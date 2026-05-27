Увидите главные достопримечательности, попробуете национальную кухню и поймёте, почему Каппадокию называют одним из самых необычных мест страны. И при желании подниметесь в небо на воздушном шаре, чтобы встретить невероятный рассвет.
Описание экскурсии
День 1 — путь в Каппадокию и долины
4:00 — выезд из Сиде
Отправимся в Каппадокию на комфортабельном автобусе с кондиционером.
7:30 — завтрак по пути
10:30 — подземный город
Посетим один из древних подземных городов — Деринкую или Каймаклы. Вы увидите тоннели, комнаты и залы, где жители Каппадокии скрывались много веков назад.
11:30 — Долина голубей и крепость Учхисар
Прогуляемся по знаменитой Долине голубей и поднимемся на смотровую площадку у крепости Учхисар, откуда открываются панорамные виды на Каппадокию.
13:00 — обед в ресторане турецкой кухни
14:00 — Долина любви
Вы увидите каменные столбы необычной формы, созданные природой за миллионы лет.
15:00 — Долина воображения
Окажетесь среди причудливых скал, которые напоминают животных и сказочных персонажей.
16:00 — Долина монахов
Здесь — известные грибообразные столбы из туфа.
18:30 — заселение в уютный отель
По запросу организуем не обычный отель, а пещерный — детали уточняйте в переписке.
20:00 — ужин в отеле
21:00 — турецкое шоу с танцами и музыкой (по желанию)
День 2 — древние храмы, керамика и обратный путь
5:00 — полёт на воздушном шаре (по желанию)
На рассвете вы сможете отправиться в полёт над долинами Каппадокии — в это время небо заполняют десятки воздушных шаров.
8:00 — завтрак в отеле
9:00 — музей под открытым небом Гёреме
Посетите музей с древними пещерными церквями и фресками 10–13 веков.
10:00 — Аванос и гончарная мастерская
Заедем в город мастеров, где вы увидите процесс создания керамики. Если захотите, поучаствуете в мастер-классе.
12:00 — обед
13:00 — выезд в сторону Сиде
19:00 — прибытие в Сиде
В путешествии вы узнаете:
- как появились необычные ландшафты Каппадокии
- зачем жители региона строили подземные города
- чем знамениты местные долины
- как создавались древние фрески в пещерных церквях Гёреме
- почему полёты на воздушных шарах стали символом Каппадокии
- чем особенная кухня региона и как готовят знаменитый кебаб тести
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты по программе, питание (два завтрака, два обеда, один ужин), проживание в обычном отеле
- Дополнительные расходы: проживание в пещерном отеле, вечернее шоу, полёт на воздушном шаре — по желанию, цены уточняйте в переписке
- Можем забрать вас из Кемера и Антальи — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети с 4-8 лет
|€60
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Взрослые
|€110