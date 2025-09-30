Мои заказы

Круиз на яхте Starcraft: всё включено

Круиз на яхте Starcraft
Приглашает вас в незабываемый морской круиз на настоящем круизном корабле Starcraft.

Самая известная яхта Турецкой Ривьеры! Посетим живописнейшие места, позагораем от души и просто подарим себе замечательный отдых в открытом море!
4.6
5 отзывов
Ближайшие даты:
4
мая6
мая
Время начала: 08:00

Описание круиза

Вы когда-нибудь плавали на роскошной яхте Starcraft класса А? Яхту Starcraft Alanya также называют белой жемчужиной города. Во время круиза на яхте вы посетите полуостров Алании, знаменитый пляж Клеопатры, пляж Дамлаташ и пляж Улаш Пергола с ежедневными развлечениями. Прежде чем вы доберетесь до полуострова, вы увидите Старую верфь и Красную башню. Одновременно на полуострове есть 3 пещеры. Эти пещеры — Пиратская пещера, Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Во время плавания на яхте Starcraft вдоль берегов Алании вы узнаете много нового об истории, культуре и структуре каждого места, которое вы посетите. На яхте также проводятся вечеринки, танцевальные шоу и пенные вечеринки в сопровождении диджея. Вас также ожидают перерывы для купания на пляжах с возможностью заплыва в пещеры Пиратов и Фосфорной пещеры. Круиз на лодке Starcraft Alanya гарантирует приятно проведенное время, возможность посетить туристические и популярные места города и получить массу удовольствия. На судне также организуется обед по системе «шведский стол». Блюда готовятся ежедневно из свежих продуктов в гигиенических условиях на кухне судна. Вы также сможете употреблять алкогольные или безалкогольные напитки. В меню бесплатно только местные напитки. Остальные алкогольные напитки можно приобрести в vip-барах, за дополнительную плату. Яхта Alanya Starcraft 6-этажная. На первом этаже расположены туалеты, умывальники, душевые кабины и кабинки для переодевания. Эта территория постоянно убирается уборщиками и содержится в чистоте. Таким образом, вы можете спокойно удовлетворить свои потребности. Важная информация: Отправьтесь в морское путешествие по живописным берегам Алании на роскошной яхте Средиземноморья — 6-палубной Starcraft, которую называют белой жемчужиной города. Вас ждут легендарные места: пляж Клеопатры, полуостров с древней крепостью, Красная башня, пещеры Пиратов, Влюблённых и Фосфорная, а также возможность искупаться в открытом море и даже вплыть в морские пещеры! Что вас ждёт на борту:
весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой •перерывы для купания в лучших местах •вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту •бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки •комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания •маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница) Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей — от чистоты до атмосферы.
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная башня
  • Судостроительная верфь
  • Пещера пиратов
  • Пещера влюбленных
  • Фосфорная пещера
  • Пляж Улаш
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Билет на яхту
  • Анимация
  • Алкогольные напитки местного производства
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото или видеосъёмка
  • Алкогольные напитки импортного производства
  • Мороженое
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
Важная информация
  • Отправьтесь в морское путешествие по живописным берегам Алании на роскошной яхте Средиземноморья - 6-палубной Starcraft, которую называют белой жемчужиной города. Вас ждут легендарные места: пляж Клеопатры, полуостров с древней крепостью, Красная башня, пещеры Пиратов, Влюблённых и Фосфорная, а также возможность искупаться в открытом море и даже вплыть в морские пещеры
  • Что вас ждёт на борту:
  • Весёлая атмосфера с DJ, танцевальными шоу, пенной вечеринкой
  • Перерывы для купания в лучших местах
  • Вкусный обед по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту
  • Бесплатные безалкогольные и местные алкогольные напитки
  • Комфортные условия: душевые, туалеты, кабинки для переодевания
  • Маршруты на выбор: дневной круиз (понедельник, среда), или ночная Disco Night (пятница)
  • Яхта Starcraft идеально подойдёт для весёлого отдыха с друзьями, романтического вечера или семейного морского дня. Всё продумано до мелочей - от чистоты до атмосферы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
Н
Наталья
30 сен 2025
Хотели отметить день рождения на яхте!
Из хорошего:
1)неплохой алкоголь
2) вкусный обед
3) пенная вечеринка
4) веселая музыка
5) приятные персонал, сервис
Из неприятного:
1) длинная задержка (час) при отплытии от порта. Очень долго ждали начала всего
2)
читать дальше

коротка поездка, не успеваешь ничего увидеть и посмотреть
3) алкоголь перестают наливать за пол часа до конца поездки, при том, что была задержка
4) мы чуть не утонули, причалили к каким-то скалам, прыгали с яхты плавать и оказалось, там было отбойное течение, всех начало уносить в море, слава богу, персонал сориентировался, всех начали вытаскивать из воды и спасательными кругами и мини скутерами, но было очень страшно, так как никто не мог плыть обратно к яхте

Д
Диана
6 сен 2025
Советую ли я этот круиз. Да!! Забрали из отеля вовремя прям минута в минуту. Очень довольны круизом, музыка, пенная вечеринка, аниматоры. Просто огонь
M
Maria
9 авг 2025
Сама поездка нам понравилась, экскурсией- это не назвать, так как есть только короткие комментарии-мы проплываем мимо красной башни, вот там виден пляж Клеопатры. Но это и заявлено как расслабляющая поездка
читать дальше

на лодке, а не образовательная экскурсия. Накупались, попрыгали с мостика на палубе в воду, пофотографировались, были танцы и танцы в пене, минималистичный, но вполне вкусный обед. Впечатление сильно подпортил трансфер обратно. Нас посадили просто в нереально раскалённый автобус, судя по всему, всё время, что мы были на круизе, автобус простоял закрытый на солнце. Водитель зашёл последним, когда люди с выпученными от жары глазами уже утрамбовались в автобус. Все надеялись, что когда он завезёт автобус и мы поедем, сразу станет легче, но,увы. Вентиляция над головой работала только именно в режиме вентилятора, холодом не дуло, а просто гоняла горячий воздух. Естественно, в раскалённом автобусе, при + 34 С снаружи, это никак не помогало. Люди сидели все красные, утирая полотенцами катящийся градом пот, маленький ребёнок сидящий за нами, всё время плакал, не знаю, как бедолага выдержал такую поездку. Учитывая, что наш отель по пути следования был одним из первых и мы сошли раньше других, поездка, тем не менее, длилась больше часа. Мы вывалились из автобуса чуть живые, как будто несколько часов отсидели в сауне, в каком состоянии были живущие дальше пассажиры, даже не знаю. На просьбу к водителю включить нормально кондиционер, тот ответил, что другого режима охлаждения нет

З
Зинаида
24 июл 2025
В целом неплохой круиз за свои деньги. Все организовано хорошо. Вкусный обед. Напитки, не входящие во "все включено", по вполне приемлемым ценам. Было 4 остановки на купание. Если плавать не
читать дальше

умеете, предоставляют жилет. За анимацию не скажу, т. к. мы были на самой верхней палубе и не спускались. Но было весело, судя по довольным лицам других отдыхающих 😅 Из минусов могу отметить только, что очень быстро все закончилось, хотелось бы подольше поплавать в море.

Е
Евгений
17 июл 2025

Входит в следующие категории Сиде

