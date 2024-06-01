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очень комфортно провести время на природе. Мы посетили окрестности региона, в котором отдыхали и были поражены как там красиво! Водопад был очень красивым и наполненным, говорят в летний период воды бывает намного меньше. В горах находится развалины античного города, их осталось не много – но он затерялся между деревьев и прогулка там мне понравилась больше всего. По дороге мы встречали также очень много остатков древности. Сама дорога очень живописна, природа просто великолепна! Мы увидели знаменитую плотину, Зеленое Озеро. Кормили хорошо, вся группа осталась сыта. Транспорт также был хорошим, водитель вел аккуратно. Так как мы поехали в феврале, информацию для группы давали на английском (нас заранее об этом предупрелили). Так как это обзорная экскурсия и информации дается не много, знание нашего английского хватило)) Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу и исторические места! Экскурсия очень бюджетная и насыщенная! Нам все очень понравилось!