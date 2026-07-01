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Каппадокия за 2 дня - из Сиде

Увидеть скальные города, встретить рассвет среди воздушных шаров и переночевать в сердце Каппадокии
Каппадокия — место, где причудливые скалы соседствуют с подземными городами и древними монастырями.

За два дня вы увидите главные достопримечательности региона, переночуете в отеле, а на рассвете сможете полюбоваться знаменитым парадом воздушных шаров или подняться в небо на одном из них.
Каппадокия за 2 дня - из Сиде
Каппадокия за 2 дня - из Сиде
Каппадокия за 2 дня - из Сиде

Описание экскурсии

День первый

  • 4:30–5:30 — выезд из Сиде (~6 часов на дорогу, завтрак по пути).
  • посещение подземного города Татларин.
  • обед.
  • смотровая площадка крепости Ортахисар.
  • прогулка по городу-крепости Учхисар.
  • смотровая площадка над долиной Гёреме.
  • прогулка по Чавушину.
  • заселение в отель 4* и ужин.
  • вечерняя программа «Турецкая ночь» (по желанию).

День второй

  • встреча рассвета на смотровой площадке или полёт на воздушном шаре (по желанию).
  • завтрак в отеле.
  • прогулка по долине Дервент.
  • осмотр гончарной мастерской.
  • осмотр мастерской по обработке оникса.
  • обед.
  • 18:00–19:30 — возвращение в Сиде (~6 часов на дорогу).

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер, двухместное размещение в отеле 4*, ужин в первый день, завтрак во второй, страховка.
  • Дополнительно оплачиваются:
    — завтрак в первый день (берётся с собой)
    — обеды — €10–15 за чел.
    — одноместное размещение — €25–35 (по желанию)
    — шоу «Турецкая ночь» — €50 за чел. (по желанию)
    — представление дервишей — €25–30 за чел. (по желанию)
    — трансфер на закат в Красную долину — €15 за чел.
    — полёт на воздушном шаре — ориентировочно €200–300 за чел. (по желанию)
    — трансфер на смотровую площадку для наблюдения за воздушными шарами — €20–30 за чел. (сама площадка бесплатная)
    — входной билет в музей под открытым небом Гёреме — €20 за чел.
  • Стоимость дополнительных услуг указана ориентировочно и может измениться в день экскурсии.
  • C вами будет гид из нашей команды.

в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3хБесплатно
Дети от 4 до 7 лет€40
Стандартный€47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!

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