Отправляемся в волшебную Каппадокию, чтобы исследовать её каменные грибы, туфовые дома и мягкие линии скал.
Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.
Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.
Описание экскурсии
Город под землёй и панорамы Каппадокии | День 1
- Подземный город Кайяшехир или Таларын. Вы спуститесь в один из крупнейших подземных городов региона и увидите, как на нескольких уровнях под землёй была устроена жизнь
- Долина Голубей — панорамы на крепость Учхисар и знаменитые камины фей
- Долина Любви — прогулка среди самых необычных скальных форм Каппадокии
- Панорама Гёреме — вид на город и его скрытый сад
- Скальный город Чавушин — древние жилища и многоуровневые пещеры в одной из самых впечатляющих локаций региона
Долина Воображения и сладости Каппадокии | День 2
- Панорамная площадка с видом на взлетающие шары — или, если захотите, сам полёт на шаре. Вы встретите рассвет над фантастическими пейзажами Каппадокии
- Долина Воображения — скалы причудливых форм, в которых угадываются разные силуэты
- Вы по желанию попробуете местные сладости, а потом отправитесь в мастерскую украшений — и увидите, как создают традиционные для этих мест изделия
Примерный тайминг
День 1
~3:00–4:30 — сбор из отелей и дорога в Каппадокию (точное время сообщим за день до поездки)
8:00 — остановка на завтрак (за доплату)
11:30–12:00 — посещение подземного города Кайяшехир
13:00 — обед (за доплату)
14:00 — долина Голубей и крепость Учхисар
15:00 — долина Любви и каменные грибы
16:00 — скрытый сад и панорама Гёреме
17:00 — скальный город Чавушин
19:00 — размещение в отеле и ужин
День 2
3:30–4:30 — выезд на полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Тем, кто не летит, мы предложим поехать на панорамную площадку — вы увидите взлетающие шары и сможете сделать фото с видом на долину
8:30 — завтрак и выезд из отеля
9:30 — долина Воображения
11:00–12:00 — дегустация каппадокийских сладостей и знакомство с производством украшений
13:30 — обед в Конье (за доплату)
~19:30–20:30 — возвращение в ваши отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день, проживание в двухместном номере отеля, входные билеты, страховка
- Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день — €5 за чел., обеды в 1-й и 2-й дни — €15 за чел., доплата за одноместный номер — €20 за чел., полёт на воздушном шаре — €150–350 за чел. в зависимости от сезона и вместимости корзины
- Погода в Каппадокии непредсказуема — это может привести к отмене полётов на шарах и других частей программы без предупреждения
- С вами будет один из гидов-историков нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€49
|Дети от 3 до 11 лет
|€30
|Дети до 3 лет без места
|Бесплатно
|Дети до 3 лет с местом
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1098 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо за организацию, отлично провели два дня! Отель просто супер, кормят отлично. Гид Эрдал, задал атмосферу всей поездки, отлично говорил на русском, шутил, отвечал на разносторонние вопросы.
Все экскурсии да доп плату, что и указано в описании.
Смотрите погоду перед данной экскурсией и принимайте риск того что шары могут ваще не полететь) проверьте на сколько вы вредный человек😁
Все экскурсии да доп плату, что и указано в описании.
Смотрите погоду перед данной экскурсией и принимайте риск того что шары могут ваще не полететь) проверьте на сколько вы вредный человек😁
+2
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