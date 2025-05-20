Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты на шоу » в Сиде, цены от $20. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 6 часов Групповая Ночное шоу The Land of Legends из Сиде Начало: Ваш отель «Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции» Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00 $25 за человека 6 часов Билет на борт Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей Начало: Отель, в котором вы остановились «Завершением вечера станет необычное и завораживающее шоу дервишей» Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30 $57 за человека На автобусе 7 часов Мини-группа до 1 чел. Ночное шоу в Легендарном Парке Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие Начало: Ваш отель «Погрузитесь в волшебный мир "The Land of Legends", где захватывающие музыкальные шоу на воде и парад лодок с колоритными персонажами оживляют сказочные предания» $20 за человека Другие экскурсии Сиде

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