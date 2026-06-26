Прогулка верхом между сосновых лесов и вдоль морского побережья
Вас ждёт конная прогулка по живописным окрестностям Сиде.
Выберите маршрут через сосновые леса или вдоль побережья, познакомьтесь со своей лошадью и насладитесь часом верховой езды в сопровождении опытного инструктора.
Описание экскурсии
Начало. Перед прогулкой вы привыкнете к лошади и пройдёте краткий инструктаж. Инструктор расскажет об основах управления и поможет уверенно чувствовать себя в седле.
Вы можете выбрать свой путь: через сосновый лес или вдоль моря.
Первый вариант — лесная прогулка. Вы отправитесь по тихому маршруту среди деревьев и сделаете остановку у реки.
Второй вариант — пляжный маршрут. Вас ждут широкие песчаные пляжи и верховая езда у самой кромки воды.
Завершение. После часа верховой езды вы вернётесь в исходную точку и отправитесь обратно в отель.
Организационные детали
• В стоимость входят: трансфер на автобусе из отелей Сиде и Манавгата, аренда защитного шлема • Большие группы путешественников делятся на подгруппы (один инструктор сопровождает группу из 8–10 человек) • После прогулки можно приобрести профессиональные фото и видео на память • С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиде или Манагавте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 110 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.