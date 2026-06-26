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Катание на лошадях в Сиде

Прогулка верхом между сосновых лесов и вдоль морского побережья
Вас ждёт конная прогулка по живописным окрестностям Сиде.

Выберите маршрут через сосновые леса или вдоль побережья, познакомьтесь со своей лошадью и насладитесь часом верховой езды в сопровождении опытного инструктора.
Катание на лошадях в Сиде
Катание на лошадях в Сиде
Катание на лошадях в Сиде

Описание экскурсии

Начало. Перед прогулкой вы привыкнете к лошади и пройдёте краткий инструктаж. Инструктор расскажет об основах управления и поможет уверенно чувствовать себя в седле.

Вы можете выбрать свой путь: через сосновый лес или вдоль моря.

Первый вариант — лесная прогулка. Вы отправитесь по тихому маршруту среди деревьев и сделаете остановку у реки.

Второй вариант — пляжный маршрут. Вас ждут широкие песчаные пляжи и верховая езда у самой кромки воды.

Завершение. После часа верховой езды вы вернётесь в исходную точку и отправитесь обратно в отель.

Организационные детали

• В стоимость входят: трансфер на автобусе из отелей Сиде и Манавгата, аренда защитного шлема
• Большие группы путешественников делятся на подгруппы (один инструктор сопровождает группу из 8–10 человек)
• После прогулки можно приобрести профессиональные фото и видео на память
• С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиде или Манагавте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 110 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит
Саит — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.

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