Это расслабляющий природный тур, во время которого вы можете насладиться красотами Средиземного моря, катаясь на лошади в сосновых лесах Таурских гор Сиде.
Описание экскурсииВерховая Езда в Сиде Это расслабляющий природный тур, во время которого вы можете насладиться красотами Средиземного моря, катаясь на лошади в сосновых лесах Таурских гор Сиде. Присоединяйтесь к верховой прогулке по живописным горам Сиде. Верховая езда — прекрасная возможность снять стресс и накопившуюся усталость, забыть на время о повседневных проблемах и заботах, улучшить свою физическую форму и здоровье. Ну и конечно, верховая езда — ни с чем несравнимые эмоции от общения с умнейшим животным — лошадью.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
- 1-часовая конная экскурсия по лесу
- 2-часовая конная экскурсия по морю и лесу (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все понравилось, дружелюбный персонал и хорошие, спокойные лошади. Прогулка была приятной, красивые пейзажи и море
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K
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