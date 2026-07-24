Почувствуйте настоящий азарт рафтинга на реке Кёпрючай среди величественных скал каньона Кёпрюлю.
Маршрут подойдёт как новичкам, так и любителям активного отдыха, а сопровождение опытных инструкторов сделает путешествие комфортным и безопасным. Красивые пейзажи, бурные пороги и яркие эмоции гарантированы.
Маршрут подойдёт как новичкам, так и любителям активного отдыха, а сопровождение опытных инструкторов сделает путешествие комфортным и безопасным. Красивые пейзажи, бурные пороги и яркие эмоции гарантированы.
Описание трансферКаньон Кёпрюлю — одно из лучших мест Турции для рафтинга, где бурные пороги сочетаются с живописными горными пейзажами и кристально чистой водой реки Кёпрючай. Этот маршрут подойдёт как любителям активного отдыха, так и тем, кто впервые решил попробовать сплав. Во время путешествия вы преодолеете пороги, полюбуетесь отвесными скалами, густыми сосновыми лесами и бирюзовой рекой, протекающей по одному из самых красивых каньонов страны. Для желающих предусмотрены двухместные байдарки, остальные участники отправятся в путь на вместительных рафтах. На всём маршруте вас будут сопровождать опытные инструкторы, которые проведут подробный инструктаж и при необходимости всегда окажут помощь. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю — это сочетание ярких эмоций, красивой природы и командного духа. Вас ждёт день, наполненный драйвом, свежим горным воздухом и впечатлениями, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
- Длинные волосы рекомендуется заранее собрать.
- Перед началом сплава снимите драгоценности и украшения.
- Возьмите с собой запасную одежду, полотенце и солнцезащитный крем.
- Рекомендуется иметь при себе наличные деньги для покупки фотографий, видеосъёмки и напитков.
- Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей. Во время сплава маленькие дети размещаются в центре рафта.
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Профессиональные гиды
- Рафтинг оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Длинные волосы рекомендуется заранее собрать
- Перед началом сплава снимите драгоценности и украшения
- Возьмите с собой запасную одежду, полотенце и солнцезащитный крем
- Рекомендуется иметь при себе наличные деньги для покупки фотографий, видеосъёмки и напитков
- Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей. Во время сплава маленькие дети размещаются в центре рафта
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
«Турция — это не только отель и море! 🔥 Решились на рафтинг и ни разу не пожалели.
Это было мощно: горные реки, изумрудная вода и крики восторга на каждом пороге. Отдельное
Это было мощно: горные реки, изумрудная вода и крики восторга на каждом пороге. Отдельное
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В
Хороший трансфер и оборудование! Брали только Рафтинг без комбо (багги, зиплайн). Все прошло хорошо, гиды доброжелательные и отзывчивые, сафари на джипах было уже включено, так как на них везут на
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А
Все здорово! Ездили с детьми, всем очень понравилось!
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E
Докупили на месте багги. В общем наверно не обязательно, но иначе нужно бы было час-полтора до рафтинга ждать пока все накатаются. Перчатки докупать не рекомендую, их предлагают к рафтингу, чтобы
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Е
Все соответствует описанию. Инструктор весёлый. Есть где переодеться. Тур подойдёт любому возрасту
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K
Получили отличные эмоции, отлично проверили время, красивые виды в горах!
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