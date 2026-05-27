Вы проведёте 2 дня среди фантастических пейзажей Каппадокии — с живописными долинами, скальными храмами и древними подземными городами. Увидите главные достопримечательности, попробуете национальную кухню и поймёте, почему Каппадокию называют одним из самых необычных мест страны. И при желании подниметесь в небо на воздушном шаре, чтобы встретить невероятный рассвет.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1 — путь в Каппадокию и долины

4:00 — выезд из Сиде

Отправимся в Каппадокию на комфортабельном автобусе с кондиционером.

7:30 — завтрак по пути

10:30 — подземный город

Посетим один из древних подземных городов — Деринкую или Каймаклы. Вы увидите тоннели, комнаты и залы, где жители Каппадокии скрывались много веков назад.

11:30 — Долина голубей и крепость Учхисар

Прогуляемся по знаменитой Долине голубей и поднимемся на смотровую площадку у крепости Учхисар, откуда открываются панорамные виды на Каппадокию.

13:00 — обед в ресторане турецкой кухни

14:00 — Долина любви

Вы увидите каменные столбы необычной формы, созданные природой за миллионы лет.

15:00 — Долина воображения

Окажетесь среди причудливых скал, которые напоминают животных и сказочных персонажей.

16:00 — Долина монахов

Здесь — известные грибообразные столбы из туфа.

18:30 — заселение в уютный отель

По запросу организуем не обычный отель, а пещерный — детали уточняйте в переписке.

20:00 — ужин в отеле

21:00 — турецкое шоу с танцами и музыкой (по желанию)

День 2 — древние храмы, керамика и обратный путь

5:00 — полёт на воздушном шаре (по желанию)

На рассвете вы сможете отправиться в полёт над долинами Каппадокии — в это время небо заполняют десятки воздушных шаров.

8:00 — завтрак в отеле

9:00 — музей под открытым небом Гёреме

Посетите музей с древними пещерными церквями и фресками 10–13 веков.

10:00 — Аванос и гончарная мастерская

Заедем в город мастеров, где вы увидите процесс создания керамики. Если захотите, поучаствуете в мастер-классе.

12:00 — обед

13:00 — выезд в сторону Сиде

19:00 — прибытие в Сиде

В путешествии вы узнаете:

как появились необычные ландшафты Каппадокии

зачем жители региона строили подземные города

чем знамениты местные долины

как создавались древние фрески в пещерных церквях Гёреме

почему полёты на воздушных шарах стали символом Каппадокии

чем особенная кухня региона и как готовят знаменитый кебаб тести

Организационные детали