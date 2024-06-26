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3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде

Сиде: Экскурсия для активных путешественников - Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари
Природа Турции невероятна! Здесь есть все, что так любят активные путешественники, не представляющие отдых без бушующего адреналина в крови: горные реки мчатся в каньонах, магистрали сменяются проселочными дорогами, а горы вздымаются до небес. Предлагаем вам попробовать все самое лучшее, что приготовила для вас турецкая земля — тур 3 в 1.
4
6 отзывов
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде

Описание экскурсии

Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.

Что вас ждет

У вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы. Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!

Важно знать:

Перед каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.

В зимний период среда пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Русскоязычные инструктор
  • Все оборудование
  • Полная страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Понравилось всё! Нас было 5 человек, не хотелось разделяться на разные экскурсии, так как одна группа не хотела экстремального приключения, они нашли альтернативу (каньоны) от данной организации, время сошлось с
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нашим и мы отправились вместе. Обе программы шли параллельно, одинаково по времени. Нам пришлось сначала дождаться других людей до начала нашего приключения (минут 30-40). До сплава мы оплатили поездку долларами на месте наличными, нам дали сдачу. Предлагают купить перчатки и аквашузы для сплава (лучше взять свои, конечно, кроксы подойдут). Инструктор плохо говорил на английском, но все понятно объяснял. в конце поездки выяснилось, что он не знал про зиплайны и багги / квадроциклы, спросила об этом, когда остановились попрыгать с камня в воду, но проблема решилась - мы завершили поездку на рафтах, очень вкусно пообедали (входит в стоимость поездки) куриным шашлыком, макаронами / булгуром, овощами и свежим хлебом. Напитки не дают, лучше брать с собой. Далее после обеда нас отвезли на джипе к зиплайну и баггам. У нас была программа на квадроциклах, но предложили вариант багги - более безопасный.
Мы не гребли весь сплав, периодически, по команде инструктора, из рафтов никто не выпадал, так что бояться усталости или опасности данного путешествия не стоит. По пути также была остановка на перекус (за отдельную плату - напитки, снеки, кукуруза, лепешка).
У других групп зиплайны и багги были в процессе маршрута. Этот момент уточняйте сами, сразу когда садитесь в рафт.

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Р
Если хочется незабываемых впечатлений, то вам точно нужна эта экскурсия! Весело, интересно, эмоционально и при этом достаточно безопасно, гиды тщательно за всем следят, создают настроение шутками и ответственно помогают с
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просьбами, например, сохранить телефон и кошелек во время рафтинга. В общем, невероятный восторг! Лучшее вложение за весь отпуск. Особенное спасибо ребятам Берти и Ясин - лучшие инструктора и водители! Благодарю им джипинг, рафтинг и зиплайн для нас оказались лучшей экскурсией!

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М
Поездка понравилась, очень вкусный обед, рафтин интересный и веселый, сплавлялись по очень холодной, но очень чистой реке
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A
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Л
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К
Очень плохая организация. Привозят на базу, где никто не может сказать куда, с кем и когда вам нужно ехать.
Далее вам говорят, что все вещи, кроме плавательных, надо оставить в автобусе
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и он вас встретит на месте катания на квадах/баги. Это не так, автобус будет только на конечной базе. Сделано это для того, чтобы если вы взяли с собой бандану она осталась в автобусе и для катания на квадах вам пришлось купить на месте ещё 1 и очки(на маршруте очень пыльно, так чтотрекомендую взять их с собой). 10 долларов.
Кроме тапок для водных процедур стоит взять с собой перчатки - грести долго и можно заработать себе мозоли. Их можно, как и тапки купить на месте. По 10 долларов.
Во время сплава будет остановка с едой и водой. Платно, но об этом вам говорят не сразу. Обед будет в конце маршрута.
Рафтинг сам по себе неплох. Однако у инструкторов специфические чувство юмора- они устраивают баталии и брызгают в других лотки. Те, в ответ, начинают брызгаться. Кроме того они могут в шутку утащить кого-то из вашей лодки в свою. Юмор очень специфичный и стоит быть к нему готовыми. Вода около 10-12 градусов, но, по сути, не холодно, так как вы гребете, однако иметь сменную одежду обязательно.
В экскурсию 3 в 1 не входит просмотр каньона, что было не очевидно при покупке.
Кто не брал зип-лайн и/или катание сидели и ждали.
Катание колонной, по большей части на очень низкой скорости.
Итог: рафтинг весёлый. С собой на рафтинг надо брать все: бандану, очки, воду. Иначе будут выжимать деньги

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