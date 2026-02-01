Водная прогулка
Рафтинг из Сиде: водный экстрим
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
$20 за человека
Экстрим-тур из Сиде: рафтинг, джиппинг и полёт на зиплайне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
$40 за человека
Рафтинг и другой экстрим на ваш вкус - из Сиде
Собрать свой набор впечатлений в горах и каньоне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
22 фев в 09:30
€22 за человека
