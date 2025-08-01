Прекрасная возможность отправиться в вечернее путешествие по живописному Зелёному каньону, насладиться купанием в чистейших водах и видами природы с борта яхты, поужинать в уютном ресторане у озера и посмотреть завораживающее шоу кружащихся дервишей. Это идеальный вечер для тех, кто ищет спокойствие и вдохновение.
Описание билетаОткройте для себя волшебство Зеленого каньона во время вечерней прогулки на яхте, когда солнце окрашивает воды и скалы в золотистые тона. С самого начала вас ждет комфортный трансфер, после чего вы отправитесь в плавание по прозрачному озеру среди живописных пейзажей. Во время прогулки можно освежиться прохладительными напитками, которые уже включены в стоимость. Будет остановка для купания в кристально чистой воде — отличная возможность расслабиться и насладиться природой. Вы сможете сделать красивые фотографии и просто отдохнуть душой в этом тихом уголке Турции. После прогулки вас ждет ужин в ресторане на берегу озера. Вас угостят блюдами на выбор: сочной курицей, вкусными котлетами или рыбой, а также большим выбором закусок, гарниров и салатов. Напитки в ресторане оплачиваются отдельно. Завершением вечера станет необычное и завораживающее шоу дервишей. Этот древний ритуальный танец — не просто представление, а глубокое культурное и духовное действие, которое помогает зрителю погрузиться в атмосферу внутренней тишины и спокойствия. После насыщенного вечера вы вернетесь в отель с чувством умиротворения и яркими впечатлениями. Эта экскурсия — идеальное сочетание природы, отдыха и духовной культуры. Важная информация:
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью;
- Время трансфера зависит от месторасположения отеля, в котором вы остановились;
- Пожалуйста, заранее сообщите об особенностях вашего питания (вегетарианство, аллергии и др.);
- Шоу дервишей — духовное представление, где необходимо сохранять тишину;
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки; панаму или шляпу; купальник и полотенце.
Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленый каньон
- Шоу дервишей
Что включено
- Прогулка на яхте
- Трансфер туда и обратно
- Прохладительные напитки на борту
- Ужин по системе шведский стол
- Шоу кружения дервишей.
Что не входит в цену
- Фото, видео
- Напитки в ресторане.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью
- Время трансфера зависит от месторасположения отеля, в котором вы остановились
- Пожалуйста, заранее сообщите об особенностях вашего питания (вегетарианство, аллергии и др.)
- Шоу дервишей - духовное представление, где необходимо сохранять тишину
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки панаму или шляпу купальник и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Потраченное время и деньги. Начну с самого обидного - нас не предупредили о том, что мы будем одни в группе поляков без русскоязычного гида. Мы ничего не понимали, все было
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