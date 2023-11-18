Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Я приглашаю вас не торопясь прогуляться по античному городу, полюбоваться арками, колоннами и языческими храмами. Касаясь древних стен Сиде, вы глубже проникнете в смысл слова «вечность». И ощутите неугасший дух прекрасной Греции, таинственной Ликии, блистательного Рима.
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Описание
Что вас ожидает
Амфитеатр, Нимфеум и руины
На Колонной улице мы увидим величественные колонны и фундаменты строений с разделениями на комнаты. Рассмотрим великолепный Нимфеум, похожий на дворец, хотя это — фонтан с тремя бассейнами, украшенный статуями нимф. Пройдём мимо амфитеатра — одного из самых больших на территории современной Турции — и вспомним о древнем празднике Эпибактерион, который здесь отмечался. Поглядим на остатки дворца епископа и руины госпиталя — сооружений раннехристианской эпохи. Возле фрагментов крепостной стены я расскажу о набегах пиратов и о времени, когда Сиде стал центром работорговли.
Агора, триумфальная арка и храмы
Вы увидите археологический музей и визитную карточку Сиде — храм Аполлона, построенный во 2 веке до н. э. Узнаете, кому и чему покровительствовали прекрасный Аполлон и мудрая Афина (её храм находился рядом). Возле римских терм я расскажу о правилах их посещения. У арки Веспасиана опишу, как императоры въезжали в город на триумфальных колесницах. И конечно, мы посетим Агору — древнюю торговую площадь, где происходили важные события. В её центре находится храм богини удачи Тюхе.
Организационные детали
- Посещение археологического музея и амфитеатра платные и занимают много времени, поэтому мы осмотрим их только снаружи. При желании вы можете самостоятельно посетить их после экскурсии.
- Экскурсия предполагает перерыв на перекус или обед в кафе у гавани. Обед оплачивается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Нимфеума
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.