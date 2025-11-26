Проводя отпуск в солнечной Турции, не упустите возможность отправиться на один день в уголки, скрытые от массового туризма. Величественные горы, хвойные леса и живописные каньоны откроют перед вами потрясающие пейзажи. А сделать ваш день незабываемым помогут три захватывающих приключения, включенные в наш тур.
Описание водной прогулки
Приключение с адреналином Природа всегда завораживает своей красотой, а рафтинг — идеальный способ насладиться окружающими пейзажами. Бурлящие воды и всплески адреналина с первых мгновений подарят незабываемые впечатления. Приготовьтесь к увлекательному приключению на реке! Для любителей драйва и новых эмоций наш тур включает джип-сафари. Вы сможете проехать по извилистым, пыльным и грязным дорогам, исследовать живописную сельскую местность и заглянуть в колоритную деревушку. А еще — поучаствовать в водных сражениях между джипами, полных веселья и смеха, которые точно останутся в памяти надолго. Финальной частью этого насыщенного тура станет зиплайн. Закрепив специальное снаряжение, вы пролетите над рекой, ощутив прилив адреналина и восторг от захватывающего дух полета. Готовьтесь к ярким эмоциям и незабываемому дню!
Наша опытная команда подробно расскажет о каждой из трех активностей, предоставит все необходимое оборудование и ознакомит вас с ключевыми правилами безопасности, чтобы вы могли насладиться приключением без лишних волнений.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Профессиональный гид
- Все оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Наша опытная команда подробно расскажет о каждой из трех активностей
- Предоставит все необходимое оборудование и ознакомит вас с ключевыми правилами безопасности
- Чтобы вы могли насладиться приключением без лишних волнений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
