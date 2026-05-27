Мои заказы

На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)

Купание, обед, анимация, пенная вечеринка - всё включено
Свистать всех наверх! Вас ждёт морское приключение, полное веселья: на стилизованном корабле вы исследуете гавань с античными руинами, порт Кемера, Райский залив и бухту, где, по легенде, купалась сама Клеопатра.

Поплаваете в прозрачных водах и отдохнёте на борту — зажигательная музыка, конкурсы от аниматоров, пенная дискотека, обед входят в стоимость. Скучать не придётся!
На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)
На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)
На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отелей

10:00–15:00 — морская прогулка с развлекательной программой и обедом

Маршрут пролегает вдоль средиземноморского побережья. Остановимся у античного города Фазелис, бухты Клеопатры, гавани Кемера, Райского залива и других локаций. В каждой точке будет время для купания и фото.

16:00–16:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на яхте, шоу-программа и обед (шведский стол, без напитков) на борту, страховка
  • Дополнительно оплачиваются напитки, фото и видео от команды
  • Не забудьте солнцезащитные средства, купальные принадлежности, полотенце
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+€29
Детский 5 - 11 лет€19
Детский 0 - 4 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)»

На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде
Круизы
Музыкальные теплоходы
8 часов
1 отзыв
Групповая
На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде
Круиз с купанием, анимацией и возможностью встретить дельфинов
Начало: У входа в отель
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
31 мая в 08:30
3 июн в 08:30
€30 за человека
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
1 отзыв
Групповая
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Сегодня в 08:00
30 мая в 08:00
$40 за человека
Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв
На лодке
6 часов
Групповая
Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв
Окунуться в атмосферу праздника посреди Средиземного моря
Начало: В порту Сиде или у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
29 мая в 08:30
€30 за человека
Морская вечеринка в Сиде: яхта, пенная дискотека и купание
На яхте
6 часов
Групповая
Морская вечеринка в Сиде: яхта, пенная дискотека и купание
Поймать лето на воде - с солнцем и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€29 за человека