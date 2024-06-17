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По популярности
Групповая
15 часов
Морская прогулка на райский остров Сулуада
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница
Завтра в 06:00
5 июля в 06:00
$45 за человека
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
5 июля в 03:00
46$35 за человека
Групповая
18 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
7 июля в 04:00
от $54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июня 2024Памуккале космическое место, очень красивое, но три часа очень мало, чтобы все обойти, посмотреть и искупаться в бассейне. Дорога длинная и утомительная, но стоит съездить обязательно
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
- ААнна14 сентября 2023Морская прогулка на райский остров СулуадаНедолгая прогулка на лодке с тремя остановками для плавания и снорклинга, красивые виды и вкусный обед. Лодка плывет из Порт Анталья, трансфер из Сиде в одну сторону порядка пяти часов, имейте ввиду
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Турецкие Мальдивы»
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