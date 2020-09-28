Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня

Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона на автобусе

4.1
12 отзывов
Каппадокия — место столь же необычное, как и значение её названия — «страна прекрасных лошадей».

В составе группы до 45 человек вы осмотрите инопланетные панорамы, населенные туфовыми «грибами», каменными столбами и остроконечными башнями вулканического происхождения.

А также прикоснётесь к богатому прошлому региона в скальных монастырях и пещерах.
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня

Что вас ожидает

  • В национальном парке Гёреме вы рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями
  • в долине Деврент разглядите в камнях многочисленных животных
  • Пашабаг, долина монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках»
  • в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах
  • осмотрите залы крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник
  • в крошечной деревне Чавушин, ныне покинутой, разберете устройство дома в скале
  • также в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов: магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи. Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.

Организационные детали

В стоимость включено:
— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)
— страховка
— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)

Дополнительные расходы (по желанию):
— напитки
— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)
— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)
— полёт на воздушном шаре — 130 евро
— шоу Дервишей (150 лир / 20€)
— турецкая ночь (300 лир / 30€)
— обед (100 лир / 10€)

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в составе группы до 45 человек
  • Вас сопровождает русскоговорящий гид (один из наших профессиональных гидов)
  • Дорога в одну сторону — 600 км (7, 5-8 часов с остановками по необходимости)
  • Возвращение в отель на второй день к 19:30
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Сиде
Время проведения: в понедельник, четверг и субботу в 05:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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12 реальных отзывов от туристов

Е
28 сен 2020
Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!
R
27 сен 2020
В целом, цель достигнута. Мы побывали в Каппадокии и полетали на шаре.
Не понравилось то, что в гандолу шара нас набили по три человека в отсек, хотя обещали по 2 человека посадить.
Не понравилось что на обратном пути нас до обеда возили по магазинам партнеров, выдавая это за то, что кто-то не успел себе что-то купить и по многочисленным просьбам…
Мы купили экскурсию, а не шоппинг-тур, и мы лучше бы вернулись на 3-4 часа раньше в отель и с пользой провели это время.
Мы делали более длительные остановки в магазинах, нежели чем в исторических местах.
В целом всё неплохо, за исключением вышеперечисленных моментов.
А
26 сен 2020
Впечатления о экскурсии просто ужасные. Всю дорогу гид собирал с туристов какие-то деньги за доп услуги (оказалось их масса)(Если вы не летите на шарах, то на панораму с утра вас повезут за дополнительные деньги(16евро)), (Если вы возьмёте полет на шарах у другой компании, то гид не стесняясь заявляет что не пустит вас в автобус(а это на 70 евро дороже)). Сама экскурсия прошла как фото-тур, то есть на интересных местах разрешалось гулять по 10-15 минут(А это пипец как мало для таких красивых мест). В самое интересное место Ухчисар нам подниматься не разрешили, т. к. это долго. Зато провезли по многочисленным торговым точкам на которых ограничения по времени не было. На второй день нас ждала очередная поездка до ювелирки, мы уже всем автобусом решили отказаться и ехать домой, на что нам ответили что у них договор и что эта ювелирка берет на себя "часть наших транспортных расходов". Вроде бы все, но нет. По пути назад к нам на заправке подсаживаются 5 туристов, гид говорит что они отстали от автобуса (этой же турецкой компании, если не ошибаюсь)). Поскольку шары в этот день не полетели большинство второго автобуса этой группы решили остаться доплатив 30 долларов. А ребятам улетать на следующий день и остаться они не могли. Так вот, среди этих туристов был ещё гид-стажер который поехал с с этой компанией в первый раз и он от всего увиденного решил уволиться в первый же день. После общения со второй группой туристов, как выразилась молодая девушка:"У вас ещё нормально, у нас вообще была полная дичь". Большинство из автобуса брали экскурсию на улицах, поэтому выбирайте тур тщательно, по отзывам. В такое место нужно ехать с хорошей компанией и гидом, выбирайте как следует!
Елена
Ответ гида:
Александр, спасибо за ваш отзыв. Все дополнительные расходы указаны в описании экскурсии, мы скорректировали цены и указали актуальные. Экскурсию для вас проводил гид Алена, мы уточнили информацию, она утверждает что за панораму взяла 13€ с чел. - по актуальному прайсу. По поводу шара - подразумевается, что турист купит шар у гида в автобусе (как часть экскурсии). В противном случае если турист купит шар в другом месте, опоздает утром и упустит группу, перевозчик не несёт за это никакую ответственность.
В Каппадокии все долины все достопримечательности находятся почти рядом. И посещение их не требует много времени. Как и подтвердил гид, остановки в местах 20-25 минут. Не более получаса но и не 10-15 минут, как описано в отзыве.
Шоппинг здесь абсолютно не напрягает. Если никто не интересуется покупками, просто зашли и вышли, и поехали дальше. В программе 2 магазина (Кожа и ювелирный).
В программе экскурсии возможны изменения - в перечне и в порядке посещения мест. Зависит это от загруженности дорог, от пробок и от кол-ва посетителей в том или ином месте. Сейчас в условиях пандемии это особенно актуально. Учхисар исключили не потому что это долго, там было очень много экскурсионных групп одновременно.
Благодарим вас за отзыв и учтем все ваши замечания.
Л
4 ноя 2019
Добрый день, команда Трипстера! Второй раз пользуюсь вашими услугами, и второй раз-все на высшем уровне. Каппадокия очаровательна! Гид Оксана на высшем уровне, Организационные моменты достойно решены. Жаль не полетали на воздушном шаре, но это не ваша вина…. Воздушные потоки оказались неблагоприятными. Спасибо за положительные летние эмоции, необыкновенно красивые фотографии и массу приятных впечатлений. Всего вам доброго! С уважением, Лариса.
К
12 окт 2019
Все хорошо, только расстроило то, что заявлена была цена полета на шаре 230€, в итоге эта цена выросла до 300€. Что не позволило насладиться полётом. Специально заранее запрашивала цену, очень хотела полетать
О
25 сен 2019
Добрый день!
Нам экскурсия в целом понравилась!
Забрали из отеля в 5 утра, довезли до большого автобуса. Автобус с кондиционером. Дорога долгая, но это было ожидаемо, поскольку мы знали куда едем. Сначала нам дали поспать, потом завезли в кафешку позавтракать (своим или можно купить), там же мы купили теплые пончо на утро по 40 лир. Под рассказы русскоговорящего гида Оксаны дорога туда прошла незаметно. Экскурсия проходила на русском и английском. Оксана интересно рассказывала о Турции и ее истории, иногда шутила.
Поскольку было много объектов в программе на первый день, то времени на их просмотр и фото было очень мало по 15-30 минут. Вся местность имеет колоны причудливой формы, очень красиво! Какой-то инопланетный участок земли. Очень понравилось в парке Гёреме (9 евро), там мы были около часа. Если захотите, купить сувениры лучше это сделать в первый день. Берите с собой много воды. Днем очень жарко!
Обеды вполне приличные (по 10 евро). Напитки в стоимость не входят.
Отель в Каппадокии 4*, тянет в лучшем случае на 2*. Комата не большая, душ объединен с туалетом на площади 1х1, 5м. Постельное белье не свежее, по 1 полотенцу на человека, но имеются тапки и гель для душа. Ужин и завтрак очень скромные для 4*, так же где-то на 2*.
Мы брали дополнительно вечернее шоу "Огни Каппадокии" (30 евро). Танцы как и все восточные танцы зажигательные, ребята старались, вовлекали в процесс зрителей, выводили на улицу танцевать у костра, зрители иногда смеялись. Во время представления ходил между столами фотограф, при выходе можно было купить тарелочку со своим фото на память. Что не понравилось - это подвально-пещерное помещение, очень влажно и с запахом плесени. Из еды на столе был изюм, орешки, и по одной трубочке из теста, которую надо есть горячей.
Полет на шаре можно было приобрести у гида в автобусе 230-250 евро. В хорошую погоду шары поднимаются на высоту до 1000 метров. Мы полет не брали, так как боимся высоты. Но те кто брал полет, приехали в восторге.
В 5 утра мы поехали смотреть, как надувают шары (13 евро). Это потрясающее зрелище! Минут через 40 поехали на смотровую площадку. Там так же провели около 40 минут. Вернулись к завтраку.
После завтрака нас повезли в магазины кожи, сладостей, керамики (где желающие сходили за вином) и ювелирную мастерскую. Обратная дорога показалась очень долгой.
Несмотря на некоторые недочеты, нам очень понравилась экскурсия, море положительных эмоций и классных фото! Спасибо огромное всем кто занимался организацией и проведением.
Отдельно хотела поблагодарить организатора экскурсии Елену за оперативные ответы, за важные советы по необходимым в дороге вещам и возможность перенести экскурсию на другую дату!
Г
22 авг 2019
Каппадокия просто волшебная страна, поразила своей красотой и ландшафтом! Экскурсия в целом понравилась! Конечно основная цель моей экскурсии была поездка к смотровой площадке воздушных шаров, но к сожалению полёт не состоялся, погода внесла свои коррективы! Чем крайне расстроила группу и нашего гида! Зато есть повод вернуться в эту сказку ! Спасибо большое за доставленное удовольствие и эмоции!
Т
6 авг 2019
В целом все отлично. Экскурсия хорошо организована, посетили много потрясающих мест. Дух захватывает от красоты и истории этих мест.
Из минусов:Будьте готовы к дополнительным тратам, которые не всегда оправданы (это касается заездов на обед в кафе); Отель интересный, но это не 4 звезды; Дорога выматывает (12 часов в пути).
Для меня было важно попасто утром на полеты шаров, все получилось! Ради этого я готова была потерпеть некоторые неудобства.
Светлана
24 июня 2019
Наше путешествие было из Сиде в Каппадокию и обратно. 6 июня рано утром нас забрали из отеля и привезли к основному автобусу. Оказалось у нас будет другой гид Оксана. Она объснила нам на карте наш маршрут и дала лист с нашим планом куда мы будем заезжать. В автобусе гид рассказывала про все объекты по порядку сначала на русском языке, потом на английском (в автобусе с нами путешествовали иностранцы). Это очень грамотный и знающий историю и языки гид. Сначала мы посетили подземный город. Saratli. Там захватывающе и интересно. По комнатам подземного города походили и не замерзли. Стоимость 10 лир. Затем поехали на обед в ресторан в Гореме, но у нас еда и вода были с собой, мы воспользовались лишь столом. От ресторана была видна голубиная долина. На ее фоне и на фоне дерева желаний было сделано много фото. После этого нас повезли на дегустацию в магазин сладостей. Там была дегустация всех сладостей и чая из шелковицы. Наелись сладостей, поехали в музей под открытым небом в Гореме. Там было много туристов и много церквей христианских старинных. Все лики святых христианских без глаз. (арабы выкололи, что бы не было связи с потусторонним миром) . В музее очень здорово и красиво, как будто оказались в древние времена. Виды фотографией не передать. Долго ходили смотрели. Заехали в долину любви и в розовую долину. В 7 часов вечера повезли нас в отель. Отель оказался шикарный весь из камня -Stone Concept 4звезды. с бассейном. Завтрак и ужин тоже очень роскошные были. Утром в пять утра мы вышли посмотреть из отеля на взлетающие воздушные шары и сфотографировались на их фоне. Можно было поехать поближе полетать на них, но все места уже заранее были забронированы турецкими и китайскими туристами(т. к. был рамазан байрам их было очень много). В семь утра мы позавтракали турецким завтраком, обязательно прихватив с собой в дорогу. Далее поехали обратно уже заезжая в магазины кожи и ювелирный. Гид Оксана все время нам рассказывала в автобусе про города которые мы проезжаем. Было очень интересно и познавательно. Как-то мы быстро доехали обратно. В отеле уже были в 6 часов вечера. Очень довольны путешествием. Все успели посмотреть. Думаю, что если бы самостоятельно поехали, то ушло больше бы времени на поиски отеля и музеев. Обязательно вернемся в Каппадокию, но уже не на экскурсию, а пожить недельку.
Евгения
16 июня 2019
Минусы:
1. Обед стоит 12$, но он того не стоит вообще. Там нет в обеде напитков (элементарно даже ВОДЫ), ну и сама по себе еда так себе, поэтому берите огромный мешок еды с собой и по пути ещё можно заскочить в супермаркеты
2. Если вы на шарах не полетит, а просто смотреть будете, то трансфер до смотровых - 15$. Есть смысл озаботится поиском более дешёвого варианта и не ехать с группой.
3. Будьте готовы к тому, что расслабиться у вас не получиться, потому что тайминг дико бешеный. Вас все время будут подгонять. Галопом по Европам.
4. Турецкий гид рассказывает какие-то общие вещи, на гида не рассчитывайте, особо ничего не узнаете.

Плюсы:
1. Экскурсия того стоит! Потому что невероятная красота региона, особенно ландшафтов, комфортный трансфер и хорошая гостишка. Возможность купить сувенирку и прочее по очень низкой цене на остановках в супермаркетах. Сняла звезду чисто за минусы, так бы поставила 5.
М
13 июня 2019
Брали 2х дневную экскурсию в Каппадокию. Накануне гид написала, что автобус заедет за нами в 05.50 утра, но в итоге 05.10 раздался звонок с ресепшн, что нас ждет автобус и если через 10 минут мы не выйдет, то он уедет(((нашему негодованию не было предела в то утро(((
Что касается самой экскурсии, то в первый день будьте готовы попасть в отель только 19.00-19.30, вас будут возить по всевозможным долинам (долины красивые и все однотипные, на последние мы даже с автобуса не выходили, очень утомительная для первого дня программа) и магазинчикам.
Отель в который заселяют на ночевку обычный, для одной ночи вполне подойдет, кормят в отеле тоже неплохо.
Наша цель была полетать на шарах в Каппадокии и увидеть всю красоту с высоты птичьего полета. Нам это удалось и мы были просто счастливы как дети. На заметку все долины по которым мы ездили весь первый день мы увидели с шара и наш пилот даже спускался в эти долины. Шары я бронировала сама за месяц до полета через сайт полетной копмании, обошлось по 175 евро с человека, в автобусе наш гид Оксана предлагала по 230 евро с человека.
Наверно если бы мы поехали еще раз в каппадокию, то путешествовали бы однозначно сами. )
С
8 мая 2019
Не понравилось, что даже на отсутствие воздушных шаров не повезли на смотровую площадку где взлетают шары, посмотреть красивый вид

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