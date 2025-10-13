Тазы Каньон — это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природной красотой Турции. Захватывающие виды на отвесные скалы и буйную растительность каньона создают незабываемую атмосферу.
Присоединяйтесь к нам и проведите день, полный незабываемых впечатлений и приключений, которые останутся с вами надолго!
Описание водной прогулкиРафтинг на горной реке Преодоление белоснежных водоворотов и бурных порогов станет испытанием для вашей силы и выносливости. Вы будете сражаться с волнами, прокладывая путь сквозь потоки воды. Отличное развлечение для семьи и друзей, которое укрепляет командный дух! Зиплайн над рекой Никогда не пробовали? Не беда! Зиплайн — это безопасное и веселое приключение, которое подарит вам ощущение полета и позволит взглянуть на природу с высоты. Смех, радость и капля экстрима гарантированы! Сафари на квадроциклах и багги Хотите больше драйва? Испытайте мощь квадроциклов или прокатитесь на багги — открытых автомобилях, идеальных для поездок по каменистым тропам. Наслаждайтесь великолепными видами пышной зелени, ощущая ветер свободы! Почему стоит попробовать?
- Приключения идеально подойдут как для любителей экстрима, так и для новичков.
- Вам предоставят всё необходимое: спасательные жилеты, шлемы, весла и подробный инструктаж от опытной команды.
- Природа вокруг просто завораживает — это идеальное сочетание активного отдыха и наслаждения красотами. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из / до отеля
- Обед на берегу реки
- Джип сафари
- Багги/квадроциклы
- Зиплайн
- Рафтинг
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время рафтинга
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 окт 2025
Экскурсия понравилась. Было очень весело и задорно. Но, хочется предостеречь других людей, которые будут Бронировать данный тур.
!!!!БЕРИТЕ С СОБОЙ ОДЕЖДУ В КОТОРУЮ ВЫ ПЕРЕОДЕНЕТЕСЬ ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ И НАДЕЙВАЙТЕ НА ЭКСКУРСИЮ
