1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ННаталия22 мая 2024Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ААльбина4 февраля 2024Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
- ККапитолина3 февраля 2024Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
- ЕЕлена2 января 2024Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
- ННадежда19 октября 2023Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
- ЮЮлия22 августа 2023Фатма прекрасная рассказчица, с ней было очень комфортно, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Водопад Манавгат»
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