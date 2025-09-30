Вы когда-нибудь плавали на роскошной яхте Starcraft класса А? Яхту Starcraft Alanya также называют белой жемчужиной города. Во время круиза на яхте вы посетите полуостров Алании, знаменитый пляж Клеопатры, пляж Дамлаташ и пляж Улаш Пергола с ежедневными развлечениями. Прежде чем вы доберетесь до полуострова, вы увидите Старую верфь и Красную башню. Одновременно на полуострове есть 3 пещеры. Эти пещеры — Пиратская пещера, Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Во время плавания на яхте Starcraft вдоль берегов Алании вы узнаете много нового об истории, культуре и структуре каждого места, которое вы посетите. На яхте также проводятся вечеринки, танцевальные шоу и пенные вечеринки в сопровождении диджея. Вас также ожидают перерывы для купания на пляжах с возможностью заплыва в пещеры Пиратов и Фосфорной пещеры. Круиз на лодке Starcraft Alanya гарантирует приятно проведенное время, возможность посетить туристические и популярные места города и получить массу удовольствия. На судне также организуется обед по системе «шведский стол». Блюда готовятся ежедневно из свежих продуктов в гигиенических условиях на кухне судна. Вы также сможете употреблять алкогольные или безалкогольные напитки. В меню бесплатно только местные напитки. Остальные алкогольные напитки можно приобрести в vip-барах, за дополнительную плату. Яхта Alanya Starcraft 6-этажная. На первом этаже расположены туалеты, умывальники, душевые кабины и кабинки для переодевания. Эта территория постоянно убирается уборщиками и содержится в чистоте. Таким образом, вы можете спокойно удовлетворить свои потребности. Важная информация: Отправьтесь в морское путешествие по живописным берегам Алании на роскошной яхте Средиземноморья — 6-палубной Starcraft, которую называют белой жемчужиной города. Вас ждут легендарные места: пляж Клеопатры, полуостров с древней крепостью, Красная башня, пещеры Пиратов, Влюблённых и Фосфорная, а также возможность искупаться в открытом море и даже вплыть в морские пещеры! Что вас ждёт на борту:

весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой •перерывы для купания в лучших местах •вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту •бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки •комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания •маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница) Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей — от чистоты до атмосферы.

весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой •перерывы для купания в лучших местах •вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту •бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки •комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания •маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница) Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей — от чистоты до атмосферы.

•весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой •перерывы для купания в лучших местах •вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту •бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки •комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания •маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница) Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей — от чистоты до атмосферы.