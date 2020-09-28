Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов: магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи. Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.
Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.
В стоимость включено:
— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)
— страховка
— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)
Дополнительные расходы (по желанию):
— напитки
— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)
— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)
— полёт на воздушном шаре — 130 евро
— шоу Дервишей (150 лир / 20€)
— турецкая ночь (300 лир / 30€)
— обед (100 лир / 10€)