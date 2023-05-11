3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде

Приключение на трассе бездорожья: квадросафари вместе с рафтингом и зиплайном

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Ответы на вопросы
Природа Турции невероятна! Здесь есть все, что так любят активные путешественники, не представляющие отдых без бушующего адреналина в крови: горные реки мчатся в каньонах, магистрали сменяются проселочными дорогами, а горы вздымаются до небес. Предлагаем вам попробовать все самое лучшее, что приготовила для вас турецкая земля — тур 3 в 1.
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.
Что вас ждетУ вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы.
Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!
Важно знатьПеред каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Квалифицированный и профессиональный гид
  • Все оборудование
  • Полная страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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