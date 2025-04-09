Каньон Тазы – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Тазы» в Сиде, цены от $27. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
На автобусе
9 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Каньон Тазы из Сиде
Погрузитесь в величие Таврских гор и насладитесь незабываемым джип-сафари по каньону Тазы. Прекрасная природа и захватывающие виды ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$27 за человека
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
На автобусе
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$37 за человека
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый высокий каньон Анталии
Погрузитесь в мир природных чудес Турции, исследуя каньоны Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$340 за экскурсию

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каньон Тазы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
  2. Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
  3. Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
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  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Каньон Тазы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 340. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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