читать дальше стояли и ждали пока починит, а в итоге пришла замена водителя. К остальному претензий не было обнаружено. Одна из лучших экскурсий, которая есть во всей Турции. Рекомендую тем, кто хочет увидеть своими глазами полёт шаров, а может, даже и полетать.

"

"Экскурсия прошла на отлично, за исключением в начале, когда у водителя была проблема с термостатом в машине и мы сначала