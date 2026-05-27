Мои заказы

Из Сиде в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены

Большое путешествие по самому сказочному региону Турции
Вы проведёте 2 дня среди фантастических пейзажей Каппадокии — с живописными долинами, скальными храмами и древними подземными городами.

Увидите главные достопримечательности, попробуете национальную кухню и поймёте, почему Каппадокию называют одним из самых необычных мест страны. И при желании подниметесь в небо на воздушном шаре, чтобы встретить невероятный рассвет.
Из Сиде в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены
Из Сиде в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены
Из Сиде в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены

Описание экскурсии

День 1 — путь в Каппадокию и долины

4:00 — выезд из Сиде

Отправимся в Каппадокию на комфортабельном автобусе с кондиционером.

7:30 — завтрак по пути

10:30 — подземный город

Посетим один из древних подземных городов — Деринкую или Каймаклы. Вы увидите тоннели, комнаты и залы, где жители Каппадокии скрывались много веков назад.

11:30 — Долина голубей и крепость Учхисар

Прогуляемся по знаменитой Долине голубей и поднимемся на смотровую площадку у крепости Учхисар, откуда открываются панорамные виды на Каппадокию.

13:00 — обед в ресторане турецкой кухни

14:00 — Долина любви

Вы увидите каменные столбы необычной формы, созданные природой за миллионы лет.

15:00 — Долина воображения

Окажетесь среди причудливых скал, которые напоминают животных и сказочных персонажей.

16:00 — Долина монахов

Здесь — известные грибообразные столбы из туфа.

18:30 — заселение в уютный отель

По запросу организуем не обычный отель, а пещерный — детали уточняйте в переписке.

20:00 — ужин в отеле

21:00 — турецкое шоу с танцами и музыкой (по желанию)

День 2 — древние храмы, керамика и обратный путь

5:00 — полёт на воздушном шаре (по желанию)
На рассвете вы сможете отправиться в полёт над долинами Каппадокии — в это время небо заполняют десятки воздушных шаров.

8:00 — завтрак в отеле

9:00 — музей под открытым небом Гёреме

Посетите музей с древними пещерными церквями и фресками 10–13 веков.

10:00 — Аванос и гончарная мастерская

Заедем в город мастеров, где вы увидите процесс создания керамики. Если захотите, поучаствуете в мастер-классе.

12:00 — обед

13:00 — выезд в сторону Сиде

19:00 — прибытие в Сиде

В путешествии вы узнаете:

  • как появились необычные ландшафты Каппадокии
  • зачем жители региона строили подземные города
  • чем знамениты местные долины
  • как создавались древние фрески в пещерных церквях Гёреме
  • почему полёты на воздушных шарах стали символом Каппадокии
  • чем особенная кухня региона и как готовят знаменитый кебаб тести

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты по программе, питание (два завтрака, два обеда, один ужин), проживание в обычном отеле
  • Дополнительные расходы: проживание в пещерном отеле, вечернее шоу, полёт на воздушном шаре — по желанию, цены уточняйте в переписке
  • Можем забрать вас из Кемера и Антальи — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети с 4-8 лет€60
Дети до 3 летБесплатно
Взрослые€110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
читать дальшеуменьшить

маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Из Сиде в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены»

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
10%
223 отзыва
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
30 мая в 04:30
€45€50 за человека
Двухдневная поездка из Сиде в Каппадокию
На автобусе
13 часов
-
25%
42 отзыва
Групповая
Двухдневная поездка из Сиде в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
30 мая в 04:30
€30€40 за человека
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
5 отзывов
Групповая
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У Вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
29 мая в 04:00
31 мая в 04:00
€40 за человека
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
1 отзыв
Групповая
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
К долинам, подземным городам, древним церквям и воздушным шарам над инопланетными ландшафтами
Начало: У вашего отеля или точки сбора
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
30 мая в 04:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€110 за человека