читать дальше

ТУ ОДЕЖДУ, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛКО БУЛЕТ ВЫБРОСИТЬ ПОТОМ!!!!!



В начальной точке вас экипирую (Аквасоксы, перчатки (можете заранее их купить, т. к. там они дорогие и они обязательны), водонепроницаемый чехол, жилет и шлем.

Далее вы на джипах едете в точку, где проходит Зиплайн, потом катаетесь на багги. Вот тут-то и происходит подводный камень, что после данной поездки одежда у вас будет вся грязная и отстирать ее будет невозможно.

Далее рафтинг - это незабываемые эмоции, ооочень весело и экстремально!!!)) Будет остановка на перекус на местную турецкую кухню (обязательно попробуйте).

И в конце обед с просмотром фильма о вашей поездки.



Экскурсию рекомендую, но необходимо всё-таки предупреждать чтобы надевали вещи с которыми готовы распрощаться (шорты было жалко выкидывать:((((