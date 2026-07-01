Каппадокия — место, где причудливые скалы соседствуют с подземными городами и древними монастырями.
За два дня вы увидите главные достопримечательности региона, переночуете в отеле, а на рассвете сможете полюбоваться знаменитым парадом воздушных шаров или подняться в небо на одном из них.
За два дня вы увидите главные достопримечательности региона, переночуете в отеле, а на рассвете сможете полюбоваться знаменитым парадом воздушных шаров или подняться в небо на одном из них.
Описание экскурсии
День первый
- 4:30–5:30 — выезд из Сиде (~6 часов на дорогу, завтрак по пути).
- посещение подземного города Татларин.
- обед.
- смотровая площадка крепости Ортахисар.
- прогулка по городу-крепости Учхисар.
- смотровая площадка над долиной Гёреме.
- прогулка по Чавушину.
- заселение в отель 4* и ужин.
- вечерняя программа «Турецкая ночь» (по желанию).
День второй
- встреча рассвета на смотровой площадке или полёт на воздушном шаре (по желанию).
- завтрак в отеле.
- прогулка по долине Дервент.
- осмотр гончарной мастерской.
- осмотр мастерской по обработке оникса.
- обед.
- 18:00–19:30 — возвращение в Сиде (~6 часов на дорогу).
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, двухместное размещение в отеле 4*, ужин в первый день, завтрак во второй, страховка.
- Дополнительно оплачиваются:
— завтрак в первый день (берётся с собой)
— обеды — €10–15 за чел.
— одноместное размещение — €25–35 (по желанию)
— шоу «Турецкая ночь» — €50 за чел. (по желанию)
— представление дервишей — €25–30 за чел. (по желанию)
— трансфер на закат в Красную долину — €15 за чел.
— полёт на воздушном шаре — ориентировочно €200–300 за чел. (по желанию)
— трансфер на смотровую площадку для наблюдения за воздушными шарами — €20–30 за чел. (сама площадка бесплатная)
— входной билет в музей под открытым небом Гёреме — €20 за чел.
- Стоимость дополнительных услуг указана ориентировочно и может измениться в день экскурсии.
- C вами будет гид из нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3х
|Бесплатно
|Дети от 4 до 7 лет
|€40
|Стандартный
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!
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