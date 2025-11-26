Погрузитесь в атмосферу величественных Таврских гор и спокойствия турецкой природы во время захватывающего путешествия к каньону Тазы.
Эта экскурсия идеально подходит для всех сезонов, позволяя вам насладиться живописными пейзажами в любое удобное время.
Эта экскурсия идеально подходит для всех сезонов, позволяя вам насладиться живописными пейзажами в любое удобное время.
Описание экскурсииНеобычная Турция Откройте для себя удивительную красоту Таврских гор, отправившись на экскурсию в каньон Тазы! Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием природы и открыть для себя уникальные пейзажи Турции. Что вас ждет • Поездка на джипах 4×4 Захватывающее сафари по гравийным и пыльным дорогам гор Таурус на легендарных внедорожниках, которые доставят вас в самые укромные уголки природы.
- Величие каньона Тазы Насладитесь часом прогулки по каньону, почувствуйте умиротворение и сделайте потрясающие фотографии на фоне захватывающих пейзажей.
- Возможность для рафтинга Желающие смогут испытать себя в сплаве по горной реке (за дополнительную плату).
- Вкусный обед После активной прогулки вы насладитесь обедом в ресторане, любуясь окружающей природой. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Обед
- Каньон Тазы на джипах
- Каньон Копрулу
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Рафтинг
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом
- И участникам программы только "Тазы Каньон" или только "Рафтинг" может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона
- А также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
- Откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен
- Так как это запрещено правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
€411 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Групповая
Каньон Тазы, Каменные Люди и Античный Сельге
Начало: Ваш отель (Напишите название отеля)
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:30
$37 за человека