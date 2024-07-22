Тазы каньон — идеальное место для отдыха от шума города и знакомства с красотами турецкой природы. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба. Вы сможете совершить сплав по горной реке, побывать на квадросафари и освоить зиплайн.
Описание экскурсии
Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.
Что вас ждет
В течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порхания над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой. Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам. Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня. Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго. Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.
В зимний период среда пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Русскоязычные инструктор
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
В целом экскурсия понравилась, не смотря на нюансы… После бронирования пришло подтверждение, а чуть позже сообщили время и место встречи. Место встречи "отель ИЛИ возле шлагбаума". В назначенное время за
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М
Честный отзыв об экскурсии) Плюсы: наполняемость экскурсии прекрасна! Все интересно, весело, время проходит незаметно. Минусы: 1. Экскурсию ведут на английском языке, турецком языке, но не на русском, соотвественно, если другой
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М
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С
В описание экскурсии было указано что экипировка входит в стоимость тура. А по факту пришлось доплачивать
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