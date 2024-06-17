Турецкие Мальдивы – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Турецкие Мальдивы» в Сиде, цены от $35, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на райский остров Сулуада
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
15 отзывов
Морская прогулка на райский остров Сулуада
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница
Завтра в 06:00
5 июля в 06:00
$45 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
33 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
5 июля в 03:00
46$35 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
7 отзывов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
7 июля в 04:00
от $54 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
    Памуккале космическое место, очень красивое, но три часа очень мало, чтобы все обойти, посмотреть и искупаться в бассейне. Дорога длинная и утомительная, но стоит съездить обязательно
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
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    помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.

  • А
    Анна
    14 сентября 2023
    Морская прогулка на райский остров Сулуада
    Недолгая прогулка на лодке с тремя остановками для плавания и снорклинга, красивые виды и вкусный обед. Лодка плывет из Порт Анталья, трансфер из Сиде в одну сторону порядка пяти часов, имейте ввиду

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Турецкие Мальдивы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на райский остров Сулуада
  2. 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
  3. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Археологический музей
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2024
Сейчас в Сиде в категории "Турецкие Мальдивы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 54 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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