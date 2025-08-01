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Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей

Прекрасная возможность отправиться в вечернее путешествие по живописному Зелёному каньону, насладиться купанием в чистейших водах и видами природы с борта яхты, поужинать в уютном ресторане у озера и посмотреть завораживающее шоу кружащихся дервишей. Это идеальный вечер для тех, кто ищет спокойствие и вдохновение.
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей

Описание билета

Откройте для себя волшебство Зеленого каньона во время вечерней прогулки на яхте, когда солнце окрашивает воды и скалы в золотистые тона. С самого начала вас ждет комфортный трансфер, после чего вы отправитесь в плавание по прозрачному озеру среди живописных пейзажей. Во время прогулки можно освежиться прохладительными напитками, которые уже включены в стоимость. Будет остановка для купания в кристально чистой воде — отличная возможность расслабиться и насладиться природой. Вы сможете сделать красивые фотографии и просто отдохнуть душой в этом тихом уголке Турции. После прогулки вас ждет ужин в ресторане на берегу озера. Вас угостят блюдами на выбор: сочной курицей, вкусными котлетами или рыбой, а также большим выбором закусок, гарниров и салатов. Напитки в ресторане оплачиваются отдельно. Завершением вечера станет необычное и завораживающее шоу дервишей. Этот древний ритуальный танец — не просто представление, а глубокое культурное и духовное действие, которое помогает зрителю погрузиться в атмосферу внутренней тишины и спокойствия. После насыщенного вечера вы вернетесь в отель с чувством умиротворения и яркими впечатлениями. Эта экскурсия — идеальное сочетание природы, отдыха и духовной культуры. Важная информация:
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью;
  • Время трансфера зависит от месторасположения отеля, в котором вы остановились;
  • Пожалуйста, заранее сообщите об особенностях вашего питания (вегетарианство, аллергии и др.);
  • Шоу дервишей — духовное представление, где необходимо сохранять тишину;
  • Возьмите с собой: солнцезащитные очки; панаму или шляпу; купальник и полотенце.

Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зеленый каньон
  • Шоу дервишей
Что включено
  • Прогулка на яхте
  • Трансфер туда и обратно
  • Прохладительные напитки на борту
  • Ужин по системе шведский стол
  • Шоу кружения дервишей.
Что не входит в цену
  • Фото, видео
  • Напитки в ресторане.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью
  • Время трансфера зависит от месторасположения отеля, в котором вы остановились
  • Пожалуйста, заранее сообщите об особенностях вашего питания (вегетарианство, аллергии и др.)
  • Шоу дервишей - духовное представление, где необходимо сохранять тишину
  • Возьмите с собой: солнцезащитные очки панаму или шляпу купальник и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Потраченное время и деньги. Начну с самого обидного - нас не предупредили о том, что мы будем одни в группе поляков без русскоязычного гида. Мы ничего не понимали, все было
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на польском, им что-то рассказывали и объясняли, а мы просто сидели как отшельники. Ладно, если бы был хотя бы англоязычный гид (так было заявлено), но и его не было. Также мы приехали слишком рано и сидели в катере часа полтора, пока другие группы уезжали одна за другой. Было написано, что выезд в 16:30, мы же выехали в 14:50. Зачем так рано - непонятно. Организация на нуле. Ужин в ресторане просто отвратительный, было нечего есть, в итоге мы уехали голодными. Смотреть особо нечего, разве что природа живописная, и на этом всё. Программа высосана из пальца. Неужели кому-то интересно смотреть на кружащихся мужиков в юбках? За что мы заплатили 57$ с человека? Испорченное настроение и выброшенные деньги. Не советую никому эту экскурсию.

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