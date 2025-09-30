Приглашает вас в незабываемый морской круиз на настоящем круизном корабле Starcraft.
Самая известная яхта Турецкой Ривьеры! Посетим живописнейшие места, позагораем от души и просто подарим себе замечательный отдых в открытом море!
Описание круиза
Вы когда-нибудь плавали на роскошной яхте Starcraft класса А? Яхту Starcraft Alanya также называют белой жемчужиной города. Во время круиза на яхте вы посетите полуостров Алании, знаменитый пляж Клеопатры, пляж Дамлаташ и пляж Улаш Пергола с ежедневными развлечениями. Прежде чем вы доберетесь до полуострова, вы увидите Старую верфь и Красную башню. Одновременно на полуострове есть 3 пещеры. Эти пещеры — Пиратская пещера, Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Во время плавания на яхте Starcraft вдоль берегов Алании вы узнаете много нового об истории, культуре и структуре каждого места, которое вы посетите. На яхте также проводятся вечеринки, танцевальные шоу и пенные вечеринки в сопровождении диджея. Вас также ожидают перерывы для купания на пляжах с возможностью заплыва в пещеры Пиратов и Фосфорной пещеры. Круиз на лодке Starcraft Alanya гарантирует приятно проведенное время, возможность посетить туристические и популярные места города и получить массу удовольствия. На судне также организуется обед по системе «шведский стол». Блюда готовятся ежедневно из свежих продуктов в гигиенических условиях на кухне судна. Вы также сможете употреблять алкогольные или безалкогольные напитки. В меню бесплатно только местные напитки. Остальные алкогольные напитки можно приобрести в vip-барах, за дополнительную плату. Яхта Alanya Starcraft 6-этажная. На первом этаже расположены туалеты, умывальники, душевые кабины и кабинки для переодевания. Эта территория постоянно убирается уборщиками и содержится в чистоте. Таким образом, вы можете спокойно удовлетворить свои потребности. Важная информация: Отправьтесь в морское путешествие по живописным берегам Алании на роскошной яхте Средиземноморья — 6-палубной Starcraft, которую называют белой жемчужиной города. Вас ждут легендарные места: пляж Клеопатры, полуостров с древней крепостью, Красная башня, пещеры Пиратов, Влюблённых и Фосфорная, а также возможность искупаться в открытом море и даже вплыть в морские пещеры! Что вас ждёт на борту:
весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой •перерывы для купания в лучших местах •вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту •бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки •комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания •маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница) Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей — от чистоты до атмосферы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная башня
- Судостроительная верфь
- Пещера пиратов
- Пещера влюбленных
- Фосфорная пещера
- Пляж Улаш
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Билет на яхту
- Анимация
- Алкогольные напитки местного производства
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото или видеосъёмка
- Алкогольные напитки импортного производства
- Мороженое
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
Важная информация
- Отправьтесь в морское путешествие по живописным берегам Алании на роскошной яхте Средиземноморья - 6-палубной Starcraft, которую называют белой жемчужиной города. Вас ждут легендарные места: пляж Клеопатры, полуостров с древней крепостью, Красная башня, пещеры Пиратов, Влюблённых и Фосфорная, а также возможность искупаться в открытом море и даже вплыть в морские пещеры
- Что вас ждёт на борту:
- Весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой
- Перерывы для купания в лучших местах
- Вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту
- Бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки
- Комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания
- Маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница)
- Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей - от чистоты до атмосферы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 сен 2025
Хотели отметить день рождения на яхте!
Из хорошего:
1)неплохой алкоголь
2) вкусный обед
3) пенная вечеринка
4) веселая музыка
5) приятные персонал, сервис
Из неприятного:
1) длинная задержка (час) при отплытии от порта. Очень долго ждали начала всего
Д
Диана
6 сен 2025
Советую ли я этот круиз. Да!! Забрали из отеля вовремя прям минута в минуту. Очень довольны круизом, музыка, пенная вечеринка, аниматоры. Просто огонь
M
Maria
9 авг 2025
Сама поездка нам понравилась, экскурсией- это не назвать, так как есть только короткие комментарии-мы проплываем мимо красной башни, вот там виден пляж Клеопатры. Но это и заявлено как расслабляющая поездка
З
Зинаида
24 июл 2025
В целом неплохой круиз за свои деньги. Все организовано хорошо. Вкусный обед. Напитки, не входящие во "все включено", по вполне приемлемым ценам. Было 4 остановки на купание. Если плавать не
Е
Евгений
17 июл 2025
Входит в следующие категории Сиде
