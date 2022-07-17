Групповая
до 28 чел.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
Начало: Памуккале
«Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре Воздушный шар (Тепловой аэростат) – это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
$250 за человека
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в пещерном отеле (из Сиде)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
«5:00 — по желанию: полёт на воздушном шаре или наблюдение за шарами с земли»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
€39 за человека
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Сиде
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Сиде
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
Завтра в 05:00
12 фев в 05:00
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 июля 2022"Экскурсия прошла на отлично, за исключением в начале, когда у водителя была проблема с термостатом в машине и мы сначала
- ВВиктор14 июля 2022"Очень интересная экскурсия! Древний город! Источник минеральной воды, из которого не хотелось выходить! Невероятно красивые травертиновые террасы! Здесь нужно побывать!
"
"
- ВВалентина10 июля 2022"Да, путь в Памуккале не близкий, особенно, если вы отдыхаете в регионе Антальи, Кемера, Белека и уж тем более Алании.
