Описание водной прогулкиХотите провести день активно на природе? Тогда этот тур для Вас и Вашей семьи. Веселый рафтинг, скоростные багги, спуск с тарзанки, с ветерком на джипе в Тазы Каньон - все это в нашей экскурсии 5в1 - КОМБО
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы Каньон
- Река Кепрючай
- Римский Мост
- Таврические горы
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно до вашего отеля
- Обед
- Рафтинг (общая лодка)
- Багги
- Снаряжение и экипировка
- Зиплайн
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- По желанию если вы хотите Байдарка для двоих на рафтинг
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля
Завершение: После окончания экскурсии мы привезём вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
