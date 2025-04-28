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Верховая Езда в Сиде

Групповая экскурсия на лошадях в Сиде: красоты Средиземного моря
Это расслабляющий природный тур, во время которого вы можете насладиться красотами Средиземного моря, катаясь на лошади в сосновых лесах Таурских гор Сиде.
5
2 отзыва
Верховая Езда в Сиде
Верховая Езда в Сиде
Верховая Езда в Сиде

Описание экскурсии

Верховая Езда в Сиде Это расслабляющий природный тур, во время которого вы можете насладиться красотами Средиземного моря, катаясь на лошади в сосновых лесах Таурских гор Сиде. Присоединяйтесь к верховой прогулке по живописным горам Сиде. Верховая езда — прекрасная возможность снять стресс и накопившуюся усталость, забыть на время о повседневных проблемах и заботах, улучшить свою физическую форму и здоровье. Ну и конечно, верховая езда — ни с чем несравнимые эмоции от общения с умнейшим животным — лошадью.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от и до отеля
  • Страховка
  • Услуга гида
  • 1-часовая конная экскурсия по лесу
  • 2-часовая конная экскурсия по морю и лесу (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Все понравилось, дружелюбный персонал и хорошие, спокойные лошади. Прогулка была приятной, красивые пейзажи и море
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K
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