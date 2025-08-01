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на польском, им что-то рассказывали и объясняли, а мы просто сидели как отшельники. Ладно, если бы был хотя бы англоязычный гид (так было заявлено), но и его не было. Также мы приехали слишком рано и сидели в катере часа полтора, пока другие группы уезжали одна за другой. Было написано, что выезд в 16:30, мы же выехали в 14:50. Зачем так рано - непонятно. Организация на нуле. Ужин в ресторане просто отвратительный, было нечего есть, в итоге мы уехали голодными. Смотреть особо нечего, разве что природа живописная, и на этом всё. Программа высосана из пальца. Неужели кому-то интересно смотреть на кружащихся мужиков в юбках? За что мы заплатили 57$ с человека? Испорченное настроение и выброшенные деньги. Не советую никому эту экскурсию.