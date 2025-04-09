М Максим Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде Отлично! Все понравилось, профессионально! Встретили во время, экскурсия прошла на 5 баллов!

Е Екатерина Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде Отличная экскурсия, достаточно времени для просмотра достопримечательностей, водитель джипа везде останавливался и давал время на фото и осмотр. Получила массу впечатлений от каньона, античного города Сельге и поездке на открытом джипе.

В Виктория Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде Большое спасибо за экскурсию. Каньон, очень красивое место, рекомендую к посещению 👍