Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Наше путешествие было из Сиде в Каппадокию и обратно. 6 июня рано утром нас забрали из отеля и привезли к основному автобусу. Оказалось у нас будет другой гид Оксана. Она объснила нам на карте наш маршрут и дала лист с нашим планом куда мы будем заезжать. В автобусе гид рассказывала про все объекты по порядку сначала на русском языке, потом на английском (в автобусе с нами путешествовали иностранцы). Это очень грамотный и знающий историю и языки гид. Сначала мы посетили подземный город. Saratli. Там захватывающе и интересно. По комнатам подземного города походили и не замерзли. Стоимость 10 лир. Затем поехали на обед в ресторан в Гореме, но у нас еда и вода были с собой, мы воспользовались лишь столом. От ресторана была видна голубиная долина. На ее фоне и на фоне дерева желаний было сделано много фото. После этого нас повезли на дегустацию в магазин сладостей. Там была дегустация всех сладостей и чая из шелковицы. Наелись сладостей, поехали в музей под открытым небом в Гореме. Там было много туристов и много церквей христианских старинных. Все лики святых христианских без глаз. (арабы выкололи, что бы не было связи с потусторонним миром) . В музее очень здорово и красиво, как будто оказались в древние времена. Виды фотографией не передать. Долго ходили смотрели. Заехали в долину любви и в розовую долину. В 7 часов вечера повезли нас в отель. Отель оказался шикарный весь из камня -Stone Concept 4звезды. с бассейном. Завтрак и ужин тоже очень роскошные были. Утром в пять утра мы вышли посмотреть из отеля на взлетающие воздушные шары и сфотографировались на их фоне. Можно было поехать поближе полетать на них, но все места уже заранее были забронированы турецкими и китайскими туристами(т. к. был рамазан байрам их было очень много). В семь утра мы позавтракали турецким завтраком, обязательно прихватив с собой в дорогу. Далее поехали обратно уже заезжая в магазины кожи и ювелирный. Гид Оксана все время нам рассказывала в автобусе про города которые мы проезжаем. Было очень интересно и познавательно. Как-то мы быстро доехали обратно. В отеле уже были в 6 часов вечера. Очень довольны путешествием. Все успели посмотреть. Думаю, что если бы самостоятельно поехали, то ушло больше бы времени на поиски отеля и музеев. Обязательно вернемся в Каппадокию, но уже не на экскурсию, а пожить недельку.