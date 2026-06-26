Вас ждёт конная прогулка по живописным окрестностям Сиде. Выберите маршрут через сосновые леса или вдоль побережья, познакомьтесь со своей лошадью и насладитесь часом верховой езды в сопровождении опытного инструктора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Начало. Перед прогулкой вы привыкнете к лошади и пройдёте краткий инструктаж. Инструктор расскажет об основах управления и поможет уверенно чувствовать себя в седле.

Вы можете выбрать свой путь: через сосновый лес или вдоль моря.

Первый вариант — лесная прогулка. Вы отправитесь по тихому маршруту среди деревьев и сделаете остановку у реки.

Второй вариант — пляжный маршрут. Вас ждут широкие песчаные пляжи и верховая езда у самой кромки воды.

Завершение. После часа верховой езды вы вернётесь в исходную точку и отправитесь обратно в отель.

Организационные детали

• В стоимость входят: трансфер на автобусе из отелей Сиде и Манавгата, аренда защитного шлема

• Большие группы путешественников делятся на подгруппы (один инструктор сопровождает группу из 8–10 человек)

• После прогулки можно приобрести профессиональные фото и видео на память

• С вами будет инструктор из нашей команды