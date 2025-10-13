Мои заказы

Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадроциклы, зиплайн из Сиде

Тазы Каньон — это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природной красотой Турции. Захватывающие виды на отвесные скалы и буйную растительность каньона создают незабываемую атмосферу.

Присоединяйтесь к нам и проведите день, полный незабываемых впечатлений и приключений, которые останутся с вами надолго!
5
1 отзыв
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадроциклы, зиплайн из Сиде
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадроциклы, зиплайн из Сиде
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадроциклы, зиплайн из Сиде

Описание водной прогулки

Рафтинг на горной реке Преодоление белоснежных водоворотов и бурных порогов станет испытанием для вашей силы и выносливости. Вы будете сражаться с волнами, прокладывая путь сквозь потоки воды. Отличное развлечение для семьи и друзей, которое укрепляет командный дух! Зиплайн над рекой Никогда не пробовали? Не беда! Зиплайн — это безопасное и веселое приключение, которое подарит вам ощущение полета и позволит взглянуть на природу с высоты. Смех, радость и капля экстрима гарантированы! Сафари на квадроциклах и багги Хотите больше драйва? Испытайте мощь квадроциклов или прокатитесь на багги — открытых автомобилях, идеальных для поездок по каменистым тропам. Наслаждайтесь великолепными видами пышной зелени, ощущая ветер свободы! Почему стоит попробовать?
  • Приключения идеально подойдут как для любителей экстрима, так и для новичков.
  • Вам предоставят всё необходимое: спасательные жилеты, шлемы, весла и подробный инструктаж от опытной команды.
  • Природа вокруг просто завораживает — это идеальное сочетание активного отдыха и наслаждения красотами. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из / до отеля
  • Обед на берегу реки
  • Джип сафари
  • Багги/квадроциклы
  • Зиплайн
  • Рафтинг
  • Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время рафтинга
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями
  • Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом
  • И участникам программы только "Тазы Каньон" или только "Рафтинг" может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона
  • А также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
  • Откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен
  • Так как это запрещено правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
13 окт 2025
Экскурсия понравилась. Было очень весело и задорно. Но, хочется предостеречь других людей, которые будут Бронировать данный тур.

!!!!БЕРИТЕ С СОБОЙ ОДЕЖДУ В КОТОРУЮ ВЫ ПЕРЕОДЕНЕТЕСЬ ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ И НАДЕЙВАЙТЕ НА ЭКСКУРСИЮ
читать дальше

ТУ ОДЕЖДУ, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛКО БУЛЕТ ВЫБРОСИТЬ ПОТОМ!!!!!

В начальной точке вас экипирую (Аквасоксы, перчатки (можете заранее их купить, т. к. там они дорогие и они обязательны), водонепроницаемый чехол, жилет и шлем.
Далее вы на джипах едете в точку, где проходит Зиплайн, потом катаетесь на багги. Вот тут-то и происходит подводный камень, что после данной поездки одежда у вас будет вся грязная и отстирать ее будет невозможно.
Далее рафтинг - это незабываемые эмоции, ооочень весело и экстремально!!!)) Будет остановка на перекус на местную турецкую кухню (обязательно попробуйте).
И в конце обед с просмотром фильма о вашей поездки.

Экскурсию рекомендую, но необходимо всё-таки предупреждать чтобы надевали вещи с которыми готовы распрощаться (шорты было жалко выкидывать:((((

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии из Сиде

Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
27 ноя в 08:45
€35 за человека
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
27 ноя в 11:15
€44 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
На квадроциклах
Багги
10 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
27 ноя в 08:45
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде