Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада В облике современного курортного центра всё ещё можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта —
Описание экскурсииОтголоски классической античности Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. Также вы увидите впечатляющую арену амфитеатра 2 века для гладиаторских боёв, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек. Хроники Сиде Я расскажу об основании города и смысле его названия. А ещё о том, как часто он переходил из рук в руки. Вы узнаете, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал. Водопад Манавгат Вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде — порог реки Манавгат. Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными потоками и сделать фотографии на фоне восхитительных пейзажей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- За доплату возможет трансфер из Кизилача, Анталии, Алании и Белека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля
Завершение: У меня кастомные данные для каждого ивента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ещё в прошлом году хотела посетить Сиде, но, к сожалению, не получилось. И вот в этом году целенаправленно искала экскурсию с гидом в античный город Сиде и нашла. Со Светланой
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М
До сих пор под впечатлением от экскурсии по древнему Сиде! Атмосфера невероятная! Масштаб античного города поражает! Благодаря увлекательному изложению Светланы история оживала на глазах - грамотно построенный рассказ, не перегруженный
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Г
Экскурсия очень понравилась! Нас было 5 взрослых и 2 детей (4 и 11 лет). Выбирали короткую экскурсию, интересную в первую очередь взрослым. В машине предоставляется бесплатная вода. Экскурсия была по
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Е
Очень классная экскурсия! Выехали пораньше, в городе было не жарко, туристов минимум! Светлана дала очень много интересной информации, показала уникальные места, сделала нам отличные совместные фотографии. Покатала на паровозике к большому удовольствию детей. На обратном пути заехали на водопад. Очень комфортный автомобиль, предлагают холодную водичку. Всем рекомендую данную экскурсию!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Светлана интересно и профессионально рассказала об истории Сиде и Турции в целом. Узнали много нового. Не смотря на жаркую погоду Светлана находила места в тени, где мы могли передохнуть. Рекомендуем всем, даже тем, кто уже был в Сиде.
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Г
Экскурсия очень впечатлила! Светлана прекрасный гид, очень приятная в общении, эрудированная! Мы с семьей, в том числе детками 14-ти и 7-ми лет, под впечатлениям! Сиде рано утром прекрасен и выглядит
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