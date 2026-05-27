Освежающий бриз, ласковое солнце, живописные виды побережья — насладитесь круизом по Средиземному морю! Вы поплаваете в бирюзовой воде у островов, а также в месте слияния реки Манавгат и моря, где смешиваются солёные и пресные потоки.
Описание экскурсии
- Трансфер от отеля к причалу на реке Манавгат, регистрация и посадка на корабль, выход в море.
- Путь к острову Дельфинов вдоль побережья Карабурун. Вы отдохнёте на палубе, любуясь видами, и поплаваете вдали от многолюдных пляжей.
- Обед на борту.
- Карабурун. Остановимся у острова, также известного как Пиратский: купание, отдых.
- Устье реки Манавгат — место слияния реки и моря. Здесь желающие поплавают в смешанных пресных и солёных водах.
- Возвращение к причалу Манавгата и трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер от отеля и обратно (если выбрана опция), обед на борту (курица, макароны, салат).
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки, фото и видео.
- Важно знать: программа не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью, а также чувствительным к качке и не умеющим плавать.
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды.
- Не разрешается брать с собой домашних животных, проносить в транспорт еду и напитки.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Морская прогулка к острову Дельфинов с трансфером (12-99)
|€30
|Морская прогулка к острову Дельфинов с трансфером (4-11)
|€20
|Морская прогулка к острову Дельфинов без трансфера (12-99)
|€25
|Морская прогулка к острову Дельфинов без трансфера (4-11)
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
