)) Затрат, обед, ужин все было. Один минус нужно собой брать теплые вещи, т. к в автобусе очень холодно и с утра на местности было прохладно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Иераполис»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
  2. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  3. Трансфер-тур в Памуккале
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Храм Аполлона
  6. Водопад Манавгат
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Иераполис" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 600. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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