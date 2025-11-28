Мои заказы

5в1 КОМБО ТУР: Тазы каньон + рафтинг + багги+ зиплайн + джипинг

Описание водной прогулки

Хотите провести день активно на природе? Тогда этот тур для Вас и Вашей семьи. Веселый рафтинг, скоростные багги, спуск с тарзанки, с ветерком на джипе в Тазы Каньон - все это в нашей экскурсии 5в1 - КОМБО

Каждый день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тазы Каньон
  • Река Кепрючай
  • Римский Мост
  • Таврические горы
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля и обратно до вашего отеля
  • Обед
  • Рафтинг (общая лодка)
  • Багги
  • Снаряжение и экипировка
  • Зиплайн
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • По желанию если вы хотите Байдарка для двоих на рафтинг
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля
Завершение: После окончания экскурсии мы привезём вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

