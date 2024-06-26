Природа Турции невероятна! Здесь есть все, что так любят активные путешественники, не представляющие отдых без бушующего адреналина в крови: горные реки мчатся в каньонах, магистрали сменяются проселочными дорогами, а горы вздымаются до небес. Предлагаем вам попробовать все самое лучшее, что приготовила для вас турецкая земля — тур 3 в 1.
Описание экскурсии
Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.
Что вас ждет
У вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы. Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!
Важно знать:
Перед каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.
В зимний период среда пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Русскоязычные инструктор
- Все оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период среда пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Понравилось всё! Нас было 5 человек, не хотелось разделяться на разные экскурсии, так как одна группа не хотела экстремального приключения, они нашли альтернативу (каньоны) от данной организации, время сошлось с
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Если хочется незабываемых впечатлений, то вам точно нужна эта экскурсия! Весело, интересно, эмоционально и при этом достаточно безопасно, гиды тщательно за всем следят, создают настроение шутками и ответственно помогают с
Вам был полезен этот отзыв?
М
Поездка понравилась, очень вкусный обед, рафтин интересный и веселый, сплавлялись по очень холодной, но очень чистой реке
Вам был полезен этот отзыв?
A
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень плохая организация. Привозят на базу, где никто не может сказать куда, с кем и когда вам нужно ехать.
Далее вам говорят, что все вещи, кроме плавательных, надо оставить в автобусе
Далее вам говорят, что все вещи, кроме плавательных, надо оставить в автобусе
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Сиде»
-
10%
Групповая
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
$40.50
$45 за человека
Групповая
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
Начало: Сиде
Расписание: В зимний период среда пятница
$37 за человека
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 авг в 08:45
€35 за человека
Групповая
Расписание: В зимний период среда пятница
$55 за человека
$37 за человека