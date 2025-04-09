Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Каньон Тазы из Сиде
Погрузитесь в величие Таврских гор и насладитесь незабываемым джип-сафари по каньону Тазы. Прекрасная природа и захватывающие виды ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$27 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый высокий каньон Анталии
Погрузитесь в мир природных чудес Турции, исследуя каньоны Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$340 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим9 апреля 2025Отлично! Все понравилось, профессионально! Встретили во время, экскурсия прошла на 5 баллов!
- ЕЕкатерина5 апреля 2025Отличная экскурсия, достаточно времени для просмотра достопримечательностей, водитель джипа везде останавливался и давал время на фото и осмотр. Получила массу впечатлений от каньона, античного города Сельге и поездке на открытом джипе.
- ВВиктория10 января 2025Большое спасибо за экскурсию. Каньон, очень красивое место, рекомендую к посещению 👍
- ААнатолий12 апреля 2024Места красивые, особо ничего вам не расскажут, просто сопровождение и организация)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каньон Тазы»
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