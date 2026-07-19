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совсем иначе без толп туристов. Живем недалеко, ходили пешком часто, но Светлана знает такие секретные места и виды, мы бы сами никогда не обратили бы внимание и не увидели то, что было показано! А история этого красивого города покорила своим масштабом. Также много узнали о культуре Турции, о современном этапе развития страны, что ценно. Светлана готова ответить на все вопросы! И отдельное спасибо Светлане за фото всей семьи, которые действительно получились замечательными и советы по ракурсам))) водопад Манавгат был красивой точкой экскурсии, отдельно ехать туда я бы стала, но нас привезли, показали, место тоже красивое! Искренне советую эту экскурсию, впечатление от индивидуальной гораздо ярче групповых, конечно!