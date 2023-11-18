Территория Сиде — одна из самых больших археологических зон в Турции. Я приглашаю вас не торопясь прогуляться по античному городу, полюбоваться арками, колоннами и языческими храмами. Касаясь древних стен Сиде, вы глубже проникнете в смысл слова «вечность». И ощутите неугасший дух прекрасной Греции, таинственной Ликии, блистательного Рима.

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Описание

Что вас ожидает

Амфитеатр, Нимфеум и руины

На Колонной улице мы увидим величественные колонны и фундаменты строений с разделениями на комнаты. Рассмотрим великолепный Нимфеум, похожий на дворец, хотя это — фонтан с тремя бассейнами, украшенный статуями нимф. Пройдём мимо амфитеатра — одного из самых больших на территории современной Турции — и вспомним о древнем празднике Эпибактерион, который здесь отмечался. Поглядим на остатки дворца епископа и руины госпиталя — сооружений раннехристианской эпохи. Возле фрагментов крепостной стены я расскажу о набегах пиратов и о времени, когда Сиде стал центром работорговли.

Агора, триумфальная арка и храмы

Вы увидите археологический музей и визитную карточку Сиде — храм Аполлона, построенный во 2 веке до н. э. Узнаете, кому и чему покровительствовали прекрасный Аполлон и мудрая Афина (её храм находился рядом). Возле римских терм я расскажу о правилах их посещения. У арки Веспасиана опишу, как императоры въезжали в город на триумфальных колесницах. И конечно, мы посетим Агору — древнюю торговую площадь, где происходили важные события. В её центре находится храм богини удачи Тюхе.

Организационные детали