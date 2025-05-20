Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 18:00
22 мая в 18:00
$25 за человека
Билет на борт
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Завершением вечера станет необычное и завораживающее шоу дервишей»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Завтра в 16:30
22 мая в 16:30
$57 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие
Начало: Ваш отель
«Погрузитесь в волшебный мир "The Land of Legends", где захватывающие музыкальные шоу на воде и парад лодок с колоритными персонажами оживляют сказочные предания»
Завтра в 18:00
22 мая в 18:00
$20 за человека
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