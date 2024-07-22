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Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде

Сплав по горной реке и квадросафари в Тазы каньоне: активный отдых в Сиде
Тазы каньон — идеальное место для отдыха от шума города и знакомства с красотами турецкой природы. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба. Вы сможете совершить сплав по горной реке, побывать на квадросафари и освоить зиплайн.
4
4 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде

Описание экскурсии

Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.

Что вас ждет

В течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порхания над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой. Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам. Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня. Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго. Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.

В зимний период среда пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Русскоязычные инструктор
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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1
М
В целом экскурсия понравилась, не смотря на нюансы… После бронирования пришло подтверждение, а чуть позже сообщили время и место встречи. Место встречи "отель ИЛИ возле шлагбаума". В назначенное время за
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нашей компанией никто не приехал! Выяснилось, что встреча перенесена на час позже (нас забыли об этом предупредить). Кроме этого, не сразу нашли другу друга (ждали в отеле, а машина стояла возле шлагбаума) Совет: ближе к экскурсии еще раз уточните время и конкретное место встречи!
Но вот встреча состоялась, нас с комфортом доставили на пункт сбора. А там поток желающих… нас быстро разделили на группы, проинформировали (на русском языке), взяли оплату экскурсии и отправили надевать снаряжение. Все вещи оставили в автобусе, который нас привез. Не берите ничего дорогостоящего и обязательно нужна сухая одежда, чтобы переодеться в конце экскурсии!
В джипах и на рафтинге мы оказались одни русско-говорящие (хорошо нас было пятеро!), остальные иностранцы. Пригодились элементарные школьные знания английского языка. Все друг друга понимали. Джип нас с драйвом доставил до места спуска, быстро погрузили в шлюпку и наше приключение продолжилось. Пока сплавлялись по горной реке, делали две остановки - перекусить и на зиплайн/багги. По окончании наша команда приплыла в хорошо оборудованное место, где смогли переодеться и нас вкусно накормили обедом.
Все контрольные точки хорошо организованы, весь персонал на позитиве! Экскурсию рекомендую! Заряд положительных эмоций гарантирован!

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М
Честный отзыв об экскурсии) Плюсы: наполняемость экскурсии прекрасна! Все интересно, весело, время проходит незаметно. Минусы: 1. Экскурсию ведут на английском языке, турецком языке, но не на русском, соотвественно, если другой
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язык не знаешь, просто ходишь за всеми и ловишь жестами. Но на рафтинге случилось счастье, и прекрасный молодой человек знал и русский в том числе, ему отдельное спасибо, посылаем сердечки). 2. Наша команда не попала ни на фото, ни на видео, соотвественно… Мы остались без фото воспоминаний об экскурсии, потому что хотели купить флешку, но нет( спасибо что хоть перед продажей показали видео, где нас не оказалось( поэтому всем совет, берите с собой телефон в водонипроницаемом чехле и будет вам счастье и много фотографий, иначе есть вероятность, что будете как мы. Я поставлю 4 звезды, из за косяка с видео. Странная отсуствующая доп услуга. Но еще раз, сама экскурсия великолепная, интересные активности, зайдем всем)

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М
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С
В описание экскурсии было указано что экипировка входит в стоимость тура. А по факту пришлось доплачивать
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